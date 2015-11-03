Notizie Lautaro Martinez Fiorentina

L'Inter perde Lautaro Martinez: a rischio il derby di Milano e la gara contro la Fiorentina
20 febbraio 2026 14:37
Galbiati: "Giusto non rischiare i big in Conference. Guardate cosa è successo all'Inter con Lautaro"
19 febbraio 2026 19:15
Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina
30 novembre 2025 16:52
Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"
01 luglio 2025 16:18
Lautaro: "Per noi dell'Inter la partita è finita quando Bove è caduto a terra. Ho sentito gli argentini della Fiorentina e Palladino"
02 dicembre 2024 22:13
Dusan Vlahovic premiato come miglior attaccante della Serie A. E Lautaro Martinez?
24 maggio 2024 23:04
Durante: "Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez"
08 aprile 2024 21:38
Borja Valero non ha dubbi: "Bastoni trattiene Ranieri, l'arbitro doveva andare a vederlo al Var"
28 gennaio 2024 22:18
Trevisani sicuro: "Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol"
10 novembre 2023 17:12
Flachi: "Fiorentina con Lautaro vinceva Coppa Italia, è lì la differenza. Inter abituata a gestire partite"
25 maggio 2023 18:38
La Lazio cade a San Siro sotto i colpi di Lautaro: l'Inter concede matchpoint al Napoli per lo scudetto
30 aprile 2023 14:46
Sky Sport anticipa la formazione dell'Inter. Inzaghi fa fuori Lautaro, Correa possibile titolare
31 marzo 2023 20:46
Rocchi sistema Lautaro Martinez: "Lui è contro il Var? Parla cosi perchè non ha mai fatto l'arbitro"
11 gennaio 2023 22:50
Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola
26 novembre 2022 22:17
Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro Martinez a Corvino per portarlo alla Fiorentina, era al Racing"
08 aprile 2022 12:45
Nico Gonzalez e Lautaro, amici veri contro sabato. Prima della Fiorentina chiamata a Milano di Nico
17 marzo 2022 10:41
Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?
16 marzo 2022 13:54
Colasanto, ag. Fifa, su Nico Gonzalez: "Tecnicamente più forte di Lautaro. Tottenham era su di lui"
19 giugno 2021 15:35
Squalificati, confermato stop per Milenkovic e Caceres. Lautaro out 2 giornate
28 gennaio 2020 14:34
Giudice sportivo, 11 calciatori salteranno la 17' giornata. Nessun viola. La lista..
17 dicembre 2019 20:06
VIDEO, Lautaro Martinez a fine partita va ad abbracciare Dragowski, scuse al portiere viola per il calcio al volto
17 dicembre 2019 09:07
Martinez all’ultimo respiro, Inter batte Napoli 1-0. Azzurri in 9 nel finale
26 dicembre 2018 22:34
Sentite Chamot: "Lautaro Martinez? Ha qualcosa che ricorda Batistuta, ma resta unico. Grande promessa"
26 giugno 2018 16:12
Ricordate Lautaro Martinez? Seguito dalla Fiorentina, firmerà un contratto con l'inter grazie a Milito e Zanetti
26 gennaio 2018 13:46
Retroscena Lautaro Martinez, la Fiorentina aveva offerto 9 milioni di euro per prenderlo subito
06 dicembre 2017 19:50
BUFALE DI MERCATO. DUBOIS? MAI RICHIESTO DA CORVINO. MARTINEZ? FUORI AMBIZIONE VIOLA
22 novembre 2017 14:09
Resta viva l'idea Lautaro Martinez mentre Corvino pensa a Destro in uscita dal Bologna
05 maggio 2017 13:09
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