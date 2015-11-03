Notizie Dubois Fiorentina

Il Tirreno, la Fiorentina fa fatica a trovare l'accordo per Dodò. Torna di moda il nome di Dubois
17 giugno 2022 13:07
Sky Sport annuncia: "Alla Fiorentina piace il terzino destro Dubois come post Odriozola"
09 giugno 2022 00:20
Nazione, Fiorentina su Dubois: il Lione è disposto a trattare, chiede 12 milioni
28 maggio 2022 09:51
Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia
16 dicembre 2017 13:41
La Nazione: Corvino lavora su Garcia e Dubois per sistemare le fasce
16 dicembre 2017 12:55
BUFALE DI MERCATO. DUBOIS? MAI RICHIESTO DA CORVINO. MARTINEZ? FUORI AMBIZIONE VIOLA
22 novembre 2017 14:09
Pedullà: ''Lautaro Martinez piace da giugno, ma va al Borussia Dortmund. Dubois? Non interessa...''
21 novembre 2017 17:45
La Nazione, Dubois + Cataldi o Viviani. Corvino prepara il doppio colpo a gennaio, e uno lo prenota per giugno
21 novembre 2017 11:38
Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze
18 novembre 2017 08:15
Chi è Leo Dubois, il terzino destro del Nantes nel mirino della Fiorentina. 23 anni, un contratto in scadenza...
17 novembre 2017 11:39
Archivio