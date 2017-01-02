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Donadel: "Kalinic fa bene a rifiutare la Cina, ma se continueranno a crescere sarà dura..."

Con Antognoni cambierà molto, ogni squadra dovrebbe guardare alla propria storia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 18:31
Donadel: "Kalinic fa bene a rifiutare la Cina, ma se continueranno a crescere sarà dura..." -
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Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina ed attualmente nelle fila del Montreal Impact, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Antognoni? Penso che cambi molto con un suo ritorno. Ogni squadra dovrebbe riguardare al proprio passato, la propria storia ed ai ricordi dei tifosi. A Firenze chi meglio di Antognoni può ricoprire questo ruolo".

Prosegue sulla sorprendente crescita del calcio cinese: "Le offerte dal calcio d’oriente? Penso che sia una conseguenza della globalizzazione: cosi come si cerca talenti a basso costo in mercati come quelli sudamericani o in Africa, allo stesso modo possono esserci nuovi mercati che occupano il ruolo del leone. Il mercato cinese adesso sta facendo la voce grossa. Kalinic ha fatto bene a rifiutare e continuare a Firenze e in Europa. Sarà più preoccupante quando avranno lo strapotere per arrivare a talenti nostrani come Bernardeschi e altri. Finora si limitano ai fuoriclasse a fine carriera come Tevez. Sarà più complicato quando riusciranno ad arrivare ai giovani prospetti europei".

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