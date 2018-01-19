German Pezzella verrà riscattato, ma non a gennaio: 11 milioni versati a giugno, il motivo...
German Pezzella verrà riscattato dalla Fiorentina, ma non in questo mercato di gennaio. Il motivo è semplice e lo riportano diversi media andalusi: non esiste una clausola tra Fiorentina e Betis Sivig...
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 11:28
German Pezzella verrà riscattato dalla Fiorentina, ma non in questo mercato di gennaio. Il motivo è semplice e lo riportano diversi media andalusi: non esiste una clausola tra Fiorentina e Betis Siviglia per fare questa operazione adesso. Inoltre, versando gli 11 milioni pattuiti solo entro il 30 giugno, Corvino avrà più liquidità per l'attuale finestra di calciomercato.