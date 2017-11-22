BUFALE DI MERCATO. DUBOIS? MAI RICHIESTO DA CORVINO. MARTINEZ? FUORI AMBIZIONE VIOLA

Leo Dubois, 23 anni, terzino destro del Nantes di Ranieri. Negli ultimi 15 giorni, secondo quanto scrive La Nazione, il calciatore francese dovrebbe essere molto vicino a firmare con la Fiorentina. Il...

Leo Dubois, 23 anni, terzino destro del Nantes di Ranieri. Negli ultimi 15 giorni, secondo quanto scrive La Nazione, il calciatore francese dovrebbe essere molto vicino a firmare con la Fiorentina. Il terzino, in scadenza di contratto, potrebbe arrivare a Firenze a gennaio oppure a giugno, a parametro zero. È forte l'interesse di Corvino sul giocatore, a gennaio o a giugno il calciatore potrebbe davvero vestirsi di viola. Questo è quello che scrive La Nazione.

La verità? Fino ad ora Corvino non ha mai chiesto il calciatore al suo club di appartenenza nè ci sono stati contatti seri con il suo entourage. Lontanissimo e davvero remoto un suo arrivo a gennaio. Per giugno zero contatti.

Siamo a Lautaro Martinez. Secondo l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio, il viaggio in Argentina del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino sarebbe sopratutto per lui. Attaccante argentino classe 97, indicato dagli esperti come un crac mondiale. Di Marzio ha raccontato e scritto di come sia davvero possibile questo colpo per la Fiorentina.

La verità? Assolutamente fuori portata dalla società viola che si è fermata ad un timido interesse. Sul giovane attaccante ci sono i più grandi club del mondo con il Borussia Dortmund in pole per accaparrarselo.

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Flavio Ognissanti