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Notizie Julian Alvarez Fiorentina

Batistuta: "Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile"

01 febbraio 2026 18:41

Beltran: "Julian Alvarez è stato vicino alla Fiorentina, era una proposta concreta ma poi non fu accettata"

02 marzo 2025 19:09

Julian Alvarez a Firenze, ma solo per una passeggiata in città con l'amico Lucas Beltrán

11 febbraio 2025 23:38

A Firenze si cerca il centravanti, l'Argentina alle Olimpiadi affida a Beltran le chiavi dell'attacco

02 luglio 2024 23:02

Durante: "Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez"

08 aprile 2024 21:38

Italiano prende spunto da Pep Guardiola: "Il nuovo Beltran ricorda Julian Alvarez del Manchester City"

27 febbraio 2024 12:49

Beltran sopra Aguero e Julian Alvarez, ecco la classifica dei colpi più onerosi del calcio argentino

26 gennaio 2024 16:44

Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"

18 dicembre 2022 20:30

Bucchioni parla del mancato acquisto di Alvarez: "Un giocatore tra City e Fiorentina cosa sceglie?"

15 dicembre 2022 19:00

Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio

14 dicembre 2022 14:35

Julian Alvarez ha conquistato Batistuta, l'argentino si è preso i mondiali. Un rimpianto per la Fiorentina

05 dicembre 2022 12:51

Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola

26 novembre 2022 22:17

Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera

05 giugno 2022 20:02

Pradè spiega su Julian Alvarez: "Quando abbiamo venduto Vlahovic era già dal Manchester City"

02 febbraio 2022 15:28

Nassi: "La Fiorentina doveva andare a casa di Vlahovic. Perchè Alvarez non l'ha preso Burdisso?"

24 gennaio 2022 20:00

Gli amici di Vlahovic rivelano: "Vuole portare la Fiorentina in Europa e andare via a giugno"

16 gennaio 2022 13:27

Il procuratore di Julian Alvarez chiede 15 milioni commissioni per chi compra l'attaccante del River

12 gennaio 2022 13:32

Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo

11 gennaio 2022 18:12

TyC Sport: "La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata"

11 gennaio 2022 17:15

Parla l'agente di Julian Alvarez: "Nessuno ha pagato clausola al River, offerte solo da Ucraina e Russia"

08 gennaio 2022 17:23

Sky Sport, l'agente di Alvarez incontrerà la Fiorentina, obiettivo chiudere adesso per giugno

08 gennaio 2022 00:20

Brovarone: "Isco ha la fila in Premier. Tutti parlano della Fiorentina, il futuro viola è straordinario"

07 gennaio 2022 14:34

Sport Mediaset annuncia, Fiorentina si inserisce per Piatek e chiama il River per Julian Alvarez

05 gennaio 2022 13:56

Pedullà: "La Fiorentina prende Julian Alvarez se paga la clausola di 25 milioni al River Plate"

04 gennaio 2022 20:31

Manchester ha detto ad Alvarez che prima di pagare clausola deve vendere Martial. Fiorentina spera

04 gennaio 2022 10:49

La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: "Ho un'offerta del Bayern Monaco"

25 dicembre 2021 13:46

La Fiorentina vuole Alvarez? Sul bomber argentino si inserisce la Juventus, duello per gennaio

10 novembre 2021 18:21

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