Polverosi: "Pezzella non sa difendere bene. Milenkovic è l'unico marcatore"

Il giornalista ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina.

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Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha parlato a Lady Radio della difesa della squadra viola.

Queste le sue dichiarazioni: "Pezzella non è un marcatore, non sa difendere in area di rigore. E’ un suo limite strutturale, che ha sempre avuto. Non sa marcare in area piccola, e ultimamente si è visto. Mentre Milenkovic è un marcatore, l’unico che ha la Fiorentina. Ma nelle ultime gare sembra essersi perso, e questo è l’emblema della situazione difensiva della Fiorentina".

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