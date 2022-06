TMW, Dragowski ha l’accordo con l’Espanyol ma la Fiorentina chiede 8 milioni di euro per la cessione

Bartlomiej Dragowski ha un accordo con l’Espanyol. Il portiere polacco della Fiorentina, che ha un altro anno di contratto, ha trovato un accordo con la società catalana, su base quinquennale, e spera di poter presto volare in Spagna per ritrovare quel posto da titolare che ha perso nell’ultima stagione, con l’arrivo di Vincenzo Italiano. Serve però l’accordo tra le due società, una intesa che – al momento – è tutt’altro che vicina.

Sulla valutazione di Dragowski, infatti, al momento le parti sono distanti. La Fiorentina negli scorsi giorni l’aveva offerto al Celta Vigo nella trattativa Galan, 7 milioni di euro più il cartellino del portiere polacco valutato circa 3 milioni di euro (trattativa in questo momento tramontata). Una valutazione non troppo diversa da quella dell’Espanyol, che sul piatto ha messo una cifra simile per l’80% del cartellino (lasciano quindi alla Fiorentina il 20% sulla futura rivendita). Il club viola, però, in questo caso ha chiesto otto milioni di euro.

Le parti sono distanti, quindi. Ma un accordo è necessario anche perché oggi non ci sono altre piste e Italiano ha già chiarito alla società di volere un altro portiere titolare già a partire dal ritiro di Moena dopo avergli preferito Terracciano, il suo vice, nell’ultima stagione,.

Per Dragowski con la fine dell’ultima stagione si sono chiuse le porte dell’Inghilterra. Il portiere polacco nell’annata appena conclusa ha infatti collezionato solo 9 presenze (7 in Serie A, 2 in Coppa Italia), una quota troppo bassa per permettergli di essere eleggibile per i club di Premier League viste le norme entrate in vigore dopo la Brexit. Per l’estremo difensore polacco, quindi, l’Inghilterra dopo la fine del campionato non può essere una possibilità. La Spagna invece sì e l’Espanyol è pronto a puntare forte su di lui. A patto però di trovare una intesa con la Fiorentina, club che sa di doverlo vendere oggi per due ragioni: Dragowski non rientra nei piani dell’allenatore e a partire da febbraio sarà libero di firmare con un’altra società a parametro zero. Lo riporta TMW

IL RETROSCENA SU TORREIRA