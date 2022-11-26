Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola

Julian Alvarez, uno dei giocatori più influenti di questo Messico-Argentina, era stato chiuso da Nicolas Burdisso un anno fa per la Fiorentina

Julian Alvarez è stato uno dei giocatori più influenti di questo Messico-Argentina, il giocatore del Manchester City è entrato sul punteggio di 0-0 ed ha cambiato il volto dell'attacco dell'albiceleste andando a sostituire un Lautaro Martinez in condizioni imbarazzanti. Il giocatore, classe 2000, era stato virtualmente un nuovo acquisto della Fiorentina a dicembre 2021, quasi un anno fa, con Nicolas Burdisso, braccio destro di Daniele Pradè nella dirigenza viola, che era stato a casa del calciatore in Argentina per convincerlo a firmare per la Fiorentina. E ci riusci. Ma poi l'affare non ebbe il via libera di Rocco Commisso, il patron viola non diede il permesso di chiudere l'operazione perchè in quel momento non era ancora chiaro il futuro di Dusan Vlahovic e l'esborso per il suo acquisto, oltre 20 milioni di euro, sarebbe stato un investimento non da poco per le casse gigliate.

ATTENZIONE FIORENTINA, AMRABAT E' IN SCADENZA DI CONTRATTO

https://www.labaroviola.com/il-contratto-di-amrabat-scade-fra-un-anno-e-mezzo-se-non-rinnova-potrebbe-essere-venduto-a-giugno/193866/