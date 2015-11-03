Notizie Sanchez Fiorentina

Sanchez: "La Fiorentina sta facendo bene e sarà una partita difficile, ma abbiamo giocatori forti"
22 dicembre 2024 13:47
Da Udine, Alexis Sanchez scalpita per recuperare: potrebbe recuperare per la partita contro la Fiorentina
13 dicembre 2024 15:30
Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''
18 agosto 2022 15:08
Inzaghi: "Con il gol di Sanchez avremmo parlato di altro. Fiorentina meglio solo nel primo tempo"
19 marzo 2022 20:37
Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"
15 gennaio 2022 18:01
Sky Sport, Fiorentina sul difensore Javi Sanchez del Real Valladolid: potrebbe arrivare in prestito
07 luglio 2021 19:19
Pulgar è il cileno con valore di mercato più alto in Europa. Alexis Sanchez e Aranguiz completano il podio
10 dicembre 2020 21:52
Sanchez, avvio shock nel West Ham, si teme un lungo stop. Il motivo..
05 ottobre 2018 16:57
Ufficiale, Sanchez ceduto a titolo definitivo al West Ham
09 agosto 2018 19:22
Tuttosport, la Fiorentina sta per regalarsi Edimilson: binario con il West Ham, Sanchez a Londra
09 agosto 2018 08:48
TuttoSport, offerta di 4mln per Sanchez dal West Ham. Cagliari e WBA alla finestra...
08 agosto 2018 10:20
Pedullà: “Trattativa avviata tra WBA e Fiorentina per Carlos Sanchez
06 agosto 2018 22:48
Tuttosport, Sanchez e Saponara verso Cagliari
05 agosto 2018 11:44
La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara...
28 luglio 2018 09:32
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
La Gazzetta Dello Sport, al Cagliari piace Sanchez per il centrocampo. Dopo il Mondiale la decisione
03 luglio 2018 09:44
La Nazione: Sanchez, Olivera, Cristoforo ed Eysseric in partenza. Saponara la situazione più delicata. Le offerte però...
27 giugno 2018 08:39
Mondiali, Carlos Sanchez causa un rigore dopo 3' minuti. Espulso
19 giugno 2018 13:59
La Nazione, oggi esordio per Sanchez con la sua Colombia. In arrivo altra plusvalenza per Corvino?
19 giugno 2018 09:32
Sanchez messaggio a Firenze: “Mando un abbraccio a tutti,vi dirò sempre grazie”
02 giugno 2018 11:28
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
Corriere Dello Sport, Sanchez non resterà a Firenze per lui offerte dalla Cina ma vorrebbe restare in Europa.
24 maggio 2018 09:16
UFFICIALE: Sanchez torna in viola. Ma... Ecco tutti gli scenari
23 maggio 2018 15:29
Marca: l'Espanyol non riscatterà Carlos Sanchez, torna in viola. Dopo il mondiale a Moena, poi?
03 maggio 2018 13:02
Sanchez: "All'Espanyol sono felice, mentre a Firenze avevo problemi. Il mio futuro dipende dai club"
13 aprile 2018 19:01
Sanchez brilla, l'Espanyol vuole riscattarlo prima del mondiale. Veto Fiorentina: aspettare la Russia per valutare
26 marzo 2018 11:24
Carlos Sanchez avvisato in campo di morte Astori, si accascia ed ha un malore
04 marzo 2018 16:02
Sanchez: "Ho ancora un anno con la Fiorentina, ma vorrei restare all'Espanyol. Se non mi fanno problemi..."
09 febbraio 2018 16:08
Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...
04 febbraio 2018 20:00
All. Espanyol: "Sanchez è arrivato pronto, mi ha detto che venire qui era la scelta migliore"
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Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"
01 febbraio 2018 17:39
Sanchez: "Qui mi apprezzano, farò quello che mi hanno negato a Firenze. Pioli non mi considerava..."
01 febbraio 2018 15:48
Sanchez all'Espanyol solo part-time: dopo il mondiale niente Firenze, andrà in Cina
01 febbraio 2018 11:18
Sanchez si presenta ai nuovi tifosi: "Contento di essere qui, ci vediamo in campo"
31 gennaio 2018 22:56
Carlos Sanchez lascia la Fiorentina, giocherà nell'Espanyol. La formula è il prestito
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La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere...
31 gennaio 2018 09:47
Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...
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Di Marzio: "L'Hellas Verona tratta Carlos Sanchez con la Fiorentina. L'ultima parola spetta al colombiano..."
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Sanchez prova a riaprire i conti su calcio d'angolo. 3-1 a 10' dalla fine..
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Sanchez, questa la cifra chiesta dalla Fiorentina. Soucek, lunedì il via libera?
20 gennaio 2018 10:40
L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"
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Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto
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Corvino vuole 5-6 milioni per Sanchez, ma il tweet del colombiano complica tutto. Il Getafe in pole...
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Pioli scontento di Sanchez, la Roca colombiana vuole andare via
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Sanchez, domenica l’ultima partita in Serie A. Lo aspetta la Spagna. Le offerte...
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Ecco chi è Soucek, il centrocampista ceco che Corvino vuole portare a Firenze al posto di Sanchez
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Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"
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E' fatta? Corvino avvistato a Milano per chiudere la cessione di Hagi, ma occhio anche a..
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Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.."
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Pedullà conferma: "Soucek per sostituire Sanchez, non è il dopo Badelj. Il mercato viola diverso dall'estate..."
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Sanchez: dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente, ma l'offerta...
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Pedullà: "Ci saranno due acquisti per la Fiorentina. Olivera-Cagliari tempi lunghi. Sanchez chiede la cessione"
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Deciso il futuro di Carlos Sanchez: niente prestiti in A, va in Spagna a titolo definitivo
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Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."
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Il Cagliari stringe per Olivera: trattativa quasi chiusa. Per Carlos Sanchez in Sardegna serve più tempo...
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Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare
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Mercato: su Viviani piomba anche Pradè. Carlos Sanchez e Olivera con le valigie per Cagliari...
05 gennaio 2018 11:01
Pioli, Badelj è insostituibile: quanta differenza con Sanchez. Ora rinnovo o addio alla Fiorentina...
28 dicembre 2017 10:42
La Fiorentina in posa natalizia per Save The Children. Maglioni, renne, paraorecchie e calze
15 dicembre 2017 15:19
Bucchioni: "Sanchez? Un disastro, meno male che ci sono Veretout e Badelj"
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"L'addio del mai visto": Hagi può partire da un momento all'altro. Insieme a lui due sudamericani...
12 dicembre 2017 09:31
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05 dicembre 2017 12:17
Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez
01 dicembre 2017 16:34
Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"
17 novembre 2017 18:56
Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi
17 novembre 2017 11:08
C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...
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Sanchez non contento del poco minutaggio, vuole giocare di più. Il retroscena dopo la partita di Verona...
14 ottobre 2017 12:59
Carlos Sanchez da titolare trascina la Colombia al Mondiale. Messi porta anche Pezzella in Russia
11 ottobre 2017 03:34
Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''
09 ottobre 2017 16:37
Sanchez non ha convinto, Fiorentina corta a centrocampo. Pioli chiede rinforzi
26 settembre 2017 12:18
La mezza rivincita di Carlos Sanchez: riserva sì, ma Pioli è avvisato
25 settembre 2017 12:46
Più e meno: male i terzini, Sanchez macchinoso. Bene i nuovi, sorprese Rebic e Mati, pilastro Chiesa
10 agosto 2017 23:08
Veretout-Sanchez: Corvino ricostruisce a Firenze la coppia della retrocessione Aston Villa dopo 28 anni di Premier League
21 luglio 2017 16:14
Sanchez dalla Colombia: "Io in Cina? Alla Fiorentina ancora due anni, a Firenze sto benissimo.."
03 luglio 2017 10:32
Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"
26 giugno 2017 11:20
Sky Sport, dalla Cina offrono 7 milioni per Carlos Sanchez che chiede un grande ingaggio. Cessione possibile
23 giugno 2017 01:46
Offerta importante dalla Cina per Sanchez: Fiorentina disposta a trattare, il colombiano riflette...
22 giugno 2017 19:54
L'Aston Villa conferma, Carlos Sanchez è completamente un giocatore della Fiorentina. Riscatto effettuato
05 maggio 2017 12:16
Sconcerti: "Cederei Borja, Kalinic e Sanchez. C'è paura di cambiare ma questa squadra ormai è finita"
04 maggio 2017 19:50
Sanchez: "Qui sto bene, amo Firenze. Mi ispiro a Kanté, ma Bati..."
28 aprile 2017 17:00
Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola
22 aprile 2017 23:04
Sanchez: "Non è cambiato niente in questo mese rispetto a prima. La corsa all'E.L.? Dobbiamo solo vincere"
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Sanchez: "Vogliamo andare più avanti possibile. La differenza tra la Serie A e gli altri campionati..."
22 febbraio 2017 13:30
Sanchez salta l'Udinese, Borja e Gonzalo salgono a 3. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
07 febbraio 2017 22:38
Astori: "Nel secondo tempo abbiamo mollato. Sanchez è aggressivo e ci aiuta tantissimo"
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GONZALO FUORI 20 GIORNI, SANCHEZ DIVENTA LA SPALLA DI ASTORI?
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Sanchez superstar, la mossa di Sousa a discapito di Tomovic e Salcedo. E c'è un rimpianto...
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Sanchez: "Noi nella storia? Vogliamo scrivere altre pagine importanti. Ora dobbiamo risalire in classifica"
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Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..
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Sanchez: "Firenze città meravigliosa, mai visto uno spogliatoio carico e unito come questo. Sousa.."
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Ecco quando Corvino chiamò Carlos Sanchez. Riscatto a tre milioni, ma può diventare obbligatorio se...
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Report: Sanchez ok, guaio muscolare per Astori. Le terapie...
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Sanchez + Cristoforo, adesso la Fiorentina ha un centrocampo completo. E Sousa può puntare sul 4-2-3-1...
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"Ho fermato Messi e Neymar: ora Higuain. Tagliato lo stipendio per venire"
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Convocati per il Valencia: c'è anche Carlos Sanchez
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Sanchez: "Darò il massimo, ecco come mi ha convinto Cuadrado"
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TELLO+CORLUKA+SANCHEZ, ADESSO SOUSA PUÒ SORRIDERE. TUTTA LA VERITÀ SU BADELJ CHE RESTA A FIRENZE
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