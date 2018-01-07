Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare

Secondo quanto riportato dalla Nazione sono diversi i giocatori viola che andranno via a gennaio nel mercato invernale. Per quanto riguarda Hagi, l'offerta del Viitorul per il rumeno è arrivata a Fire...

Secondo quanto riportato dalla Nazione sono diversi i giocatori viola che andranno via a gennaio nel mercato invernale. Per quanto riguarda Hagi, l'offerta del Viitorul per il rumeno è arrivata a Firenze, ma Corvino preferisce perdere tempo prima di valutarla.

Il Cagliari è invece a un passo da Maxi Olivera e una volta chiusa l’operazione passerà all’attacco anche per Sanchez, il nazionale colombiano non è contento del suo minutaggio e sta davvero prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare la Firoentina.