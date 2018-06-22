Colombia, Sanchez espulso: sul web tifosi lo minacciano di morte

Alcuni tifosi colombiani non hanno digerito l’espulsione di Carlos Sanchez nella prima gara del Mondiale contro il Giappone (Cafeteros usciti sconfitti 2-1) e sono arrivati a minacciare sui social net...

Alcuni tifosi colombiani non hanno digerito l’espulsione di Carlos Sanchez nella prima gara del Mondiale contro il Giappone (Cafeteros usciti sconfitti 2-1) e sono arrivati a minacciare sui social network il centrocampista della Fiorentina, "colpevole" di aver lasciato i suoi in 10 uomini dopo pochi minuti del match di esordio. Vere e proprie intimidazioni da parte di alcuni account, che hanno anche fatto riferimento esplicito ad Andres Escobar: sono state infatti pubblicate delle foto raffiguranti il difensore colombiano ucciso nel luglio 1994 dopo un autogol nel Mondiale statunitense, che è costato alla Nazionale sudamericana il passaggio del turno. I messaggi di minaccia sono stati prontamente eliminati in seguito a denunce degli utenti e le autorità colombiane hanno subito attivato la direzione che si occupa di indagare sui crimini informatici, che collaborerà nei prossimi giorni con l’Interpol. L’operazione avrebbe come scopo quello di tracciare e individuare i titolari dei profili che hanno postato le minacce contro Sanchez. In Colombia, nel 2011, è stato ucciso un altro calciatore: si tratta di Edson Charà, colpito nel mezzo di una rissa.

Sky Sport