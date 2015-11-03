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Notizie Sanchez Fiorentina

Sanchez: "La Fiorentina sta facendo bene e sarà una partita difficile, ma abbiamo giocatori forti"

22 dicembre 2024 13:47

Da Udine, Alexis Sanchez scalpita per recuperare: potrebbe recuperare per la partita contro la Fiorentina

13 dicembre 2024 15:30

Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''

18 agosto 2022 15:08

Inzaghi: "Con il gol di Sanchez avremmo parlato di altro. Fiorentina meglio solo nel primo tempo"

19 marzo 2022 20:37

Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"

15 gennaio 2022 18:01

Sky Sport, Fiorentina sul difensore Javi Sanchez del Real Valladolid: potrebbe arrivare in prestito

07 luglio 2021 19:19

Pulgar è il cileno con valore di mercato più alto in Europa. Alexis Sanchez e Aranguiz completano il podio

10 dicembre 2020 21:52

Sanchez, avvio shock nel West Ham, si teme un lungo stop. Il motivo..

05 ottobre 2018 16:57

Ufficiale, Sanchez ceduto a titolo definitivo al West Ham

09 agosto 2018 19:22

Tuttosport, la Fiorentina sta per regalarsi Edimilson: binario con il West Ham, Sanchez a Londra

09 agosto 2018 08:48

TuttoSport, offerta di 4mln per Sanchez dal West Ham. Cagliari e WBA alla finestra...

08 agosto 2018 10:20

Pedullà: “Trattativa avviata tra WBA e Fiorentina per Carlos Sanchez

06 agosto 2018 22:48

Tuttosport, Sanchez e Saponara verso Cagliari

05 agosto 2018 11:44

La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara...

28 luglio 2018 09:32

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

La Gazzetta Dello Sport, al Cagliari piace Sanchez per il centrocampo. Dopo il Mondiale la decisione

03 luglio 2018 09:44

La Nazione: Sanchez, Olivera, Cristoforo ed Eysseric in partenza. Saponara la situazione più delicata. Le offerte però...

27 giugno 2018 08:39

Mondiali, Carlos Sanchez causa un rigore dopo 3' minuti. Espulso

19 giugno 2018 13:59

La Nazione, oggi esordio per Sanchez con la sua Colombia. In arrivo altra plusvalenza per Corvino?

19 giugno 2018 09:32

Sanchez messaggio a Firenze: “Mando un abbraccio a tutti,vi dirò sempre grazie”

02 giugno 2018 11:28

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

Corriere Dello Sport, Sanchez non resterà a Firenze per lui offerte dalla Cina ma vorrebbe restare in Europa.

24 maggio 2018 09:16

UFFICIALE: Sanchez torna in viola. Ma... Ecco tutti gli scenari

23 maggio 2018 15:29

Marca: l'Espanyol non riscatterà Carlos Sanchez, torna in viola. Dopo il mondiale a Moena, poi?

03 maggio 2018 13:02

Sanchez: "All'Espanyol sono felice, mentre a Firenze avevo problemi. Il mio futuro dipende dai club"

13 aprile 2018 19:01

Sanchez brilla, l'Espanyol vuole riscattarlo prima del mondiale. Veto Fiorentina: aspettare la Russia per valutare

26 marzo 2018 11:24

Carlos Sanchez avvisato in campo di morte Astori, si accascia ed ha un malore

04 marzo 2018 16:02

Sanchez: "Ho ancora un anno con la Fiorentina, ma vorrei restare all'Espanyol. Se non mi fanno problemi..."

09 febbraio 2018 16:08

Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...

04 febbraio 2018 20:00

All. Espanyol: "Sanchez è arrivato pronto, mi ha detto che venire qui era la scelta migliore"

03 febbraio 2018 15:55

Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"

01 febbraio 2018 17:39

Sanchez: "Qui mi apprezzano, farò quello che mi hanno negato a Firenze. Pioli non mi considerava..."

01 febbraio 2018 15:48

Sanchez all'Espanyol solo part-time: dopo il mondiale niente Firenze, andrà in Cina

01 febbraio 2018 11:18

Sanchez si presenta ai nuovi tifosi: "Contento di essere qui, ci vediamo in campo"

31 gennaio 2018 22:56

Carlos Sanchez lascia la Fiorentina, giocherà nell'Espanyol. La formula è il prestito

31 gennaio 2018 17:40

La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere...

31 gennaio 2018 09:47

Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...

30 gennaio 2018 08:46

Di Marzio: "L'Hellas Verona tratta Carlos Sanchez con la Fiorentina. L'ultima parola spetta al colombiano..."

29 gennaio 2018 17:19

Sanchez prova a riaprire i conti su calcio d'angolo. 3-1 a 10' dalla fine..

21 gennaio 2018 16:26

Sanchez, questa la cifra chiesta dalla Fiorentina. Soucek, lunedì il via libera?

20 gennaio 2018 10:40

L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"

19 gennaio 2018 11:33

Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto

19 gennaio 2018 11:23

Corvino vuole 5-6 milioni per Sanchez, ma il tweet del colombiano complica tutto. Il Getafe in pole...

17 gennaio 2018 10:50

Pioli scontento di Sanchez, la Roca colombiana vuole andare via

16 gennaio 2018 10:58

Sanchez, domenica l’ultima partita in Serie A. Lo aspetta la Spagna. Le offerte...

15 gennaio 2018 13:10

Ecco chi è Soucek, il centrocampista ceco che Corvino vuole portare a Firenze al posto di Sanchez

13 gennaio 2018 14:29

Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"

13 gennaio 2018 14:12

E' fatta? Corvino avvistato a Milano per chiudere la cessione di Hagi, ma occhio anche a..

13 gennaio 2018 12:14

Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.."

12 gennaio 2018 17:21

Pedullà conferma: "Soucek per sostituire Sanchez, non è il dopo Badelj. Il mercato viola diverso dall'estate..."

12 gennaio 2018 14:33

Sanchez: dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente, ma l'offerta...

12 gennaio 2018 12:28

Pedullà: "Ci saranno due acquisti per la Fiorentina. Olivera-Cagliari tempi lunghi. Sanchez chiede la cessione"

11 gennaio 2018 14:58

Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli

11 gennaio 2018 12:32

Deciso il futuro di Carlos Sanchez: niente prestiti in A, va in Spagna a titolo definitivo

10 gennaio 2018 11:23

Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."

08 gennaio 2018 18:31

Il Cagliari stringe per Olivera: trattativa quasi chiusa. Per Carlos Sanchez in Sardegna serve più tempo...

08 gennaio 2018 10:36

Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare

07 gennaio 2018 13:44

Mercato: su Viviani piomba anche Pradè. Carlos Sanchez e Olivera con le valigie per Cagliari...

05 gennaio 2018 11:01

Pioli, Badelj è insostituibile: quanta differenza con Sanchez. Ora rinnovo o addio alla Fiorentina...

28 dicembre 2017 10:42

La Fiorentina in posa natalizia per Save The Children. Maglioni, renne, paraorecchie e calze

15 dicembre 2017 15:19

Bucchioni: "Sanchez? Un disastro, meno male che ci sono Veretout e Badelj"

14 dicembre 2017 19:06

"L'addio del mai visto": Hagi può partire da un momento all'altro. Insieme a lui due sudamericani...

12 dicembre 2017 09:31

Corriere Fiorentino: Pioli ha bocciato Sanchez e Cristoforo, ora è caccia a un centrocampista

05 dicembre 2017 12:17

Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez

01 dicembre 2017 16:34

Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

17 novembre 2017 18:56

Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

17 novembre 2017 11:08

C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...

04 novembre 2017 16:09

Sanchez non contento del poco minutaggio, vuole giocare di più. Il retroscena dopo la partita di Verona...

14 ottobre 2017 12:59

Carlos Sanchez da titolare trascina la Colombia al Mondiale. Messi porta anche Pezzella in Russia

11 ottobre 2017 03:34

Carlos Sanchez carica la Colombia: ''Vestiamo la maglia più bella del mondo, dipende solo da noi''

09 ottobre 2017 16:37

Sanchez non ha convinto, Fiorentina corta a centrocampo. Pioli chiede rinforzi

26 settembre 2017 12:18

La mezza rivincita di Carlos Sanchez: riserva sì, ma Pioli è avvisato

25 settembre 2017 12:46

Più e meno: male i terzini, Sanchez macchinoso. Bene i nuovi, sorprese Rebic e Mati, pilastro Chiesa

10 agosto 2017 23:08

Veretout-Sanchez: Corvino ricostruisce a Firenze la coppia della retrocessione Aston Villa dopo 28 anni di Premier League

21 luglio 2017 16:14

Sanchez dalla Colombia: "Io in Cina? Alla Fiorentina ancora due anni, a Firenze sto benissimo.."

03 luglio 2017 10:32

Carlos Sanchez: "Ho fatto una buona stagione alla Fiorentina. Molto felice di restare qui"

26 giugno 2017 11:20

Sky Sport, dalla Cina offrono 7 milioni per Carlos Sanchez che chiede un grande ingaggio. Cessione possibile

23 giugno 2017 01:46

Offerta importante dalla Cina per Sanchez: Fiorentina disposta a trattare, il colombiano riflette...

22 giugno 2017 19:54

L'Aston Villa conferma, Carlos Sanchez è completamente un giocatore della Fiorentina. Riscatto effettuato

05 maggio 2017 12:16

Sconcerti: "Cederei Borja, Kalinic e Sanchez. C'è paura di cambiare ma questa squadra ormai è finita"

04 maggio 2017 19:50

Sanchez: "Qui sto bene, amo Firenze. Mi ispiro a Kanté, ma Bati..."

28 aprile 2017 17:00

Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola

22 aprile 2017 23:04

Sanchez: "Non è cambiato niente in questo mese rispetto a prima. La corsa all'E.L.? Dobbiamo solo vincere"

05 aprile 2017 15:03

Sanchez: "Contento di essere qui, vittoria importante. La mia maglia celebrativa..."

02 aprile 2017 18:10

Sanchez: "Vogliamo andare più avanti possibile. La differenza tra la Serie A e gli altri campionati..."

22 febbraio 2017 13:30

Sanchez salta l'Udinese, Borja e Gonzalo salgono a 3. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

07 febbraio 2017 22:38

Astori: "Nel secondo tempo abbiamo mollato. Sanchez è aggressivo e ci aiuta tantissimo"

24 gennaio 2017 23:36

GONZALO FUORI 20 GIORNI, SANCHEZ DIVENTA LA SPALLA DI ASTORI?

24 gennaio 2017 14:21

Foto: Sanchez su Instagram svela il suo nuovo taglio di capelli...

18 gennaio 2017 19:40

Sanchez superstar, la mossa di Sousa a discapito di Tomovic e Salcedo. E c'è un rimpianto...

16 gennaio 2017 10:29

Sanchez: "Noi nella storia? Vogliamo scrivere altre pagine importanti. Ora dobbiamo risalire in classifica"

16 gennaio 2017 00:11

Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..

14 novembre 2016 10:55

Sanchez: "Firenze città meravigliosa, mai visto uno spogliatoio carico e unito come questo. Sousa.."

01 ottobre 2016 10:48

Ecco quando Corvino chiamò Carlos Sanchez. Riscatto a tre milioni, ma può diventare obbligatorio se...

20 settembre 2016 11:35

Report: Sanchez ok, guaio muscolare per Astori. Le terapie...

19 settembre 2016 15:32

Sanchez + Cristoforo, adesso la Fiorentina ha un centrocampo completo. E Sousa può puntare sul 4-2-3-1...

04 settembre 2016 12:24

"Ho fermato Messi e Neymar: ora Higuain. Tagliato lo stipendio per venire"

17 agosto 2016 16:19

Convocati per il Valencia: c'è anche Carlos Sanchez

12 agosto 2016 18:20

Sanchez: "Darò il massimo, ecco come mi ha convinto Cuadrado"

11 agosto 2016 16:24

TELLO+CORLUKA+SANCHEZ, ADESSO SOUSA PUÒ SORRIDERE. TUTTA LA VERITÀ SU BADELJ CHE RESTA A FIRENZE

10 agosto 2016 13:54

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