Notizie Carlos Sanchez Fiorentina

Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"
07 giugno 2023 18:48
L'ex viola Carlos Sanchez non estenderà il suo contratto con il West Ham. Sarà senza squadra
25 giugno 2020 17:40
Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo
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La Gazzetta Dello Sport, al Cagliari piace Sanchez per il centrocampo. Dopo il Mondiale la decisione
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Colombia, Sanchez espulso: sul web tifosi lo minacciano di morte
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Carlos Sanchez convocato per il Mondiale dalla sua Colombia. Ma la Fiorentina non lo tratterrà
04 giugno 2018 16:32
Carlos Sanchez non tornerà a Firenze a fine stagione. L'accordo...
27 marzo 2018 10:03
Ufficiale: Carlos Sanchez ceduto in prestito all'Espanyol, il comunicato...
31 gennaio 2018 22:31
Pedullà: "Babacar? La Fiorentina attende un contatto ufficiale con il Sassuolo, Sanchez invece..."
30 gennaio 2018 19:11
Telenovela Sanchez: ora spunta anche l'interesse dell'Espanyol, la situazione...
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Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."
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Carlos Sanchez e Maxi Olivera: gli esuberi strapagati dei quali sembra impossibile potersi liberare
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TMW: fumata nera per Carlos Sanchez. Il suo futuro sarà ancora in viola, almeno fino a giugno
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Di Marzio: Corvino incontra il Verona per definire il trasferimento di Carlos Sanchez
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Dalla Colombia: nessun dubbio, Carlos Sanchez non si muoverà da Firenze
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Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via
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Ancora Sconcerti: "Carlos Sanchez? Quando gioca mi fa paura, gli mancano le basi"
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Tuttosport: Sanchez vuole il Cagliari per puntare al Mondiale, mentre i viola pensano a Barella
09 gennaio 2018 12:50
Da Ferrara, la Spal vuole Carlos Sanchez. Il giocatore è ai margini nella Fiorentina. Operazione possibile?
29 dicembre 2017 14:23
Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto
14 dicembre 2017 01:47
Carlos Sanchez su Instagram: "Lavora duro e crea le tue opportunità"
04 dicembre 2017 20:06
Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."
08 novembre 2017 19:13
INGAGGI FIORENTINA, CAPOLAVORO PEZZELLA, ERRORI (?) SANCHEZ, VITOR HUGO E BABACAR
07 settembre 2017 14:22
Fiorentina: infortunio per Sanchez che salta Napoli. Recuperato Badelj. I convocati
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Sanchez: "Ci piace vincere, Berna umile. Crediamo all'Europa. Babacar..."
22 aprile 2017 23:58
Dall'Inghilterra sono sicuri: Sanchez verrà riscattato dalla Fiorentina...
26 marzo 2017 18:30
Sanchez: "Per la Fiorentina giocherei anche attaccante. Vi racconto la storia del difensore. Ho chiamato Cuadrado dopo la Juventus..."
06 febbraio 2017 10:01
Carlos Sanchez alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. Tutte le cifre della trattativa
06 agosto 2016 16:12
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