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L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"

L'agente di Carlos Sanchez, Diego Merino, ha parlato del suo assistito alla emittente colombiana Radio Munera, anche a proposito dell'interesse dell'Atletico Nacional: "Lui sta bene dove è - le sue pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 11:33
L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
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L'agente di Carlos Sanchez, Diego Merino, ha parlato del suo assistito alla emittente colombiana Radio Munera, anche a proposito dell'interesse dell'Atletico Nacional: "Lui sta bene dove è - le sue parole - anche se l'Atletico Nacional è un grande club. Di sicuro continuerà a giocare nella Fiorentina. Non lascerà l'Italia per tornare in Colombia, questo ve lo posso assicurare al 100%

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