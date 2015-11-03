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Notizie Colombia Fiorentina

Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"

19 luglio 2024 09:16

Anche in Colombia si chiedono come facciano a convocare in nazionale Mina, giocatore finito?

08 dicembre 2023 21:03

Mina festeggia in Nazionale: "Sarà sempre un onore indossare la fascia da capitano della Colombia"

22 novembre 2023 15:50

Barone: "Infortunio Mina mette in difficoltà". Negli ultimi 2 anni è stato spesso fuori. La FIFA rimborsa

13 settembre 2023 15:50

Tegola per la Fiorentina, Mina si fa male con la Colombia ed esce dal campo dopo 22 minuti

13 settembre 2023 04:26

Ex Ct Colombia: "Mina non va fatto giocare perché non è in forma. È quello che sta peggio di tutti"

09 settembre 2023 21:16

Buona partita di Mina con la Colombia: 90 minuti in campo, forma scarsa ma ottimi interventi

08 settembre 2023 03:06

Che sceneggiata di Cuadrado, dà una gomitata poi simula un colpo per terra. Il video

09 ottobre 2021 12:47

Una bella notizia per la Fiorentina, Muriel dovrebbe non farcela a recuperare dall'infortunio

02 settembre 2021 13:12

Copa America, l'Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta

07 luglio 2021 13:18

Sono 30 anni per il "Ronaldo Colombiano" Luis Muriel, uno dei rimpianti più grandi nella storia gigliata

16 aprile 2021 09:05

Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...

16 settembre 2019 20:31

Lesione del legamento collaterale per Muriel. Futuro sempre più in bilico...

16 giugno 2019 14:06

La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel

09 maggio 2019 09:55

Muriel: "Firenze, la meta che cercavo. Prima di firmare mi chiamò il Milan, la mia risposta.."

08 marzo 2019 20:22

Colombia, Sanchez espulso: sul web tifosi lo minacciano di morte

22 giugno 2018 09:54

Olè, alla Fiorentina piace Frank Fabra. Terzino sinistro ai mondiali con la Colombia

03 giugno 2018 21:18

Dalla Colombia: nessun dubbio, Carlos Sanchez non si muoverà da Firenze

29 gennaio 2018 13:01

L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"

19 gennaio 2018 11:33

Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez

01 dicembre 2017 16:34

Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."

08 novembre 2017 19:13

Carlos Sanchez da titolare trascina la Colombia al Mondiale. Messi porta anche Pezzella in Russia

11 ottobre 2017 03:34

Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''

09 ottobre 2017 16:37

Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"

26 giugno 2017 11:20

Tragedia in Brasile, cade l'aereo con i giocatori della Chapecoense, solo 7 superstiti, andavano a giocare la finale della Copa sudamericana

29 novembre 2016 10:00

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