Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Babacar era in scadenza piena e hanno fatto una buona operazione, Falcinelli è un giocatore che può essere utile".Prosegue su Dabo: "Dabo...

A cura di Redazione Labaroviola 01 febbraio 2018 17:39

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