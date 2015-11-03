Labaro Viola

Notizie Lautaro Martinez Fiorentina

L'Inter perde Lautaro Martinez: a rischio il derby di Milano e la gara contro la Fiorentina

20 febbraio 2026 14:37

Galbiati: "Giusto non rischiare i big in Conference. Guardate cosa è successo all'Inter con Lautaro"

19 febbraio 2026 19:15

Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina

30 novembre 2025 16:52

Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"

01 luglio 2025 16:18

Lautaro: "Per noi dell'Inter la partita è finita quando Bove è caduto a terra. Ho sentito gli argentini della Fiorentina e Palladino"

02 dicembre 2024 22:13

Dusan Vlahovic premiato come miglior attaccante della Serie A. E Lautaro Martinez?

24 maggio 2024 23:04

Durante: "Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez"

08 aprile 2024 21:38

Borja Valero non ha dubbi: "Bastoni trattiene Ranieri, l'arbitro doveva andare a vederlo al Var"

28 gennaio 2024 22:18

Trevisani sicuro: "Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol"

10 novembre 2023 17:12

Flachi: "Fiorentina con Lautaro vinceva Coppa Italia, è lì la differenza. Inter abituata a gestire partite"

25 maggio 2023 18:38

La Lazio cade a San Siro sotto i colpi di Lautaro: l'Inter concede matchpoint al Napoli per lo scudetto

30 aprile 2023 14:46

Sky Sport anticipa la formazione dell'Inter. Inzaghi fa fuori Lautaro, Correa possibile titolare

31 marzo 2023 20:46

Rocchi sistema Lautaro Martinez: "Lui è contro il Var? Parla cosi perchè non ha mai fatto l'arbitro"

11 gennaio 2023 22:50

Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola

26 novembre 2022 22:17

Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro Martinez a Corvino per portarlo alla Fiorentina, era al Racing"

08 aprile 2022 12:45

Nico Gonzalez e Lautaro, amici veri contro sabato. Prima della Fiorentina chiamata a Milano di Nico

17 marzo 2022 10:41

Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?

16 marzo 2022 13:54

Colasanto, ag. Fifa, su Nico Gonzalez: "Tecnicamente più forte di Lautaro. Tottenham era su di lui"

19 giugno 2021 15:35

Squalificati, confermato stop per Milenkovic e Caceres. Lautaro out 2 giornate

28 gennaio 2020 14:34

Giudice sportivo, 11 calciatori salteranno la 17' giornata. Nessun viola. La lista..

17 dicembre 2019 20:06

VIDEO, Lautaro Martinez a fine partita va ad abbracciare Dragowski, scuse al portiere viola per il calcio al volto

17 dicembre 2019 09:07

Martinez all’ultimo respiro, Inter batte Napoli 1-0. Azzurri in 9 nel finale

26 dicembre 2018 22:34

Sentite Chamot: "Lautaro Martinez? Ha qualcosa che ricorda Batistuta, ma resta unico. Grande promessa"

26 giugno 2018 16:12

Ricordate Lautaro Martinez? Seguito dalla Fiorentina, firmerà un contratto con l'inter grazie a Milito e Zanetti

26 gennaio 2018 13:46

Retroscena Lautaro Martinez, la Fiorentina aveva offerto 9 milioni di euro per prenderlo subito

06 dicembre 2017 19:50

BUFALE DI MERCATO. DUBOIS? MAI RICHIESTO DA CORVINO. MARTINEZ? FUORI AMBIZIONE VIOLA

22 novembre 2017 14:09

Resta viva l'idea Lautaro Martinez mentre Corvino pensa a Destro in uscita dal Bologna

05 maggio 2017 13:09

La Fiorentina ha chiesto Lautaro Martinez, è lotta con Real Madrid e Atletico. Il procuratore conferma

28 aprile 2017 13:52

Archivio

Esplora l'archivio di Lautaro Martinez

Sett. 8
Sett. 48 Sett. 27
Sett. 49 Sett. 21 Sett. 15 Sett. 4
Sett. 45 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 2
Sett. 47 Sett. 14 Sett. 11
Sett. 24
Sett. 5
Sett. 51
Sett. 52 Sett. 26 Sett. 4
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 18 Sett. 17