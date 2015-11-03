Labaro Viola

Notizie Carlos Sanchez Fiorentina

Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"

07 giugno 2023 18:48

L'ex viola Carlos Sanchez non estenderà il suo contratto con il West Ham. Sarà senza squadra

25 giugno 2020 17:40

Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo

04 dicembre 2018 13:21

La Gazzetta Dello Sport, al Cagliari piace Sanchez per il centrocampo. Dopo il Mondiale la decisione

03 luglio 2018 09:44

Colombia, Sanchez espulso: sul web tifosi lo minacciano di morte

22 giugno 2018 09:54

Carlos Sanchez convocato per il Mondiale dalla sua Colombia. Ma la Fiorentina non lo tratterrà

04 giugno 2018 16:32

Carlos Sanchez non tornerà a Firenze a fine stagione. L'accordo...

27 marzo 2018 10:03

Ufficiale: Carlos Sanchez ceduto in prestito all'Espanyol, il comunicato...

31 gennaio 2018 22:31

Pedullà: "Babacar? La Fiorentina attende un contatto ufficiale con il Sassuolo, Sanchez invece..."

30 gennaio 2018 19:11

Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione...

30 gennaio 2018 18:10

Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."

30 gennaio 2018 17:46

Carlos Sanchez e Maxi Olivera: gli esuberi strapagati dei quali sembra impossibile potersi liberare

30 gennaio 2018 13:24

TMW: fumata nera per Carlos Sanchez. Il suo futuro sarà ancora in viola, almeno fino a giugno

30 gennaio 2018 12:41

Di Marzio: Corvino incontra il Verona per definire il trasferimento di Carlos Sanchez

30 gennaio 2018 12:15

Dalla Colombia: nessun dubbio, Carlos Sanchez non si muoverà da Firenze

29 gennaio 2018 13:01

Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via

14 gennaio 2018 14:33

Ancora Sconcerti: "Carlos Sanchez? Quando gioca mi fa paura, gli mancano le basi"

11 gennaio 2018 20:16

Tuttosport: Sanchez vuole il Cagliari per puntare al Mondiale, mentre i viola pensano a Barella

09 gennaio 2018 12:50

Da Ferrara, la Spal vuole Carlos Sanchez. Il giocatore è ai margini nella Fiorentina. Operazione possibile?

29 dicembre 2017 14:23

Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto

14 dicembre 2017 01:47

Carlos Sanchez su Instagram: "Lavora duro e crea le tue opportunità"

04 dicembre 2017 20:06

Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."

08 novembre 2017 19:13

INGAGGI FIORENTINA, CAPOLAVORO PEZZELLA, ERRORI (?) SANCHEZ, VITOR HUGO E BABACAR

07 settembre 2017 14:22

Fiorentina: infortunio per Sanchez che salta Napoli. Recuperato Badelj. I convocati

19 maggio 2017 16:57

Sanchez: "Ci piace vincere, Berna umile. Crediamo all'Europa. Babacar..."

22 aprile 2017 23:58

Dall'Inghilterra sono sicuri: Sanchez verrà riscattato dalla Fiorentina...

26 marzo 2017 18:30

Sanchez: "Per la Fiorentina giocherei anche attaccante. Vi racconto la storia del difensore. Ho chiamato Cuadrado dopo la Juventus..."

06 febbraio 2017 10:01

Carlos Sanchez alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. Tutte le cifre della trattativa

06 agosto 2016 16:12

Finalmente Fiorentina! Vicinissimi gli arrivi in viola di Corluka e Carlos Sanchez. Trattative sbloccate, le ultime

06 agosto 2016 13:50

Archivio

Esplora l'archivio di Carlos Sanchez

Sett. 23
Sett. 26
Sett. 49 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 13 Sett. 5 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 45 Sett. 36 Sett. 20 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 6
Sett. 31