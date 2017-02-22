Sanchez: "Vogliamo andare più avanti possibile. La differenza tra la Serie A e gli altri campionati..."

Prima della consueta conferenza stampa di Paulo Sousa, ai microfoni dei media presenti ha parlato Carlos Sanchez, per spiegare le sue sensazioni alla vigilia del match europeo tra Fiorentina e Borussi...

Prima della consueta conferenza stampa di Paulo Sousa, ai microfoni dei media presenti ha parlato Carlos Sanchez, per spiegare le sue sensazioni alla vigilia del match europeo tra Fiorentina e Borussia Moenchengladbach. Queste le parole del centrocampista colombiano.

"E' la partita più importante della stagione?

È importante per noi, come tutte le gare. La nostra intenzione è quella di andare avanti il più possibile. Sarà una gara fondamentale.

Le mie condizioni fisiche?

E' normale sentire un po' di fatica, ma la mia voglia di essere della partita mi fa sentire pronto anche per domani. Voglio dare il massimo.

Il vantaggio grazie alla vittoria dell'andata?

Siamo consapevoli che la vittoriosa trasferta tedesca è passata e dobbiamo affrontare questa sfida con il medesimo coraggio.

Le differenze del campionato italiano?

La differenza la fa la tattica che è una cosa importante, la concentrazione e riuscire a mettere in pratica i concetti dello staff tecnico".