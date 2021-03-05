Gene Ignocchi: "Commisso lo vedo spento. Non è solo colpa di Prandelli"

Le parole del comico e tifoso del Parma.

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Il tifoso del Parma, Gene Gnocchi, ha parlato a Lady Radio della prossima partita di domenica del Parma con la Fiorentina: "Abbiamo perso cinque punti nelle ultime tre partite, Firenze è l’ultima spiaggia: se non faremo dei buoni risultati, sarà impossibile salvarsi. Domenica mi aspetto una gara combattuta, la Fiorentina ha diversi infortunati e dipende chi riuscirà a recuperare. Il Parma sconta un mercato fatto di giovani di prospettiva, senza calciatori ancora pronti per il campionato di Serie A. Serve esperienza e conoscenza del campionato italiano, in prospettiva magari faremo una grande stagione in Serie B".

Il presidente della Fiorentina, Commisso? "Lo vedo un po’ spento ultimamente, all’inizio si era creata grande empatia con la tifoseria viola e c’erano grandi aspettative. Probabilmente è disilluso e credeva di arrivare in Italia e fare bene fin dal primo momento. Mi sembra che il rapporto con i tifosi si sia un po’ incrinato. Le polemiche con i giornalisti non hanno senso perché questi loro svolgono semplicemente il loro mestiere. Prandelli? A me la Fiorentina non dispiace, però dal tecnico ci si aspettava di più. Ha perso due punti con l'Udinese e la Roma, non può essere colpa di Prandelli se Milenkovic si perde l’uomo. C’è bisogno di un allenatore che proponga un’idea di calcio innovativa: penso a De Zerbi e Italiano".

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