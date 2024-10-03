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Lady Radio svela: "Beltran a gennaio può dire addio alla Fiorentina, il River Plate vuole riprenderlo"

L'avventura di Beltran in Italia potrebbe essere giunta già al capolinea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2024 19:42
Lady Radio svela: "Beltran a gennaio può dire addio alla Fiorentina, il River Plate vuole riprenderlo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato a Lady Radio da Lorenzo De Santis, intermediario di mercato attivo in Argentina, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran potrebbe presto dire addio a Firenze. Sulle sue tracce ci sarebbe il River Plate, che crede nel suo talento ed è intenzionato a riportarlo a casa: "I tifosi sono in subbuglio, lo rivorrebbero subito. Ora il giocatore è in difficoltà, non gioca con continuità e non ha un bel feeling con Palladino. Il mister deve tentare di riportarlo in gruppo perché è stato un investimento quindi non varrebbe la pena perderlo così".

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