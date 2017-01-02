Donadel: "Kalinic fa bene a rifiutare la Cina, ma se continueranno a crescere sarà dura..."

Con Antognoni cambierà molto, ogni squadra dovrebbe guardare alla propria storia

Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina ed attualmente nelle fila del Montreal Impact, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Antognoni? Penso che cambi molto con un suo ritorno. Ogni squadra dovrebbe riguardare al proprio passato, la propria storia ed ai ricordi dei tifosi. A Firenze chi meglio di Antognoni può ricoprire questo ruolo".

Prosegue sulla sorprendente crescita del calcio cinese: "Le offerte dal calcio d’oriente? Penso che sia una conseguenza della globalizzazione: cosi come si cerca talenti a basso costo in mercati come quelli sudamericani o in Africa, allo stesso modo possono esserci nuovi mercati che occupano il ruolo del leone. Il mercato cinese adesso sta facendo la voce grossa. Kalinic ha fatto bene a rifiutare e continuare a Firenze e in Europa. Sarà più preoccupante quando avranno lo strapotere per arrivare a talenti nostrani come Bernardeschi e altri. Finora si limitano ai fuoriclasse a fine carriera come Tevez. Sarà più complicato quando riusciranno ad arrivare ai giovani prospetti europei".