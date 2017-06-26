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Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"

Sanchez venduto in Cina? lui dichiara amore alla Fiorentina: "Ho un contratto di altri due anni e sono molto contento qui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 11:20
Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista colombiano della Fiorentina Carlos Sanchez ha parlato alla testata giornalistica "Futbolred.com". Il giocatore viola nelle ultime settimane era stato accostato alla Cina e ad una ricca offerta arrivata alla società viola per lui, queste le sue parole sul suo futuro a Firenze: “La mia stagione è stata buona. Spero di iniziare col piede giusto. Ho altri due anni di contratto, sono molto felice alla Fiorentina”.

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