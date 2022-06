Il Tirreno, la Fiorentina fa fatica a trovare l’accordo per Dodò. Torna di moda il nome di Dubois

Il Tirreno fa il punto sulla situazione terzino destro e frena l’entusiasmo sul fronte Dodò. Secondo il giornale, la Fiorentina non avrebbe ancora trovato l’accordo con lo Shakhtar e la trattativa sarebbe molto difficile e dispendiosa. Per questo motivo, per la fascia destra torna di moda Leo Dubois, seguito precedentemente prima di virare con forza sul brasiliano.

DRAGOWSKI POTREBBE FINIRE IN SPAGNA