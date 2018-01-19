L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"

L'agente di Carlos Sanchez, Diego Merino, ha parlato del suo assistito alla emittente colombiana Radio Munera, anche a proposito dell'interesse dell'Atletico Nacional: "Lui sta bene dove è - le sue pa...

A cura di Redazione Labaroviola 19 gennaio 2018 11:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez

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