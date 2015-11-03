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Notizie Espanyol Fiorentina

Beltran nel mirino dell'Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia

24 marzo 2026 18:53

Di Marzio: "Levante ed Espanyol hanno fatto un sondaggio per Moreno della Fiorentina"

24 giugno 2025 10:48

TMW, la Fiorentina chiede il terzino Pedrosa all'Espanyol in cambio di Dragowski. Scambio concreto

09 luglio 2022 13:39

Tirreno, distanza di tre milioni tra Fiorentina e Espanyol per Dragowski. Possibili novità a giorni

05 luglio 2022 13:53

TMW, Dragowski ha un accordo con l'Espanyol. In fase di stallo invece la trattativa col Torino

05 luglio 2022 11:51

Futuro in Spagna per Callejon? Duello tra Espanyol e Getafe per l'esterno svincolato dalla Fiorentina

23 giugno 2022 00:09

Tmw, offerta da tre milioni dell'Espanyol per Dragowski. La Fiorentina ne chiede più di cinque

21 giugno 2022 12:23

TMW, Dragowski ha l'accordo con l'Espanyol ma la Fiorentina chiede 8 milioni di euro per la cessione

17 giugno 2022 12:51

Dalla Spagna, l'Espanyol si aggiunge alla corsa per Dragowski. Da battere la concorrenza del Bournemouth

09 giugno 2022 17:29

Dalla Spagna, Dragowski piace molto all'Espanyol ma l'alta valutazione della Fiorentina spaventa

09 giugno 2022 13:20

Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina

16 febbraio 2022 10:48

CorSport, Fiorentina-Espanyol oggi Italiano "svela" il suo 4-3-3: tridente Saponara-Vlahovic-Callejon

07 agosto 2021 09:13

Dalla Spagna, il 7 agosto si potrebbe giocare l'amichevole tra Fiorentina ed Espanyol al Franchi

25 luglio 2021 09:19

Nazione, Dragowski, l'Espanyol ha fatto un'offerta per lui. La Fiorentina chiede almeno 13 milioni

27 luglio 2020 10:33

Dalla Spagna, il difensore Naldo dell'Espanyol fra gli obiettivi della Fiorentina. Arriverebbe gratis

07 maggio 2020 00:11

Dalla Cina: il calciatore dell'Espanyol Wu Lei è positivo al Coronavirus. È in isolamento domiciliare

21 marzo 2020 13:36

Liga, positivi al Coronavirus sei tesserati dell'Espanyol tra calciatori e staff tecnico

19 marzo 2020 11:24

Sanchez: "All'Espanyol sono felice, mentre a Firenze avevo problemi. Il mio futuro dipende dai club"

13 aprile 2018 19:01

Sanchez brilla, l'Espanyol vuole riscattarlo prima del mondiale. Veto Fiorentina: aspettare la Russia per valutare

26 marzo 2018 11:24

Sanchez: "Ho ancora un anno con la Fiorentina, ma vorrei restare all'Espanyol. Se non mi fanno problemi..."

09 febbraio 2018 16:08

All. Espanyol: "Sanchez è arrivato pronto, mi ha detto che venire qui era la scelta migliore"

03 febbraio 2018 15:55

Sanchez all'Espanyol solo part-time: dopo il mondiale niente Firenze, andrà in Cina

01 febbraio 2018 11:18

Ufficiale: Carlos Sanchez ceduto in prestito all'Espanyol, il comunicato...

31 gennaio 2018 22:31

Carlos Sanchez lascia la Fiorentina, giocherà nell'Espanyol. La formula è il prestito

31 gennaio 2018 17:40

Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione...

30 gennaio 2018 18:10

Mundo Deportivo: "Niente da fare per Borja Valero all'Espanyol, va all'Inter"

19 giugno 2017 11:06

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