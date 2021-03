Piove sul bagnato, dopo la squalifica di Ribery, anche Castrovilli non ci sarà contro il Parma

Come scrive questa mattina La Nazione, rischia di essere una Fiorentina in emergenza quella che giocherà contro il Parma, primo scontro diretto di un mini-ciclo che dirà tanto sulle chances dei viola di non restare invischiati fino al termine del campionato nella lotta per non retrocedere. Oltre allo stop di Ribery imposto dal giudice sportivo (il francese si portava dietro la diffida da gennaio), saranno infatti quasi sicuramente assenti sia Castrovilli che Igor: i due giocatori, usciti anzitempo contro la Roma a causa di problemi fisici, non recupereranno per la sfida con i gialloblù.

Il numero 10, dopo gli esami svolti nella mattinata di ieri, avverte ancora molto dolore e sarà rivalutato oggi ma la sensazione è che la permanenza ai box possa essere di media durata, mentre c’è molta più apprensione attorno al brasiliano, uscito in seguito ad un fastidio ai flessori che rischia di tenerlo fuori per molto più tempo. Per quanto riguardo Bonaventura e Kouamè invece, sul primo esistono speranze per domenica, mentre per l’attaccante le speranze sono pressochè nulle.

COSA MANCA PER IL RISCATTO DI CHIESA?