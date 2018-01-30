Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione...

Quella relativa al futuro di Carlos Sanchez si sta trasformando in una vera e propria telenovela. Infatti, dopo l'interessamento del Deportivo La Coruna e dell'Hellas Verona, ora sembra che un altro c...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 18:10

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi