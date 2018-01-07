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Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare

Secondo quanto riportato dalla Nazione sono diversi i giocatori viola che andranno via a gennaio nel mercato invernale. Per quanto riguarda Hagi, l'offerta del Viitorul per il rumeno è arrivata a Fire...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 13:44
Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
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Secondo quanto riportato dalla Nazione sono diversi i giocatori viola che andranno via a gennaio nel mercato invernale. Per quanto riguarda Hagi, l'offerta del Viitorul per il rumeno è arrivata a Firenze, ma Corvino preferisce perdere tempo prima di valutarla.
Il Cagliari è invece a un passo da Maxi Olivera e una volta chiusa l’operazione  passerà all’attacco anche per Sanchez, il nazionale colombiano non è contento del suo minutaggio e sta davvero prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare la Firoentina.

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