Notizie Cina Fiorentina

Il social della Fiorentina sbarca anche in Cina e si prepara a farlo in Russia. I dettagli
28 gennaio 2021 18:07
Limite di 1 milione e mezzo per gli stipendi in Cina. Eder e Pellè possibilità per la Fiorentina?
16 dicembre 2020 16:16
Il segretario degli Stati Uniti accusa: "Il Coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan"
03 maggio 2020 21:35
Nappi: "Il campionato va annullato. La Cina taglia 1/3 degli stipendi, può farlo anche la Serie A"
24 marzo 2020 01:20
Zhang ha un grande cuore: donate 300 mila mascherine ed altri prodotti alla Protezione Civile
12 marzo 2020 15:29
Sarri e la bufala di aver portato in Italia il Coronavirus. Il tecnico della Juventus paziente zero? La verità
07 marzo 2020 14:00
La Fifa ha assegnato alla Cina la prima Coppa del Mondo per club in programma a giugno e luglio 2021
24 ottobre 2019 12:46
DeLa contro Mertens e Callejon: "Non farò sforzi importanti per loro. Andassero in Cina a fare 2/3 anni di merda"
17 ottobre 2019 16:31
El Sharaawy ha detto no alla Cina, rifiutata offerta di 15 milioni di euro l'anno. Adesso la Fiorentina...
28 giugno 2019 11:29
Quale futuro per Pioli dopo la Fiorentina? Rumors Siviglia, sirene cinesi per il tecnico
29 marzo 2019 16:29
Hamsik-Napoli, è rottura. No alla Cina? Lo slovacco non si presenta all'allenamento
07 febbraio 2019 13:02
Kalinic: "Alla Fiorentina segnavo e c'era bel gioco. Ecco perché non ho accettato l'offerta della Cina"
12 ottobre 2018 11:28
Sentite Sousa: "Arrivato in Cina con grandi ambizioni, poi tante promesse non mantenute. Sono triste"
19 settembre 2018 11:45
Mirallas: "Ho detto subito sì a Firenze. C'era la Cina, ma preferisco la mia famiglia ai milioni"
19 agosto 2018 15:01
Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina
01 maggio 2018 23:24
Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...
18 febbraio 2018 14:16
Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"
01 febbraio 2018 17:39
Tuttosport: il Milan vuole sbarazzarsi di Kalinic, si attende un'offerta dalla Cina
06 dicembre 2017 12:52
DDV: "Il futuro del lusso è in Cina, dobbiamo vincere le sfide del cambiamento"
01 dicembre 2017 13:16
Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina
29 novembre 2017 15:01
Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo
23 novembre 2017 10:46
Paulo Sousa in Cina, adesso è ufficiale: il Tinajin lo annuncia sul proprio sito. L'ex tecnico viola prende il posto di Cannavaro...
06 novembre 2017 11:41
Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese
03 novembre 2017 15:12
Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina
02 novembre 2017 13:09
Caos in Cina: anche Suning fra le società accusate di irregolarità finanziare
26 luglio 2017 00:41
Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina
25 luglio 2017 19:44
Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"
26 giugno 2017 11:20
Sky Sport, dalla Cina offrono 7 milioni per Carlos Sanchez che chiede un grande ingaggio. Cessione possibile
23 giugno 2017 01:46
Offerta importante dalla Cina per Sanchez: Fiorentina disposta a trattare, il colombiano riflette...
22 giugno 2017 19:54
Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore
09 giugno 2017 10:33
Kalinic non vuole saperne della Cina, vuole solo un top club europeo in caso di addio a Firenze
08 giugno 2017 10:17
NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
07 giugno 2017 22:43
Anche il Parma finisce ai cinesi. Crespo sarà il vicepresidente della squadra
13 maggio 2017 13:10
Pioli sempre più lontano dall’Inter: futuro in bilico tra Firenze e la Cina
19 aprile 2017 17:49
Ag. Borja: "Offerta cinese incredibile, ma lui vuole restare a Firenze"
22 marzo 2017 18:35
Prandelli rifiuta la Cina e prepara il ritorno in Serie A, due le possibili destinazioni...
21 febbraio 2017 13:28
LA FIORENTINA E L'OFFERTA CINESE PER ACQUISTARLA. ECCO COSA C'È DI VERO
07 febbraio 2017 13:30
Il Tianjin fa un'altra offerta per Kalinic, più ricca, ma Kalinic dice ancora no. Ma in estate...
28 gennaio 2017 11:42
UN RIFIUTO MERAVIGLIOSO. KALINIC RESTA A FIRENZE. EMERGE LA VERITÀ
20 gennaio 2017 13:04
SEFEROVIC TORNA A FIRENZE, KALINIC IN CINA. LA SOLUZIONE VIOLA
18 gennaio 2017 22:58
Anche Verdù vola in Cina: giocherà in seconda divisione
12 gennaio 2017 22:40
Dalla Cina sono ottimisti: settimana decisiva per Kalinic
10 gennaio 2017 22:13
Kalinic rifiuta la Cina? Il Tianjin adesso offre 15 milioni all'anno per il centravanti viola
09 gennaio 2017 10:12
BASTA "SMANCERIE".... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
03 gennaio 2017 17:17
Donadel: "Kalinic fa bene a rifiutare la Cina, ma se continueranno a crescere sarà dura..."
02 gennaio 2017 18:31
Morabito: "Chi va in Cina torna deluso, ma se fossi in Kalinic ci farei un pensierino..."
02 gennaio 2017 16:19
Ag. Badelj: "Aspetto novità da Inter e Milan, sennò resta a Firenze. La Cina non fa per noi"
02 gennaio 2017 12:47
D’Amico: “Fair play finanziario anche per la Cina, sennò ha un potere infinito”
28 dicembre 2016 16:25
ARRIVATA L'ENORME OFFERTA CINESE PER KALINIC: LA VIOLA DICE NO
23 dicembre 2016 17:26
Sky Sport, in arrivo dalla Cina offerta mostruosa per Nikola Kalinic
21 dicembre 2016 22:35
"DALLA CINA: AMICI SUNING TRATTANO LA FIORENTINA. JOJO MI HA DETTO..."
27 novembre 2016 17:12
Maledetti soldi: Badelj e Kalinic out con la Juve? Grazie a Fifa e Cina
22 novembre 2016 15:39
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