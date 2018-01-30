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Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione...

Quella relativa al futuro di Carlos Sanchez si sta trasformando in una vera e propria telenovela. Infatti, dopo l'interessamento del Deportivo La Coruna e dell'Hellas Verona, ora sembra che un altro c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 18:10
Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Carlos Sanchez
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Quella relativa al futuro di Carlos Sanchez si sta trasformando in una vera e propria telenovela. Infatti, dopo l'interessamento del Deportivo La Coruna e dell'Hellas Verona, ora sembra che un altro club si sia fatto avanti per il centrocampista colombiano. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com sembra che un atro club spagnolo, ossia l'Espanyol, abbia manifestato tutto il suo interesse per l'interno di centrocampista di proprietà della Fiorentina.

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