Lady Radio svela: "Beltran a gennaio può dire addio alla Fiorentina, il River Plate vuole riprenderlo"

L'avventura di Beltran in Italia potrebbe essere giunta già al capolinea

Secondo quanto riportato a Lady Radio da Lorenzo De Santis, intermediario di mercato attivo in Argentina, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran potrebbe presto dire addio a Firenze. Sulle sue tracce ci sarebbe il River Plate, che crede nel suo talento ed è intenzionato a riportarlo a casa: "I tifosi sono in subbuglio, lo rivorrebbero subito. Ora il giocatore è in difficoltà, non gioca con continuità e non ha un bel feeling con Palladino. Il mister deve tentare di riportarlo in gruppo perché è stato un investimento quindi non varrebbe la pena perderlo così".

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