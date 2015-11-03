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Notizie Cina Fiorentina

Il social della Fiorentina sbarca anche in Cina e si prepara a farlo in Russia. I dettagli

28 gennaio 2021 18:07

Limite di 1 milione e mezzo per gli stipendi in Cina. Eder e Pellè possibilità per la Fiorentina?

16 dicembre 2020 16:16

Il segretario degli Stati Uniti accusa: "Il Coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan"

03 maggio 2020 21:35

Nappi: "Il campionato va annullato. La Cina taglia 1/3 degli stipendi, può farlo anche la Serie A"

24 marzo 2020 01:20

Zhang ha un grande cuore: donate 300 mila mascherine ed altri prodotti alla Protezione Civile

12 marzo 2020 15:29

Sarri e la bufala di aver portato in Italia il Coronavirus. Il tecnico della Juventus paziente zero? La verità

07 marzo 2020 14:00

La Fifa ha assegnato alla Cina la prima Coppa del Mondo per club in programma a giugno e luglio 2021

24 ottobre 2019 12:46

DeLa contro Mertens e Callejon: "Non farò sforzi importanti per loro. Andassero in Cina a fare 2/3 anni di merda"

17 ottobre 2019 16:31

El Sharaawy ha detto no alla Cina, rifiutata offerta di 15 milioni di euro l'anno. Adesso la Fiorentina...

28 giugno 2019 11:29

Quale futuro per Pioli dopo la Fiorentina? Rumors Siviglia, sirene cinesi per il tecnico

29 marzo 2019 16:29

Hamsik-Napoli, è rottura. No alla Cina? Lo slovacco non si presenta all'allenamento

07 febbraio 2019 13:02

Kalinic: "Alla Fiorentina segnavo e c'era bel gioco. Ecco perché non ho accettato l'offerta della Cina"

12 ottobre 2018 11:28

Sentite Sousa: "Arrivato in Cina con grandi ambizioni, poi tante promesse non mantenute. Sono triste"

19 settembre 2018 11:45

Mirallas: "Ho detto subito sì a Firenze. C'era la Cina, ma preferisco la mia famiglia ai milioni"

19 agosto 2018 15:01

Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina

01 maggio 2018 23:24

Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...

18 febbraio 2018 14:16

Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"

01 febbraio 2018 17:39

Tuttosport: il Milan vuole sbarazzarsi di Kalinic, si attende un'offerta dalla Cina

06 dicembre 2017 12:52

DDV: "Il futuro del lusso è in Cina, dobbiamo vincere le sfide del cambiamento"

01 dicembre 2017 13:16

Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina

29 novembre 2017 15:01

Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo

23 novembre 2017 10:46

Paulo Sousa in Cina, adesso è ufficiale: il Tinajin lo annuncia sul proprio sito. L'ex tecnico viola prende il posto di Cannavaro...

06 novembre 2017 11:41

Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese

03 novembre 2017 15:12

Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina

02 novembre 2017 13:09

Caos in Cina: anche Suning fra le società accusate di irregolarità finanziare

26 luglio 2017 00:41

Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina

25 luglio 2017 19:44

Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"

26 giugno 2017 11:20

Sky Sport, dalla Cina offrono 7 milioni per Carlos Sanchez che chiede un grande ingaggio. Cessione possibile

23 giugno 2017 01:46

Offerta importante dalla Cina per Sanchez: Fiorentina disposta a trattare, il colombiano riflette...

22 giugno 2017 19:54

Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore

09 giugno 2017 10:33

Kalinic non vuole saperne della Cina, vuole solo un top club europeo in caso di addio a Firenze

08 giugno 2017 10:17

NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

07 giugno 2017 22:43

Anche il Parma finisce ai cinesi. Crespo sarà il vicepresidente della squadra

13 maggio 2017 13:10

Pioli sempre più lontano dall’Inter: futuro in bilico tra Firenze e la Cina

19 aprile 2017 17:49

Ag. Borja: "Offerta cinese incredibile, ma lui vuole restare a Firenze"

22 marzo 2017 18:35

Prandelli rifiuta la Cina e prepara il ritorno in Serie A, due le possibili destinazioni...

21 febbraio 2017 13:28

LA FIORENTINA E L'OFFERTA CINESE PER ACQUISTARLA. ECCO COSA C'È DI VERO

07 febbraio 2017 13:30

Il Tianjin fa un'altra offerta per Kalinic, più ricca, ma Kalinic dice ancora no. Ma in estate...

28 gennaio 2017 11:42

UN RIFIUTO MERAVIGLIOSO. KALINIC RESTA A FIRENZE. EMERGE LA VERITÀ

20 gennaio 2017 13:04

SEFEROVIC TORNA A FIRENZE, KALINIC IN CINA. LA SOLUZIONE VIOLA

18 gennaio 2017 22:58

Anche Verdù vola in Cina: giocherà in seconda divisione

12 gennaio 2017 22:40

Dalla Cina sono ottimisti: settimana decisiva per Kalinic

10 gennaio 2017 22:13

Kalinic rifiuta la Cina? Il Tianjin adesso offre 15 milioni all'anno per il centravanti viola

09 gennaio 2017 10:12

BASTA "SMANCERIE".... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

03 gennaio 2017 17:17

Donadel: "Kalinic fa bene a rifiutare la Cina, ma se continueranno a crescere sarà dura..."

02 gennaio 2017 18:31

Morabito: "Chi va in Cina torna deluso, ma se fossi in Kalinic ci farei un pensierino..."

02 gennaio 2017 16:19

Ag. Badelj: "Aspetto novità da Inter e Milan, sennò resta a Firenze. La Cina non fa per noi"

02 gennaio 2017 12:47

D’Amico: “Fair play finanziario anche per la Cina, sennò ha un potere infinito”

28 dicembre 2016 16:25

ARRIVATA L'ENORME OFFERTA CINESE PER KALINIC: LA VIOLA DICE NO

23 dicembre 2016 17:26

Sky Sport, in arrivo dalla Cina offerta mostruosa per Nikola Kalinic

21 dicembre 2016 22:35

"DALLA CINA: AMICI SUNING TRATTANO LA FIORENTINA. JOJO MI HA DETTO..."

27 novembre 2016 17:12

Maledetti soldi: Badelj e Kalinic out con la Juve? Grazie a Fifa e Cina

22 novembre 2016 15:39

M.Suma: "Trattativa avanzata tra Della Valle e cinesi. Nota anche la cifra. Lo stadio..."

16 aprile 2016 10:38

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