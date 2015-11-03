Notizie Colombia Fiorentina

Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"
19 luglio 2024 09:16
Anche in Colombia si chiedono come facciano a convocare in nazionale Mina, giocatore finito?
08 dicembre 2023 21:03
Mina festeggia in Nazionale: "Sarà sempre un onore indossare la fascia da capitano della Colombia"
22 novembre 2023 15:50
Barone: "Infortunio Mina mette in difficoltà". Negli ultimi 2 anni è stato spesso fuori. La FIFA rimborsa
13 settembre 2023 15:50
Tegola per la Fiorentina, Mina si fa male con la Colombia ed esce dal campo dopo 22 minuti
13 settembre 2023 04:26
Ex Ct Colombia: "Mina non va fatto giocare perché non è in forma. È quello che sta peggio di tutti"
09 settembre 2023 21:16
Buona partita di Mina con la Colombia: 90 minuti in campo, forma scarsa ma ottimi interventi
08 settembre 2023 03:06
Che sceneggiata di Cuadrado, dà una gomitata poi simula un colpo per terra. Il video
09 ottobre 2021 12:47
Una bella notizia per la Fiorentina, Muriel dovrebbe non farcela a recuperare dall'infortunio
02 settembre 2021 13:12
Copa America, l'Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta
07 luglio 2021 13:18
Sono 30 anni per il "Ronaldo Colombiano" Luis Muriel, uno dei rimpianti più grandi nella storia gigliata
16 aprile 2021 09:05
Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...
16 settembre 2019 20:31
Lesione del legamento collaterale per Muriel. Futuro sempre più in bilico...
16 giugno 2019 14:06
La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel
09 maggio 2019 09:55
Muriel: "Firenze, la meta che cercavo. Prima di firmare mi chiamò il Milan, la mia risposta.."
08 marzo 2019 20:22
Colombia, Sanchez espulso: sul web tifosi lo minacciano di morte
22 giugno 2018 09:54
Olè, alla Fiorentina piace Frank Fabra. Terzino sinistro ai mondiali con la Colombia
03 giugno 2018 21:18
Dalla Colombia: nessun dubbio, Carlos Sanchez non si muoverà da Firenze
29 gennaio 2018 13:01
L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"
19 gennaio 2018 11:33
Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez
01 dicembre 2017 16:34
Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."
08 novembre 2017 19:13
Carlos Sanchez da titolare trascina la Colombia al Mondiale. Messi porta anche Pezzella in Russia
11 ottobre 2017 03:34
Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''
09 ottobre 2017 16:37
Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"
26 giugno 2017 11:20
Tragedia in Brasile, cade l'aereo con i giocatori della Chapecoense, solo 7 superstiti, andavano a giocare la finale della Copa sudamericana
29 novembre 2016 10:00
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