German Pezzella verrà riscattato, ma non a gennaio: 11 milioni versati a giugno, il motivo...

German Pezzella verrà riscattato dalla Fiorentina, ma non in questo mercato di gennaio. Il motivo è semplice e lo riportano diversi media andalusi: non esiste una clausola tra Fiorentina e Betis Sivig...

A cura di Redazione Labaroviola 19 gennaio 2018 11:28

Condividi