Notizie River Plate Fiorentina

Beltran chiama il River Plate: "Sogno di vincere la Libertadores e di diventare il capitano del club"
07 gennaio 2026 14:04
Che follia di Quarta, fallaccio da codice penale e poi doppio giallo in 2 minuti, rosso e polemiche
14 settembre 2025 17:20
De Santis: "Beltran ha promesso a Gallardo di tornare al River, ma il club non si è mosso"
15 agosto 2025 20:34
"Trattativa ben avviata tra Flamengo e Fiorentina per Beltran, il River non può rilanciare"
01 agosto 2025 23:18
Corriere dello Sport: “Per Beltran il River si è fermato al prestito con diritto e offre meno del Flamengo”
31 luglio 2025 09:13
De Santis: "Comuzzo ha tanti estimatori in Inghilterra, la situazione va osservata con attenzione"
29 luglio 2025 18:38
ESPN annuncia: “Gli occhi del Galatasarsy su Beltran, può offrire 12 milioni alla Fiorentina”
14 luglio 2025 10:33
Nazione: "Opzione River a titolo definitivo non convince Beltran che vuole restare ancora in Europa"
03 luglio 2025 09:09
Corriere dello Sport: "Beltran è sul mercato, Fiorentina disposta a cederlo per 10-12 milioni"
03 luglio 2025 08:53
Nazione rivela: "Beltran in uscita dalla Fiorentina, c'è il River ma lui vuole restare in Europa"
28 giugno 2025 09:19
Follia di Quarta: lascia il River in 10 per un fallo da ultimo uomo, argentini fuori dal mondiale
26 giugno 2025 11:18
Secondo La Repubblica la cessione di Beltran non è scontata, il numero 9 viola vuole convincere Pioli
13 giugno 2025 09:00
La rivelazione: "Il River vuole Beltran, la Fiorentina può cederlo per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni"
22 maggio 2025 12:07
La Nazione: "Beltran vicino all'addio alla Fiorentina, può tornare in Argentina dopo il flop di quest'anno"
19 maggio 2025 20:04
Il Corriere dello Sport annuncia: "Beltran piace molto in Argentina, il suo addio in estate è probabile"
19 maggio 2025 14:03
Dall'Argentina: "Beltran può tornare al River per 10 milioni". Con Palladino ha fatto peggio dell'anno scorso
17 maggio 2025 10:43
Gazzetta svela: “Il River Plate vuole Beltran ma in prestito, la Fiorentina non accetta questa formula”
14 maggio 2025 08:52
Dall'Argentina: "La prossima estate il River Plate proverà a riprendersi Beltran per rinforzare l'attacco"
08 aprile 2025 12:08
Beltran: "Il ritorno al River è nella mia testa, ma non so quando. Non posso essere io a deciderlo"
28 marzo 2025 10:30
Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"
18 marzo 2025 23:23
L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"
07 gennaio 2025 22:17
Ufficiale: Martinez Quarta è un calciatore del River Plate. Prime foto con la maglia del club argentino
07 gennaio 2025 22:14
La lettera di addio di Quarta: "Non immaginavo di andare via dopo aver rinnovato, ero rimasto per vincere"
06 gennaio 2025 17:49
Inizia l'avventura di Martinez Quarta al River Plate. Il difensore è arrivato in Argentina
05 gennaio 2025 14:40
Pedullà annuncia: "Quarta al River, affare chiuso: alla Fiorentina 6,5 milioni più 1,5 di bonus"
04 gennaio 2025 13:35
Ceccarini: "Martinez Quarta potrebbe partire già stasera per Buenos Aires, ultimi dettagli da sistemare"
04 gennaio 2025 11:41
Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”
02 gennaio 2025 09:50
Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028
01 gennaio 2025 19:34
Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"
01 gennaio 2025 18:16
Dall'Argentina: "Il River Plate vicino a Quarta per 7 milioni, il difensore ha già l'accordo fino al 2028"
31 dicembre 2024 14:21
Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"
27 dicembre 2024 22:29
Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"
27 dicembre 2024 19:15
Corriere Fiorentino: “Quarta paga le lacune difensive. Incasso per nuovi acquisti a gennaio”
27 dicembre 2024 09:53
Corriere dello Sport: “Quarta al River si chiuderà a 8 milioni. Affare a titolo definitivo. C’era anche il Napoli”
27 dicembre 2024 09:22
Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"
26 dicembre 2024 11:06
Moretto: "La volontà di Quarta è tornare in Argentina e giocare nel River. Contatti nei prossimi giorni"
25 dicembre 2024 18:41
Dall'Argentina riportano: "River Plate torna alla carica per Beltrán per il mercato di gennaio"
07 dicembre 2024 21:32
Beltran: “Mia mamma non voleva facessi il centravanti. Alcuni miei colpi ricordano Lautaro. Dybala più forte di me”
22 novembre 2024 09:08
Dall'Argentina: "Beltran bis al River Plate? È lui la prima scelta per sostituire Miguel Borja"
31 ottobre 2024 16:18
Dall'Argentina, La Fiorentina segue Simon del River Plate. Gli argentini vogliono riportare a casa Quarta
12 ottobre 2024 19:30
Lady Radio svela: "Beltran a gennaio può dire addio alla Fiorentina, il River Plate vuole riprenderlo"
03 ottobre 2024 19:42
De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"
23 aprile 2024 22:03
Beltran sopra Aguero e Julian Alvarez, ecco la classifica dei colpi più onerosi del calcio argentino
26 gennaio 2024 16:44
Il River Plate ha paura: "Se Beltran non segna la Fiorentina non paga i 12 milioni di bonus accordati"
29 settembre 2023 18:02
Il Match analyst: "Beltran può giocare anche con Nzola. Ama il fraseggio e attacca la profondità"
14 agosto 2023 20:37
Beltran alla partenza per Firenze: "Ho parlato con Dybala ma il progetto della Fiorentina è molto buono"
11 agosto 2023 15:49
Dalle 14 Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina con tutti i dettagli e retroscena su Beltran
11 agosto 2023 13:34
Beltran è partito dall'Argentina, il suo arrivo a Firenze è previsto in tarda serata. Domani al Franchi
11 agosto 2023 10:38
Retroscena Beltran, Fiorentina furiosa contro la Roma, chiamata infuocata di Barone con dirigenti giallorossi
10 agosto 2023 22:51
Pedullà annuncia: "Beltran è della Fiorentina, domani la partenza per Firenze del centravanti argentino. Niente Roma"
10 agosto 2023 21:35
TMW, Accordo totale tra la Roma e Beltran. Ma anche la Fiorentina è forte dell'intesa con il giocatore
10 agosto 2023 19:54
Pedullà chiarisce: "La Fiorentina non ha tutti gli accordi per Beltran, la Roma ha l'accordo con l'agente"
10 agosto 2023 18:57
La Roma prova lo sgarro alla Fiorentina su Beltran. Società viola fiduciosa. Strategia per far alzare prezzo?
10 agosto 2023 15:51
Dall'Argentina: "La Roma si inserisce per Beltran, stessa offerta della Fiorentina al River Plate"
10 agosto 2023 14:26
Adani su Beltran: "Capisce il gioco e fa movimenti giusti. Firenze perfetta per lui, Italiano esplode"
10 agosto 2023 12:25
Beltran alla Fiorentina, tra oggi e domani si conta di definire l'affare. Poi il viaggio verso Firenze
09 agosto 2023 20:08
Il River Plate è fuori dalla Libertadores. Beltran ha giocato tutta la partita e segnato il rigore. Firenze lo aspetta
09 agosto 2023 05:13
Beltran è in campo con il River. Schierato al centro dell'attacco contro l'Internacional
09 agosto 2023 01:43
Dall'Argentina: Quarta può tornare al River Plate. A breve contratto tra agente e Fiorentina
08 agosto 2023 17:05
Tappe per Beltran alla Fiorentina: stanotte gioca, poi definiscono trattativa. Tra giovedì e venerdì a Firenze
08 agosto 2023 11:52
Dall'Argentina: "Beltran vicino alla Fiorentina per 15 milioni e il 15% della rivendita. Quarta in prestito"
07 agosto 2023 00:22
Velocità, dribbling e tiro. Ecco Beltran, il centravanti del River Plate che la Fiorentina porterà a Firenze
06 agosto 2023 23:56
Beltran alla Fiorentina, la società viola conta di chiudere la trattativa tra mercoledì e giovedì
06 agosto 2023 20:37
Sky Sport annuncia: "Beltran alla Fiorentina ai dettagli, giocherà con il River poi vola a Firenze per firmare"
06 agosto 2023 19:18
Di Marzio rivela: "Fiorentina non molla Beltran, vuole portarlo a Firenze prima che il Benfica chiuda"
05 agosto 2023 13:26
TMW, niente Fiorentina per Beltran, il Benfica paga la clausola da 25 milioni di euro. Trattativa in chiusura
04 agosto 2023 10:52
Beltran alla Fiorentina, parla l'attaccante: "Non posso rispondere perchè non so nulla del mio futuro"
03 agosto 2023 15:41
Nazione, dialogo fitto con il River per Beltran ma occhio alla concorrenza della Roma se salta Scamacca
31 luglio 2023 08:07
Corriere dello Sport: "Per Beltran la Fiorentina ha offerto 13mln+2 di bonus. Il River riflette"
28 luglio 2023 08:11
Gazzetta, Nzola prima scelta della Fiorentina ma avanza Beltran: River non scende sotto 20 milioni"
27 luglio 2023 19:08
"Chi prende Beltran fa un affare. Prezzo di 20 milioni? Sono veramente pochi per uno così"
27 luglio 2023 16:36
Chi è Beltran, il bomber argentino nella lista della Fiorentina: "Somiglianza con Lautaro e Aguero"
26 luglio 2023 15:56
Sky Sport annuncia: "Fiorentina vuole Beltran, trattativa con il River. Operazione da 20 milioni per il centravanti"
26 luglio 2023 12:58
Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio
14 dicembre 2022 14:35
Dalla Spagna, nuovo nome per il vice-Biraghi: Fiorentina su Angileri del River. Il terzino vuole l'Europa
16 giugno 2022 21:59
Dall'Argentina, sfuma Suarez per la Fiorentina. Accordo tra Pistolero e River: firma nel week end?
15 giugno 2022 18:10
Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera
05 giugno 2022 20:02
Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"
01 febbraio 2022 15:06
Gli amici di Vlahovic rivelano: "Vuole portare la Fiorentina in Europa e andare via a giugno"
16 gennaio 2022 13:27
Il procuratore di Julian Alvarez chiede 15 milioni commissioni per chi compra l'attaccante del River
12 gennaio 2022 13:32
Radio Bruno, nessuna offerta al River dalla Fiorentina per Alvarez, calciatore non ha ancora rifiutato
11 gennaio 2022 19:02
Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo
11 gennaio 2022 18:12
TyC Sport: "La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata"
11 gennaio 2022 17:15
Parla l'agente di Julian Alvarez: "Nessuno ha pagato clausola al River, offerte solo da Ucraina e Russia"
08 gennaio 2022 17:23
Sky Sport, l'agente di Alvarez incontrerà la Fiorentina, obiettivo chiudere adesso per giugno
08 gennaio 2022 00:20
E' guerra tra Fiorentina e Milan per prendere Alvarez dal River Plate, l'Inter invece si defila
07 gennaio 2022 13:27
Pedullà: "La Fiorentina prende Julian Alvarez se paga la clausola di 25 milioni al River Plate"
04 gennaio 2022 20:31
Manchester ha detto ad Alvarez che prima di pagare clausola deve vendere Martial. Fiorentina spera
04 gennaio 2022 10:49
La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: "Ho un'offerta del Bayern Monaco"
25 dicembre 2021 13:46
Vicepres. River: "Tante squadre su Alvazrez, ma proveremo a trattenerlo rinnovandogli il contratto"
06 dicembre 2021 21:20
Pres. River Plate: "Alvarez già ceduto? Bello scherzo. Voci ridicole, non ho parlato con nessuno"
01 dicembre 2021 14:13
Pedullà toglie la Fiorentina dalla corsa per Alvarez: "Derby italiano tra Inter e Milan"
30 novembre 2021 12:55
CorSport, Alvarez sfuma per la Fiorentina? L'Inter ha fissato un incontro con il suo agente
30 novembre 2021 10:12
Fiorentina arrivata prima su Alvarez, ma adesso lo vogliono anche Real Madrid e United
26 novembre 2021 21:22
Marca, Real Madrid e Juventus in pole per Alvarez. Il River non farà sconti: servono 20 milioni
19 novembre 2021 13:37
Il River Plate ha fatto sapere alla Fiorentina che Alvarez parte solo per 20 milioni cash
18 novembre 2021 17:38
Dall'Argentina rivelano, Gonzalez e Quarta stanno pressando la Fiorentina per comprare Alvarez
12 novembre 2021 17:54
Bucchioni: "La Juventus vuole prendere Alvarez per offrirlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic"
12 novembre 2021 00:13
Vice pres. River: "Vogliamo tenere Alvarez, lavoriamo col procuratore per tenerlo con noi"
11 novembre 2021 13:30
Tiburzi "Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni"
10 novembre 2021 22:14
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