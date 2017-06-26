Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"
Sanchez venduto in Cina? lui dichiara amore alla Fiorentina: "Ho un contratto di altri due anni e sono molto contento qui
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 11:20
Il centrocampista colombiano della Fiorentina Carlos Sanchez ha parlato alla testata giornalistica "Futbolred.com". Il giocatore viola nelle ultime settimane era stato accostato alla Cina e ad una ricca offerta arrivata alla società viola per lui, queste le sue parole sul suo futuro a Firenze: “La mia stagione è stata buona. Spero di iniziare col piede giusto. Ho altri due anni di contratto, sono molto felice alla Fiorentina”.