Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"

Sanchez venduto in Cina? lui dichiara amore alla Fiorentina: "Ho un contratto di altri due anni e sono molto contento qui

A cura di Redazione Labaroviola 26 giugno 2017 11:20

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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