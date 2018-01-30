Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione...
Quella relativa al futuro di Carlos Sanchez si sta trasformando in una vera e propria telenovela. Infatti, dopo l'interessamento del Deportivo La Coruna e dell'Hellas Verona, ora sembra che un altro c...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 18:10
Quella relativa al futuro di Carlos Sanchez si sta trasformando in una vera e propria telenovela. Infatti, dopo l'interessamento del Deportivo La Coruna e dell'Hellas Verona, ora sembra che un altro club si sia fatto avanti per il centrocampista colombiano. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com sembra che un atro club spagnolo, ossia l'Espanyol, abbia manifestato tutto il suo interesse per l'interno di centrocampista di proprietà della Fiorentina.