Notizie Pezzella Fiorentina

Pezzella salta lo scontro salvezza contro la Fiorentina per l’espulsione ricevuta contro il Lecce
09 marzo 2026 18:10
Pezzella rivela: "Il futuro? Mi attira l'idea di diventare allenatore. Voglio restare legato al calcio"
18 dicembre 2024 19:08
Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"
17 settembre 2024 23:03
Pezzella: "Giornata triste per tutti, vi mando le mie condoglianze e tutto il mio amore"
20 marzo 2024 12:18
Pezzella ricorda Astori: "Mi manca Davide, portava allegria ovunque. Un abbraccio alla famiglia e ai fiorentini"
04 marzo 2024 15:03
Pezzella: "Fiorentini, soffrirò con voi. Un grosso in bocca al lupo a tutta la Fiorentina per la finale"
30 maggio 2023 19:48
Anniversario morte Astori, Pezzella ricorda il suo ex capitano su Instagram: "Per sempre"
04 marzo 2023 11:34
La Stampa, non solo il Monza su Pezzella: c'è anche il Torino. L'argentino tornerà in Serie A?
09 agosto 2022 19:30
Galliani vuole riportare Pezzella in Italia dopo la Fiorentina, il Monza cerca accordo per acquistarlo
08 agosto 2022 12:35
La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social
07 gennaio 2022 13:39
Pezzella: "Pioli? Grande carisma, decisivo dopo la morte di Astori. Ci sentiamo spesso, legame forte"
20 novembre 2021 10:21
Amoruso: "L'anno scorso Ribery e Pezzella si fecero la guerra, spogliatoio in due fazioni"
04 novembre 2021 17:17
Commisso: "Milenkovic perno della Fiorentina, grazie di tutto Pezzella. Sarò a Roma"
20 agosto 2021 15:42
Pezzella: "Ho dato tutto per la Fiorentina, impossibile non piangere. Vi porterò sempre nel mio cuore"
20 agosto 2021 08:30
Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"
19 agosto 2021 08:05
Pedullà: "Pronto il rinnovo per Milenkovic. Il sacrificato è Pezzella, andrà al Betis per 3.5 milioni"
18 agosto 2021 14:04
Pezzella lascia la Fiorentina, va al Betis. Domani a Firenze arriva Nastasic, torna in viola
18 agosto 2021 13:01
CorSport, Milenkovic può restare e rinnovare. Pezzella? È lui l'indiziato a lasciare l'Italia
18 agosto 2021 09:58
TMW, Pezzella, il Betis ha presentato un'offerta ufficiale alla Fiorentina: nuovi contatti registrati
18 agosto 2021 08:28
Di Marzio: "Pezzella all'addio, piace al Betis. Milenkovic, la Fiorentina spera nel rinnovo"
17 agosto 2021 00:14
Pezzella: "Resto alla Fiorentina se lo vuole la società, sono il capitano e sto bene a Firenze"
14 agosto 2021 14:11
Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella
11 agosto 2021 08:51
Gazzetta, Pezzella all'addio, vuole la Spagna. Lirola? Oggi giornata decisiva per il suo futuro
09 agosto 2021 10:48
Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni
07 agosto 2021 08:20
CorSport, Pezzella, futuro ancora in bilico: manca l'accordo sul rinnovo, si va verso l'addio?
06 agosto 2021 09:24
Gonzalez e Pezzella, quarantena finita: oggi si uniranno per l'allenamento al resto dei compagni
06 agosto 2021 09:09
Tuttosport, Pezzella-Torino intesa sulla durata del contratto. L'affondo dopo la cessione di Lyanco
06 agosto 2021 08:53
Ag. Pezzella: "Mai parlato con il Torino. Finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale"
05 agosto 2021 20:13
Tuttosport, il Torino insiste per Pezzella: trattativa nel vivo con la Fiorentina, pronto un triennale
05 agosto 2021 09:41
Gazzetta, Milenkovic vuole andar via. Pezzella? Situazione complicata, diversi club sull'argentino
05 agosto 2021 08:54
TMW, Juventus su Pezzella, contatti in corso con la Fiorentina: la sua valutazione è di 8 milioni
04 agosto 2021 13:46
Calamai preoccupato: "La lacuna principale è la difesa: non è adatta al gioco di mister Italiano"
03 agosto 2021 15:17
Tuttosport, Pezzella, può arrivare l'addio alla Fiorentina: Torino e Cagliari sul difensore
03 agosto 2021 08:37
Gonzalez: "Desideravo essere qui, voglio portare in alto la Fiorentina. Darò tutto per questa maglia"
02 agosto 2021 18:56
Tuttosport, Pezzella, il Torino piomba su di lui c'è anche il Cagliari. Prima confronto con Italiano
02 agosto 2021 12:13
CorSport, Pezzella, nessuna squadra all'assalto ma la Fiorentina deve risolvere quest'incognita
02 agosto 2021 11:14
Nazione, Pezzella, diverse offerte per il suo futuro: piace all'Atalanta, al Milan ed al Cagliari
29 luglio 2021 08:20
TMW, sondaggio Atalanta per Pezzella: piace a Gasperini. L'argentino è in scadenza nel 2022
23 luglio 2021 17:31
Nazione, Pezzella a breve deciderà il suo futuro. Addio alla Fiorentina? C'è la Lazio di Sarri
22 luglio 2021 10:05
Cor Fio, Pezzella resterà soltanto se centrale nel progetto, la Fiorentina punterà su Quarta
20 luglio 2021 10:17
Gazzetta, Pezzella, Italiano vuole tenerlo ma la Fiorentina dovrà trovare un accordo con il giocatore
19 luglio 2021 08:18
TMW, rivoluzione difesa non scontata. Vlahovic il terminale offensivo. Kouyaté il preferito
13 luglio 2021 11:01
Repubblica, Milenkovic-Pezzella, futuro lontano dalla Fiorentina? L'argentino più vicino alla permanenza
12 luglio 2021 10:24
Gazzetta, Milenkovic non rinnova, Fiorentina costretta a cederlo. Pezzella? Deciderà insieme ad Italiano
11 luglio 2021 10:30
Calciomercato.com, il mercato in uscita procede a rilento, ecco la situazione in casa viola
07 luglio 2021 17:57
Copa America, l'Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta
07 luglio 2021 13:18
CorSport, Pezzella, prima l'incontro con Italiano poi rinnovo, cessione o scadenza naturale del contratto
06 luglio 2021 10:53
CDS, Milenkovic e Pezzella in uscita, Kouyaté Rugani e Cistana come possibili entrate
05 luglio 2021 11:05
Copa America, l'Argentina brilla nella notte contro l'Ecuador. Gonzalez e Pezzella titolari, out Quarta
04 luglio 2021 10:32
Scaloni: "Chance da titolare per Pezzella contro l'Ecuador. Romero non è al top"
03 luglio 2021 12:07
Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano
24 giugno 2021 11:29
Nazione, Sarri vuole Callejon e Pezzella. Lo spagnolo verso prestito secco. Per l’argentino chiusura a 10 milioni
21 giugno 2021 09:55
Sky Sport, Pezzella, sondaggio della Lazio per il difensore: non rinnoverà con la Fiorentina
20 giugno 2021 09:06
CorSport, Pezzella, Cagliari pronto all’assalto. Se non rinnova, andrà via dalla Fiorentina
16 giugno 2021 09:31
Gazzetta, Pezzella, con l’offerta giusta può partire. Milenkovic via? Servono 30 milioni
15 giugno 2021 09:47
Galli: "Preferisco Pezzella a Milenkovic. Pulgar non ha personalità, serve Sergio Oliveira"
09 giugno 2021 13:48
DRAGO RESTA, RIBERY E PEZZELLA SOLO SE GIOCANO. NO A BAKAYOKO E HYSAJ. MILENKOVIC DIPENDE DA OFFERTE
08 giugno 2021 21:36
Bucchioni: "Fiorentina lavora sotto traccia, ci saranno 5 innesti di livello. Commisso vuole accontentare Gattuso"
08 giugno 2021 15:50
Calamai: "Milenkovic lascia la Fiorentina. Pezzella può rimanere. Obiettivo di Gattuso 50 punti"
05 giugno 2021 14:41
Repubblica, Dragowski, per 13 milioni può andare. Milenkovic? Tentativo in extremis. Pezzella? Vale 7 milioni
28 maggio 2021 10:34
Milenkovic e Pezzella, futuro ancora in bilico: l’ultima parola sarà di Gattuso
28 maggio 2021 10:06
Schira: "Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina: c'è l'interessamento del Bayer Leverkusen"
24 maggio 2021 22:25
I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic
21 maggio 2021 15:36
Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella, il capitano viola non rinnova e preferisce la Spagna
20 maggio 2021 14:58
Verso la Lazio, Martinez Quarta chiede spazio, Iachini può metterlo al posto di Pezzella
07 maggio 2021 10:34
Pezzella e Milenkovic vogliono andare via, che vadano, ne possiamo fare “benissimamente” a meno
02 maggio 2021 20:59
Gazzetta, la difesa della Fiorentina verrà rivoluzionata: Pezzella e Milenkovic e Caceres sarà addio
30 aprile 2021 08:36
Pezzella: "Gran primo tempo, quest'anno siamo stati discontinui. Salvezza? Mancano ancora punti"
25 aprile 2021 17:17
Pronti a fermare Ronaldo e compagni. Tutti i difensori della Fiorentina sono disponibili
23 aprile 2021 09:06
Calamai: "Squadra fragile, non ci sono leader. Siamo ancora in tempo per salvarci"
20 aprile 2021 17:18
Pezzella, lontano l'accordo per il rinnovo. Il Milan ci pensa. Ci sono anche Napoli e Roma
18 aprile 2021 13:29
Allenatore forte scelte forti, allenatore debole scelte deboli. Pezzella gioca, Quarta fuori. Perchè?
18 aprile 2021 12:58
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA DA INCUBO, MALE VENUTI E PULGAR. SI SALVA BONAVENTURA
17 aprile 2021 19:52
Malusci: "Pezzella e Milenkovic al di sotto delle aspettative. Vlahovic resti a Firenze"
16 aprile 2021 15:37
Rinnovo Vlahovic, Commisso deve evitare un altro caso Chiesa: fisserà il prezzo di Milenkovic e Pezzella
09 aprile 2021 09:29
Pezzella verso l'estero: alla Fiorentina piace Erlic dello Spezia ma occhio alla Roma
08 aprile 2021 09:09
Pin: "Iachini schiera la formazione migliore. La Fiorentina è obbligata a mantenere la categoria"
07 aprile 2021 20:41
Martinez Quarta: "Pezzella tra i migliori 5 difensori con cui abbia mai giocato. Mi piacciono Ramos e Marquinhos"
28 marzo 2021 15:54
Trevisani si dimentica del fallo: "Pezzella si è addormentato, Ibra è stato geniale"
23 marzo 2021 13:55
Ibrahimovic-Pezzella come Bonaventura-Lerager ma a Jack venne annullato il gol
22 marzo 2021 18:42
Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan
22 marzo 2021 09:16
Milan, 80 milioni per tentare la Fiorentina: assalto a Vlahovic, Pezzella e Amrabat
20 marzo 2021 09:51
Pezzella ed un futuro diviso tra rinnovo ed addio. Napoli e Roma pronti ad offrire 15 milioni
18 marzo 2021 10:25
Milenkovic-Pezzella, ora l'obiettivo è raggiungere la salvezza poi si deciderà il futuro
17 marzo 2021 10:33
Gazzetta, Milenkovic, Ribery e Pezzella, a giugno sarà addio. Caceres e Biraghi, futuro in bilico
15 marzo 2021 09:37
Polverosi: "Pezzella non sa difendere bene. Milenkovic è l'unico marcatore"
05 marzo 2021 15:59
Corriere dello Sport, Pezzella, ad Udine leader nel ricordo di Astori: punta al rinnovo con la Fiorentina
27 febbraio 2021 09:20
Difficile il rinnovo di Milenkovic che è richiesto in Inghilterra, presto trattative con Pezzella
25 febbraio 2021 12:04
Repubblica, Pezzella ed un futuro ancora tutto da scrivere: nel 2022 scadrà il contratto
25 febbraio 2021 09:45
Necto Sports, la Fiorentina domina la classifica di Serie A per i chilometri percorsi nell'ultima giornata
23 febbraio 2021 21:32
Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico
17 febbraio 2021 10:02
Dovellini: "Non è escluso che Prandelli resti. Rinnovo Vlahovic più vicino, Pezzella a rischio"
12 febbraio 2021 21:13
Repubblica, Pezzella-Milenkovic, a marzo si parlerà dei rinnovi. Igor e Martinez Quarta intanto crescono
11 febbraio 2021 10:58
Corriere dello Sport, Pezzella insegue il gol, la Sampdoria è la sua vittima preferita in Serie A
09 febbraio 2021 09:53
Merlo: "Sono deluso da Castrovilli. Pezzella è distratto e ne paghiamo le conseguenze"
03 febbraio 2021 19:12
Galli: "Mi preoccupa Pezzella: non legge i movimenti degli avversari. Ribery? È un lusso"
01 febbraio 2021 18:01
Corriere Fiorentino, Martinez Quarta sale, Pezzella scende: il capitano ora viaggia verso il rinnovo
31 gennaio 2021 11:01
CorSport, Martinez Quarta-Pezzella-Igor: questa dovrebbe essere la difesa contro l'Inter
31 gennaio 2021 10:28
Belotti, sceneggiata vergognosa. Pezzella disastroso. Pareggio stretto
29 gennaio 2021 23:31
Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."
29 gennaio 2021 23:10
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