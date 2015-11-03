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Notizie Dubois Fiorentina

Il Tirreno, la Fiorentina fa fatica a trovare l'accordo per Dodò. Torna di moda il nome di Dubois

17 giugno 2022 13:07

Sky Sport annuncia: "Alla Fiorentina piace il terzino destro Dubois come post Odriozola"

09 giugno 2022 00:20

Nazione, Fiorentina su Dubois: il Lione è disposto a trattare, chiede 12 milioni

28 maggio 2022 09:51

Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia

16 dicembre 2017 13:41

La Nazione: Corvino lavora su Garcia e Dubois per sistemare le fasce

16 dicembre 2017 12:55

BUFALE DI MERCATO. DUBOIS? MAI RICHIESTO DA CORVINO. MARTINEZ? FUORI AMBIZIONE VIOLA

22 novembre 2017 14:09

Pedullà: ''Lautaro Martinez piace da giugno, ma va al Borussia Dortmund. Dubois? Non interessa...''

21 novembre 2017 17:45

La Nazione, Dubois + Cataldi o Viviani. Corvino prepara il doppio colpo a gennaio, e uno lo prenota per giugno

21 novembre 2017 11:38

Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze

18 novembre 2017 08:15

Chi è Leo Dubois, il terzino destro del Nantes nel mirino della Fiorentina. 23 anni, un contratto in scadenza...

17 novembre 2017 11:39

Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

17 novembre 2017 11:08

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