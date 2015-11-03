Labaro Viola

Notizie Pezzella Fiorentina

Pezzella salta lo scontro salvezza contro la Fiorentina per l’espulsione ricevuta contro il Lecce

09 marzo 2026 18:10

Pezzella rivela: "Il futuro? Mi attira l'idea di diventare allenatore. Voglio restare legato al calcio"

18 dicembre 2024 19:08

Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"

17 settembre 2024 23:03

Pezzella: "Giornata triste per tutti, vi mando le mie condoglianze e tutto il mio amore"

20 marzo 2024 12:18

Pezzella ricorda Astori: "Mi manca Davide, portava allegria ovunque. Un abbraccio alla famiglia e ai fiorentini"

04 marzo 2024 15:03

Pezzella: "Fiorentini, soffrirò con voi. Un grosso in bocca al lupo a tutta la Fiorentina per la finale"

30 maggio 2023 19:48

Anniversario morte Astori, Pezzella ricorda il suo ex capitano su Instagram: "Per sempre"

04 marzo 2023 11:34

La Stampa, non solo il Monza su Pezzella: c'è anche il Torino. L'argentino tornerà in Serie A?

09 agosto 2022 19:30

Galliani vuole riportare Pezzella in Italia dopo la Fiorentina, il Monza cerca accordo per acquistarlo

08 agosto 2022 12:35

La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social

07 gennaio 2022 13:39

Pezzella: "Pioli? Grande carisma, decisivo dopo la morte di Astori. Ci sentiamo spesso, legame forte"

20 novembre 2021 10:21

Amoruso: "L'anno scorso Ribery e Pezzella si fecero la guerra, spogliatoio in due fazioni"

04 novembre 2021 17:17

Commisso: "Milenkovic perno della Fiorentina, grazie di tutto Pezzella. Sarò a Roma"

20 agosto 2021 15:42

Pezzella: "Ho dato tutto per la Fiorentina, impossibile non piangere. Vi porterò sempre nel mio cuore"

20 agosto 2021 08:30

Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"

19 agosto 2021 08:05

Pedullà: "Pronto il rinnovo per Milenkovic. Il sacrificato è Pezzella, andrà al Betis per 3.5 milioni"

18 agosto 2021 14:04

Pezzella lascia la Fiorentina, va al Betis. Domani a Firenze arriva Nastasic, torna in viola

18 agosto 2021 13:01

CorSport, Milenkovic può restare e rinnovare. Pezzella? È lui l'indiziato a lasciare l'Italia

18 agosto 2021 09:58

TMW, Pezzella, il Betis ha presentato un'offerta ufficiale alla Fiorentina: nuovi contatti registrati

18 agosto 2021 08:28

Di Marzio: "Pezzella all'addio, piace al Betis. Milenkovic, la Fiorentina spera nel rinnovo"

17 agosto 2021 00:14

Pezzella: "Resto alla Fiorentina se lo vuole la società, sono il capitano e sto bene a Firenze"

14 agosto 2021 14:11

Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella

11 agosto 2021 08:51

Gazzetta, Pezzella all'addio, vuole la Spagna. Lirola? Oggi giornata decisiva per il suo futuro

09 agosto 2021 10:48

Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni

07 agosto 2021 08:20

CorSport, Pezzella, futuro ancora in bilico: manca l'accordo sul rinnovo, si va verso l'addio?

06 agosto 2021 09:24

Gonzalez e Pezzella, quarantena finita: oggi si uniranno per l'allenamento al resto dei compagni

06 agosto 2021 09:09

Tuttosport, Pezzella-Torino intesa sulla durata del contratto. L'affondo dopo la cessione di Lyanco

06 agosto 2021 08:53

Ag. Pezzella: "Mai parlato con il Torino. Finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale"

05 agosto 2021 20:13

Tuttosport, il Torino insiste per Pezzella: trattativa nel vivo con la Fiorentina, pronto un triennale

05 agosto 2021 09:41

Gazzetta, Milenkovic vuole andar via. Pezzella? Situazione complicata, diversi club sull'argentino

05 agosto 2021 08:54

TMW, Juventus su Pezzella, contatti in corso con la Fiorentina: la sua valutazione è di 8 milioni

04 agosto 2021 13:46

Calamai preoccupato: "La lacuna principale è la difesa: non è adatta al gioco di mister Italiano"

03 agosto 2021 15:17

Tuttosport, Pezzella, può arrivare l'addio alla Fiorentina: Torino e Cagliari sul difensore

03 agosto 2021 08:37

Gonzalez: "Desideravo essere qui, voglio portare in alto la Fiorentina. Darò tutto per questa maglia"

02 agosto 2021 18:56

Tuttosport, Pezzella, il Torino piomba su di lui c'è anche il Cagliari. Prima confronto con Italiano

02 agosto 2021 12:13

CorSport, Pezzella, nessuna squadra all'assalto ma la Fiorentina deve risolvere quest'incognita

02 agosto 2021 11:14

Nazione, Pezzella, diverse offerte per il suo futuro: piace all'Atalanta, al Milan ed al Cagliari

29 luglio 2021 08:20

TMW, sondaggio Atalanta per Pezzella: piace a Gasperini. L'argentino è in scadenza nel 2022

23 luglio 2021 17:31

Nazione, Pezzella a breve deciderà il suo futuro. Addio alla Fiorentina? C'è la Lazio di Sarri

22 luglio 2021 10:05

Cor Fio, Pezzella resterà soltanto se centrale nel progetto, la Fiorentina punterà su Quarta

20 luglio 2021 10:17

Gazzetta, Pezzella, Italiano vuole tenerlo ma la Fiorentina dovrà trovare un accordo con il giocatore

19 luglio 2021 08:18

TMW, rivoluzione difesa non scontata. Vlahovic il terminale offensivo. Kouyaté il preferito

13 luglio 2021 11:01

Repubblica, Milenkovic-Pezzella, futuro lontano dalla Fiorentina? L'argentino più vicino alla permanenza

12 luglio 2021 10:24

Gazzetta, Milenkovic non rinnova, Fiorentina costretta a cederlo. Pezzella? Deciderà insieme ad Italiano

11 luglio 2021 10:30

Calciomercato.com, il mercato in uscita procede a rilento, ecco la situazione in casa viola

07 luglio 2021 17:57

Copa America, l'Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta

07 luglio 2021 13:18

CorSport, Pezzella, prima l'incontro con Italiano poi rinnovo, cessione o scadenza naturale del contratto

06 luglio 2021 10:53

CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate

05 luglio 2021 11:05

Copa America, l'Argentina brilla nella notte contro l'Ecuador. Gonzalez e Pezzella titolari, out Quarta

04 luglio 2021 10:32

Scaloni: "Chance da titolare per Pezzella contro l'Ecuador. Romero non è al top"

03 luglio 2021 12:07

Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano

24 giugno 2021 11:29

Nazione, Sarri vuole Callejon e Pezzella. Lo spagnolo verso prestito secco. Per l’argentino chiusura a 10 milioni

21 giugno 2021 09:55

Sky Sport, Pezzella, sondaggio della Lazio per il difensore: non rinnoverà con la Fiorentina

20 giugno 2021 09:06

CorSport, Pezzella, Cagliari pronto all’assalto. Se non rinnova, andrà via dalla Fiorentina

16 giugno 2021 09:31

Gazzetta, Pezzella, con l’offerta giusta può partire. Milenkovic via? Servono 30 milioni 

15 giugno 2021 09:47

Galli: "Preferisco Pezzella a Milenkovic. Pulgar non ha personalità, serve Sergio Oliveira"

09 giugno 2021 13:48

DRAGO RESTA, RIBERY E PEZZELLA SOLO SE GIOCANO. NO A BAKAYOKO E HYSAJ. MILENKOVIC DIPENDE DA OFFERTE

08 giugno 2021 21:36

Bucchioni: "Fiorentina lavora sotto traccia, ci saranno 5 innesti di livello. Commisso vuole accontentare Gattuso"

08 giugno 2021 15:50

Calamai: "Milenkovic lascia la Fiorentina. Pezzella può rimanere. Obiettivo di Gattuso 50 punti"

05 giugno 2021 14:41

Repubblica, Dragowski, per 13 milioni può andare. Milenkovic? Tentativo in extremis. Pezzella? Vale 7 milioni

28 maggio 2021 10:34

Milenkovic e Pezzella, futuro ancora in bilico: l’ultima parola sarà di Gattuso

28 maggio 2021 10:06

Schira: "Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina: c'è l'interessamento del Bayer Leverkusen"

24 maggio 2021 22:25

I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic

21 maggio 2021 15:36

Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella, il capitano viola non rinnova e preferisce la Spagna

20 maggio 2021 14:58

Verso la Lazio, Martinez Quarta chiede spazio, Iachini può metterlo al posto di Pezzella

07 maggio 2021 10:34

Pezzella e Milenkovic vogliono andare via, che vadano, ne possiamo fare “benissimamente” a meno

02 maggio 2021 20:59

Gazzetta, la difesa della Fiorentina verrà rivoluzionata: Pezzella e Milenkovic e Caceres sarà addio

30 aprile 2021 08:36

Pezzella: "Gran primo tempo, quest'anno siamo stati discontinui. Salvezza? Mancano ancora punti"

25 aprile 2021 17:17

Pronti a fermare Ronaldo e compagni. Tutti i difensori della Fiorentina sono disponibili

23 aprile 2021 09:06

Calamai: "Squadra fragile, non ci sono leader. Siamo ancora in tempo per salvarci"

20 aprile 2021 17:18

Pezzella, lontano l'accordo per il rinnovo. Il Milan ci pensa. Ci sono anche Napoli e Roma

18 aprile 2021 13:29

Allenatore forte scelte forti, allenatore debole scelte deboli. Pezzella gioca, Quarta fuori. Perchè?

18 aprile 2021 12:58

PAGELLE VIOLA: PEZZELLA DA INCUBO, MALE VENUTI E PULGAR. SI SALVA BONAVENTURA

17 aprile 2021 19:52

Malusci: "Pezzella e Milenkovic al di sotto delle aspettative. Vlahovic resti a Firenze"

16 aprile 2021 15:37

Rinnovo Vlahovic, Commisso deve evitare un altro caso Chiesa: fisserà il prezzo di Milenkovic e Pezzella

09 aprile 2021 09:29

Pezzella verso l'estero: alla Fiorentina piace Erlic dello Spezia ma occhio alla Roma

08 aprile 2021 09:09

Pin: "Iachini schiera la formazione migliore. La Fiorentina è obbligata a mantenere la categoria"

07 aprile 2021 20:41

Martinez Quarta: "Pezzella tra i migliori 5 difensori con cui abbia mai giocato. Mi piacciono Ramos e Marquinhos"

28 marzo 2021 15:54

Trevisani si dimentica del fallo: "Pezzella si è addormentato, Ibra è stato geniale"

23 marzo 2021 13:55

Ibrahimovic-Pezzella come Bonaventura-Lerager ma a Jack venne annullato il gol

22 marzo 2021 18:42

Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan

22 marzo 2021 09:16

Milan, 80 milioni per tentare la Fiorentina: assalto a Vlahovic, Pezzella e Amrabat

20 marzo 2021 09:51

Pezzella ed un futuro diviso tra rinnovo ed addio. Napoli e Roma pronti ad offrire 15 milioni

18 marzo 2021 10:25

Milenkovic-Pezzella, ora l'obiettivo è raggiungere la salvezza poi si deciderà il futuro

17 marzo 2021 10:33

Gazzetta, Milenkovic, Ribery e Pezzella, a giugno sarà addio. Caceres e Biraghi, futuro in bilico

15 marzo 2021 09:37

Polverosi: "Pezzella non sa difendere bene. Milenkovic è l'unico marcatore"

05 marzo 2021 15:59

Corriere dello Sport, Pezzella, ad Udine leader nel ricordo di Astori: punta al rinnovo con la Fiorentina

27 febbraio 2021 09:20

Difficile il rinnovo di Milenkovic che è richiesto in Inghilterra, presto trattative con Pezzella

25 febbraio 2021 12:04

Repubblica, Pezzella ed un futuro ancora tutto da scrivere: nel 2022 scadrà il contratto

25 febbraio 2021 09:45

Necto Sports, la Fiorentina domina la classifica di Serie A per i chilometri percorsi nell'ultima giornata

23 febbraio 2021 21:32

Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico

17 febbraio 2021 10:02

Dovellini: "Non è escluso che Prandelli resti. Rinnovo Vlahovic più vicino, Pezzella a rischio"

12 febbraio 2021 21:13

Repubblica, Pezzella-Milenkovic, a marzo si parlerà dei rinnovi. Igor e Martinez Quarta intanto crescono

11 febbraio 2021 10:58

Corriere dello Sport, Pezzella insegue il gol, la Sampdoria è la sua vittima preferita in Serie A

09 febbraio 2021 09:53

Merlo: "Sono deluso da Castrovilli. Pezzella è distratto e ne paghiamo le conseguenze"

03 febbraio 2021 19:12

Galli: "Mi preoccupa Pezzella: non legge i movimenti degli avversari. Ribery? È un lusso"

01 febbraio 2021 18:01

Corriere Fiorentino, Martinez Quarta sale, Pezzella scende: il capitano ora viaggia verso il rinnovo

31 gennaio 2021 11:01

CorSport, Martinez Quarta-Pezzella-Igor: questa dovrebbe essere la difesa contro l'Inter

31 gennaio 2021 10:28

Belotti, sceneggiata vergognosa. Pezzella disastroso. Pareggio stretto

29 gennaio 2021 23:31

Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."

29 gennaio 2021 23:10

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