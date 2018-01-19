L'agente di Sanchez spiazza tutti: "Sta bene a Firenze, non parte. Di sicuro non lascerà l'Italia per andare in Colombia"
L'agente di Carlos Sanchez, Diego Merino, ha parlato del suo assistito alla emittente colombiana Radio Munera, anche a proposito dell'interesse dell'Atletico Nacional: "Lui sta bene dove è - le sue pa...
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 11:33
L'agente di Carlos Sanchez, Diego Merino, ha parlato del suo assistito alla emittente colombiana Radio Munera, anche a proposito dell'interesse dell'Atletico Nacional: "Lui sta bene dove è - le sue parole - anche se l'Atletico Nacional è un grande club. Di sicuro continuerà a giocare nella Fiorentina. Non lascerà l'Italia per tornare in Colombia, questo ve lo posso assicurare al 100%