Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"
Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Babacar era in scadenza piena e hanno fatto una buona operazione, Falcinelli è un giocatore che può essere utile".Prosegue su Dabo: "Dabo...
Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Babacar era in scadenza piena e hanno fatto una buona operazione, Falcinelli è un giocatore che può essere utile".
Prosegue su Dabo: "Dabo è invece un innesto strutturato e pronto".
E sul mercato viola: "Il voto da dare è 6, 6+".
Conclude con un pensiero su un altro giocatore che ha da poco lasciato Firenze: "L’estate prossima Sanchez riceverà un’offerta dalla Cina molto importante che ora ha già valutato ma che ha rifiutato per potersi giocare il Mondiale".