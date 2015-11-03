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Notizie River Plate Fiorentina

Beltran chiama il River Plate: "Sogno di vincere la Libertadores e di diventare il capitano del club"

07 gennaio 2026 14:04

Che follia di Quarta, fallaccio da codice penale e poi doppio giallo in 2 minuti, rosso e polemiche

14 settembre 2025 17:20

De Santis: "Beltran ha promesso a Gallardo di tornare al River, ma il club non si è mosso"

15 agosto 2025 20:34

"Trattativa ben avviata tra Flamengo e Fiorentina per Beltran, il River non può rilanciare"

01 agosto 2025 23:18

Corriere dello Sport: “Per Beltran il River si è fermato al prestito con diritto e offre meno del Flamengo”

31 luglio 2025 09:13

De Santis: "Comuzzo ha tanti estimatori in Inghilterra, la situazione va osservata con attenzione"

29 luglio 2025 18:38

ESPN annuncia: “Gli occhi del Galatasarsy su Beltran, può offrire 12 milioni alla Fiorentina”

14 luglio 2025 10:33

Nazione: "Opzione River a titolo definitivo non convince Beltran che vuole restare ancora in Europa"

03 luglio 2025 09:09

Corriere dello Sport: "Beltran è sul mercato, Fiorentina disposta a cederlo per 10-12 milioni"

03 luglio 2025 08:53

Nazione rivela: "Beltran in uscita dalla Fiorentina, c'è il River ma lui vuole restare in Europa"

28 giugno 2025 09:19

Follia di Quarta: lascia il River in 10 per un fallo da ultimo uomo, argentini fuori dal mondiale

26 giugno 2025 11:18

Secondo La Repubblica la cessione di Beltran non è scontata, il numero 9 viola vuole convincere Pioli

13 giugno 2025 09:00

La rivelazione: "Il River vuole Beltran, la Fiorentina può cederlo per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni"

22 maggio 2025 12:07

La Nazione: "Beltran vicino all'addio alla Fiorentina, può tornare in Argentina dopo il flop di quest'anno"

19 maggio 2025 20:04

Il Corriere dello Sport annuncia: "Beltran piace molto in Argentina, il suo addio in estate è probabile"

19 maggio 2025 14:03

Dall'Argentina: "Beltran può tornare al River per 10 milioni". Con Palladino ha fatto peggio dell'anno scorso

17 maggio 2025 10:43

Gazzetta svela: “Il River Plate vuole Beltran ma in prestito, la Fiorentina non accetta questa formula”

14 maggio 2025 08:52

Dall'Argentina: "La prossima estate il River Plate proverà a riprendersi Beltran per rinforzare l'attacco"

08 aprile 2025 12:08

Beltran: "Il ritorno al River è nella mia testa, ma non so quando. Non posso essere io a deciderlo"

28 marzo 2025 10:30

Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"

18 marzo 2025 23:23

L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"

07 gennaio 2025 22:17

Ufficiale: Martinez Quarta è un calciatore del River Plate. Prime foto con la maglia del club argentino

07 gennaio 2025 22:14

La lettera di addio di Quarta: "Non immaginavo di andare via dopo aver rinnovato, ero rimasto per vincere"

06 gennaio 2025 17:49

Inizia l'avventura di Martinez Quarta al River Plate. Il difensore è arrivato in Argentina

05 gennaio 2025 14:40

Pedullà annuncia: "Quarta al River, affare chiuso: alla Fiorentina 6,5 milioni più 1,5 di bonus"

04 gennaio 2025 13:35

Ceccarini: "Martinez Quarta potrebbe partire già stasera per Buenos Aires, ultimi dettagli da sistemare"

04 gennaio 2025 11:41

Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”

02 gennaio 2025 09:50

Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028

01 gennaio 2025 19:34

Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"

01 gennaio 2025 18:16

Dall'Argentina: "Il River Plate vicino a Quarta per 7 milioni, il difensore ha già l'accordo fino al 2028"

31 dicembre 2024 14:21

Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"

27 dicembre 2024 22:29

Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"

27 dicembre 2024 19:15

Corriere Fiorentino: “Quarta paga le lacune difensive. Incasso per nuovi acquisti a gennaio”

27 dicembre 2024 09:53

Corriere dello Sport: “Quarta al River si chiuderà a 8 milioni. Affare a titolo definitivo. C’era anche il Napoli”

27 dicembre 2024 09:22

Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"

26 dicembre 2024 11:06

Moretto: "La volontà di Quarta è tornare in Argentina e giocare nel River. Contatti nei prossimi giorni"

25 dicembre 2024 18:41

Dall'Argentina riportano: "River Plate torna alla carica per Beltrán per il mercato di gennaio"

07 dicembre 2024 21:32

Beltran: “Mia mamma non voleva facessi il centravanti. Alcuni miei colpi ricordano Lautaro. Dybala più forte di me”

22 novembre 2024 09:08

Dall'Argentina: "Beltran bis al River Plate? È lui la prima scelta per sostituire Miguel Borja"

31 ottobre 2024 16:18

Dall'Argentina, La Fiorentina segue Simon del River Plate. Gli argentini vogliono riportare a casa Quarta

12 ottobre 2024 19:30

Lady Radio svela: "Beltran a gennaio può dire addio alla Fiorentina, il River Plate vuole riprenderlo"

03 ottobre 2024 19:42

De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"

23 aprile 2024 22:03

Beltran sopra Aguero e Julian Alvarez, ecco la classifica dei colpi più onerosi del calcio argentino

26 gennaio 2024 16:44

Il River Plate ha paura: "Se Beltran non segna la Fiorentina non paga i 12 milioni di bonus accordati"

29 settembre 2023 18:02

Il Match analyst: "Beltran può giocare anche con Nzola. Ama il fraseggio e attacca la profondità"

14 agosto 2023 20:37

Beltran alla partenza per Firenze: "Ho parlato con Dybala ma il progetto della Fiorentina è molto buono"

11 agosto 2023 15:49

Dalle 14 Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina con tutti i dettagli e retroscena su Beltran

11 agosto 2023 13:34

Beltran è partito dall'Argentina, il suo arrivo a Firenze è previsto in tarda serata. Domani al Franchi

11 agosto 2023 10:38

Retroscena Beltran, Fiorentina furiosa contro la Roma, chiamata infuocata di Barone con dirigenti giallorossi

10 agosto 2023 22:51

Pedullà annuncia: "Beltran è della Fiorentina, domani la partenza per Firenze del centravanti argentino. Niente Roma"

10 agosto 2023 21:35

TMW, Accordo totale tra la Roma e Beltran. Ma anche la Fiorentina è forte dell'intesa con il giocatore

10 agosto 2023 19:54

Pedullà chiarisce: "La Fiorentina non ha tutti gli accordi per Beltran, la Roma ha l'accordo con l'agente"

10 agosto 2023 18:57

La Roma prova lo sgarro alla Fiorentina su Beltran. Società viola fiduciosa. Strategia per far alzare prezzo?

10 agosto 2023 15:51

Dall'Argentina: "La Roma si inserisce per Beltran, stessa offerta della Fiorentina al River Plate"

10 agosto 2023 14:26

Adani su Beltran: "Capisce il gioco e fa movimenti giusti. Firenze perfetta per lui, Italiano esplode"

10 agosto 2023 12:25

Beltran alla Fiorentina, tra oggi e domani si conta di definire l'affare. Poi il viaggio verso Firenze

09 agosto 2023 20:08

Il River Plate è fuori dalla Libertadores. Beltran ha giocato tutta la partita e segnato il rigore. Firenze lo aspetta

09 agosto 2023 05:13

Beltran è in campo con il River. Schierato al centro dell'attacco contro l'Internacional

09 agosto 2023 01:43

Dall'Argentina: Quarta può tornare al River Plate. A breve contratto tra agente e Fiorentina

08 agosto 2023 17:05

Tappe per Beltran alla Fiorentina: stanotte gioca, poi definiscono trattativa. Tra giovedì e venerdì a Firenze

08 agosto 2023 11:52

Dall'Argentina: "Beltran vicino alla Fiorentina per 15 milioni e il 15% della rivendita. Quarta in prestito"

07 agosto 2023 00:22

Velocità, dribbling e tiro. Ecco Beltran, il centravanti del River Plate che la Fiorentina porterà a Firenze

06 agosto 2023 23:56

Beltran alla Fiorentina, la società viola conta di chiudere la trattativa tra mercoledì e giovedì

06 agosto 2023 20:37

Sky Sport annuncia: "Beltran alla Fiorentina ai dettagli, giocherà con il River poi vola a Firenze per firmare"

06 agosto 2023 19:18

Di Marzio rivela: "Fiorentina non molla Beltran, vuole portarlo a Firenze prima che il Benfica chiuda"

05 agosto 2023 13:26

TMW, niente Fiorentina per Beltran, il Benfica paga la clausola da 25 milioni di euro. Trattativa in chiusura

04 agosto 2023 10:52

Beltran alla Fiorentina, parla l'attaccante: "Non posso rispondere perchè non so nulla del mio futuro"

03 agosto 2023 15:41

Nazione, dialogo fitto con il River per Beltran ma occhio alla concorrenza della Roma se salta Scamacca

31 luglio 2023 08:07

Corriere dello Sport: "Per Beltran la Fiorentina ha offerto 13mln+2 di bonus. Il River riflette"

28 luglio 2023 08:11

Gazzetta, Nzola prima scelta della Fiorentina ma avanza Beltran: River non scende sotto 20 milioni"

27 luglio 2023 19:08

"Chi prende Beltran fa un affare. Prezzo di 20 milioni? Sono veramente pochi per uno così"

27 luglio 2023 16:36

Chi è Beltran, il bomber argentino nella lista della Fiorentina: "Somiglianza con Lautaro e Aguero"

26 luglio 2023 15:56

Sky Sport annuncia: "Fiorentina vuole Beltran, trattativa con il River. Operazione da 20 milioni per il centravanti"

26 luglio 2023 12:58

Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio

14 dicembre 2022 14:35

Dalla Spagna, nuovo nome per il vice-Biraghi: Fiorentina su Angileri del River. Il terzino vuole l'Europa

16 giugno 2022 21:59

Dall'Argentina, sfuma Suarez per la Fiorentina. Accordo tra Pistolero e River: firma nel week end?

15 giugno 2022 18:10

Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera

05 giugno 2022 20:02

Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"

01 febbraio 2022 15:06

Gli amici di Vlahovic rivelano: "Vuole portare la Fiorentina in Europa e andare via a giugno"

16 gennaio 2022 13:27

Il procuratore di Julian Alvarez chiede 15 milioni commissioni per chi compra l'attaccante del River

12 gennaio 2022 13:32

Radio Bruno, nessuna offerta al River dalla Fiorentina per Alvarez, calciatore non ha ancora rifiutato

11 gennaio 2022 19:02

Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo

11 gennaio 2022 18:12

TyC Sport: "La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata"

11 gennaio 2022 17:15

Parla l'agente di Julian Alvarez: "Nessuno ha pagato clausola al River, offerte solo da Ucraina e Russia"

08 gennaio 2022 17:23

Sky Sport, l'agente di Alvarez incontrerà la Fiorentina, obiettivo chiudere adesso per giugno

08 gennaio 2022 00:20

E' guerra tra Fiorentina e Milan per prendere Alvarez dal River Plate, l'Inter invece si defila

07 gennaio 2022 13:27

Pedullà: "La Fiorentina prende Julian Alvarez se paga la clausola di 25 milioni al River Plate"

04 gennaio 2022 20:31

Manchester ha detto ad Alvarez che prima di pagare clausola deve vendere Martial. Fiorentina spera

04 gennaio 2022 10:49

La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: "Ho un'offerta del Bayern Monaco"

25 dicembre 2021 13:46

Vicepres. River: "Tante squadre su Alvazrez, ma proveremo a trattenerlo rinnovandogli il contratto"

06 dicembre 2021 21:20

Pres. River Plate: "Alvarez già ceduto? Bello scherzo. Voci ridicole, non ho parlato con nessuno"

01 dicembre 2021 14:13

Pedullà toglie la Fiorentina dalla corsa per Alvarez: "Derby italiano tra Inter e Milan"

30 novembre 2021 12:55

CorSport, Alvarez sfuma per la Fiorentina? L'Inter ha fissato un incontro con il suo agente

30 novembre 2021 10:12

Fiorentina arrivata prima su Alvarez, ma adesso lo vogliono anche Real Madrid e United

26 novembre 2021 21:22

Marca, Real Madrid e Juventus in pole per Alvarez. Il River non farà sconti: servono 20 milioni

19 novembre 2021 13:37

Il River Plate ha fatto sapere alla Fiorentina che Alvarez parte solo per 20 milioni cash

18 novembre 2021 17:38

Dall'Argentina rivelano, Gonzalez e Quarta stanno pressando la Fiorentina per comprare Alvarez

12 novembre 2021 17:54

Bucchioni: "La Juventus vuole prendere Alvarez per offrirlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic"

12 novembre 2021 00:13

Vice pres. River: "Vogliamo tenere Alvarez, lavoriamo col procuratore per tenerlo con noi"

11 novembre 2021 13:30

Tiburzi "Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni"

10 novembre 2021 22:14

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