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Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Babacar era in scadenza piena e hanno fatto una buona operazione, Falcinelli è un giocatore che può essere utile".Prosegue su Dabo: "Dabo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 17:39
Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina" -
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Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Babacar era in scadenza piena e hanno fatto una buona operazione, Falcinelli è un giocatore che può essere utile".

Prosegue su Dabo: "Dabo è invece un innesto strutturato e pronto".

E sul mercato viola: "Il voto da dare è 6, 6+".

Conclude con un pensiero su un altro giocatore che ha da poco lasciato Firenze: "L’estate prossima Sanchez riceverà un’offerta dalla Cina molto importante che ora ha già valutato ma che ha rifiutato per potersi giocare il Mondiale".

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