Pedullà contro Barone: “Ha sbagliato, non sa fare il dirigente, non è mica una storia americana”

Alfredo Pedullà ha parlato a ViolaFun della situazione di Vlahovic dopo le parole di Joe Barone (LEGGI QUI). Le parole di Pedullà:

“Secondo me Joe Barone sbaglia, non può parlare sempre di Vlahovic, deve capire che questa non è una storia americana. L’offerta non è stata accettata e bisogna prenderne atto, nonostante sia stata fatta una grande offerta e per questo motivo bisogna fare i complimenti a Commisso. Il Milan non sta dicendo che Kessiè non vuole rinnovare, Joe Barone non può dire tutto quello che gli passa per la testa, questo avviene perchè c’è disabitudine al ruolo. Il dirigente deve avere una strategia che molto spesso deve portare a misurare con il contagocce le parole che dice. Vlahovic ha chiesto il doppio rispetto a ottobre? Perchè non dovrebbe farlo? Ormai il calcio e la libera concorrenza è questa. Non si può ad una conferenza di Ikonè parlare di Vlahovic. Ma parla di Ikonè, cosa c’entra Vlahovic. Non credo comunque che vada via a gennaio perchè sarebbe un disastro dal punto di vista tecnico anche se arriva il più forte attaccante a mondo inserirsi a gennaio non è facile per nessuno. Arsenal? Vlahovic credo voglia qualcosa di più competitivo”