Notizie Julian Alvarez Fiorentina

Batistuta: "Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile"
01 febbraio 2026 18:41
Beltran: "Julian Alvarez è stato vicino alla Fiorentina, era una proposta concreta ma poi non fu accettata"
02 marzo 2025 19:09
Julian Alvarez a Firenze, ma solo per una passeggiata in città con l'amico Lucas Beltrán
11 febbraio 2025 23:38
A Firenze si cerca il centravanti, l'Argentina alle Olimpiadi affida a Beltran le chiavi dell'attacco
02 luglio 2024 23:02
Durante: "Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez"
08 aprile 2024 21:38
Italiano prende spunto da Pep Guardiola: "Il nuovo Beltran ricorda Julian Alvarez del Manchester City"
27 febbraio 2024 12:49
Beltran sopra Aguero e Julian Alvarez, ecco la classifica dei colpi più onerosi del calcio argentino
26 gennaio 2024 16:44
Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"
18 dicembre 2022 20:30
Bucchioni parla del mancato acquisto di Alvarez: "Un giocatore tra City e Fiorentina cosa sceglie?"
15 dicembre 2022 19:00
Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio
14 dicembre 2022 14:35
Julian Alvarez ha conquistato Batistuta, l'argentino si è preso i mondiali. Un rimpianto per la Fiorentina
05 dicembre 2022 12:51
Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola
26 novembre 2022 22:17
Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera
05 giugno 2022 20:02
Pradè spiega su Julian Alvarez: "Quando abbiamo venduto Vlahovic era già dal Manchester City"
02 febbraio 2022 15:28
Nassi: "La Fiorentina doveva andare a casa di Vlahovic. Perchè Alvarez non l'ha preso Burdisso?"
24 gennaio 2022 20:00
Gli amici di Vlahovic rivelano: "Vuole portare la Fiorentina in Europa e andare via a giugno"
16 gennaio 2022 13:27
Il procuratore di Julian Alvarez chiede 15 milioni commissioni per chi compra l'attaccante del River
12 gennaio 2022 13:32
Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo
11 gennaio 2022 18:12
TyC Sport: "La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata"
11 gennaio 2022 17:15
Parla l'agente di Julian Alvarez: "Nessuno ha pagato clausola al River, offerte solo da Ucraina e Russia"
08 gennaio 2022 17:23
Sky Sport, l'agente di Alvarez incontrerà la Fiorentina, obiettivo chiudere adesso per giugno
08 gennaio 2022 00:20
Brovarone: "Isco ha la fila in Premier. Tutti parlano della Fiorentina, il futuro viola è straordinario"
07 gennaio 2022 14:34
Sport Mediaset annuncia, Fiorentina si inserisce per Piatek e chiama il River per Julian Alvarez
05 gennaio 2022 13:56
Pedullà: "La Fiorentina prende Julian Alvarez se paga la clausola di 25 milioni al River Plate"
04 gennaio 2022 20:31
Manchester ha detto ad Alvarez che prima di pagare clausola deve vendere Martial. Fiorentina spera
04 gennaio 2022 10:49
La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: "Ho un'offerta del Bayern Monaco"
25 dicembre 2021 13:46
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