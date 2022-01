Pedullà: “La Fiorentina prende Julian Alvarez se paga la clausola di 25 milioni al River Plate”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a ViolaFun della situazione relativa a Julian Alvarez, il centravanti classe 2000 del River Plate, queste le sue parole:

“Julian Alvarez è una storia aperta perchè ieri il Manchester United non ha voluto pagare la clausola di rescissione, o meglio, ha chiesto al suo agente di aspettare la cessione di Martial. Dunque in questo momento tutto può succedere, vince questa sfida tra Fiorentina, Inter, Milan e tutte le altre, chi paga la clausola di 25 milioni più tasse in un’unica soluzione. L’unica condizione che il River ha messo è stata quella di essere pagata la clausola cash” conclude Pedullà

