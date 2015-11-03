Labaro Viola

Notizie Ribery Fiorentina

Ribéry svela: "Il mio obiettivo è quello di fare l'allenatore, spero in Italia, è un paese che amo"

18 marzo 2026 14:13

Secondo il dipartimento di giustizia Americano, Ribéry farebbe parte di giri di prostituzione minorile

10 febbraio 2026 13:50

La Fiorentina si imbarca in direzione Vienna e a sorpresa incontra… Ribery!

22 ottobre 2025 16:06

Davide Lippi racconta: "Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente"

24 settembre 2025 23:07

Cerofolini: "Ribery un folle, faceva la differenza anche alla Fiorentina. Martinelli? Ha grandi potenzialità"

11 aprile 2025 16:10

Franck Ribery choc: "Ho rischiato l'amputazione della gamba a causa di un'infezione"

21 marzo 2025 23:44

Chiesa ricorda: "Ribery alla Fiorentina tra i giocatori più forti con cui ho giocato. Mi ha impressionato"

19 giugno 2024 18:44

Ribery: "Amo Firenze. Qui ho dei bei ricordi ed ho sempre avuto un bel rapporto con le persone"

15 giugno 2024 20:05

Ribery scrive incredulo: "non ci sono parole.... Grazie di tutto Joe. Un pensiero alla tua famiglia"

20 marzo 2024 10:35

Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L'ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice

19 marzo 2024 13:26

I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: "Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer"

20 novembre 2023 00:14

La Fiorentina lo sfruttò per prendere Ribery, addio al decreto crescita, niente più sconti sui giocatori

17 ottobre 2023 11:51

Ribery: "Chiesa e Vlahovic sono miei fratellini. Stanno seguendo i consigli che gli ho dato a Firenze"

16 marzo 2023 12:04

Ribery parla del suo futuro: "Obiettivo diventare allenatore, senza allenamenti e partite non posso vivere"

09 marzo 2023 17:14

"Berardi offerto alla Fiorentina per 30 milioni, società preferì Boateng e Ribery, Montella ci mise del suo"

29 novembre 2022 17:38

Ribery: "È sempre un piacere tornare al Franchi, sarà difficile perchè la Fiorentina ha buoni giocatori"

09 novembre 2022 11:43

Ribery: "Fiorentina? Con il club è finita come è finita. Ma la gente di Firenze mi ha voluto bene"

22 ottobre 2022 10:31

Ribery si ritira, il messaggio della Fiorentina: "In bocca al lupo per il nuovo inizio"

21 ottobre 2022 17:51

Frey saluta Ribery: "È stato bellissimo vederti indossare il Viola della mia squadra del cuore"

14 ottobre 2022 20:22

Iervolino annuncia: "Ribery sarà manager della Salernitana al mio fianco ma può fare quello che vuole"

09 ottobre 2022 15:06

Iachini racconta Ribery: "Alla Fiorentina mi impressionava perchè giocava bene anche senza allenarsi"

08 ottobre 2022 15:35

Da Salerno annunciano: "Ribery si ritira dal calcio, troppi infortuni. Farà il dirigente della Salernitana"

07 ottobre 2022 11:45

Operazione e ritiro per Ribery? Nicola: "Non spetta a me comunicare in anticipo certe decisioni"

01 ottobre 2022 17:58

Ribery alla Salernitana continua ad essere un flop, sarà fuori e non si sa quando torna

04 settembre 2022 14:18

Ribery: "Firenze ha un pubblico incredibile. Vlahovic? Speciale, farà una grande carriera"

07 luglio 2022 09:47

Il consiglio di Brovarone a Commisso: "Hai dato 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso"

24 maggio 2022 21:47

Ribery a Diletta Leotta: "Alla Fiorentina ho dato il meglio, standing ovation dal Milan indimenticabile"

18 maggio 2022 13:25

Furia Ribery nella rissa di Salerno. Prende dal collo un giocatore del Cagliari e lo scaglia terra

09 maggio 2022 12:48

"Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine"

07 maggio 2022 15:55

Form. ufficiale Salernitana: out Ribery, dal 1' l'ex Ranieri. Conferma in cabina di regia per Ederson

24 aprile 2022 11:52

Da Salerno, Ribery non dovrebbe giocare da ex contro la Fiorentina. Affaticato dopo l'Udinese

22 aprile 2022 13:54

Ribery elogia i due ex Fiorentina: “Vlahovic il nuovo Lewandowski. Chiesa? Mi somiglia"

08 aprile 2022 09:04

Pur di non mettere una foto della Fiorentina, Vlahovic fa gli auguri a Ribery con una foto del Bayern

07 aprile 2022 21:52

Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"

16 marzo 2022 15:36

Sabatini contro Ribery dopo l'incidente: "Sarà multato, vogliamo capire se c'erano altri calciatori"

01 marzo 2022 12:45

Incidente stradale per Ribery, finito contro un semaforo nella notte a Paestum, trauma cranico

28 febbraio 2022 14:41

Ribery: "I tifosi della Fiorentina devono ringraziare Vlahovic. Alla Juve è più difficile, avrà più pressioni"

24 febbraio 2022 13:47

Ribery ci ripensa, Sabatini lo chiama e lo convince, resterà alla Salernitana fino a fine stagione

31 gennaio 2022 16:13

Ribery gioisce per l'arrivo di Vlahovic alla Juve. I tifosi viola non ci stanno: "Menomale amavi Firenze"

29 gennaio 2022 12:14

Qualcuno vuole Gattuso, è la Salernitana. Ringhio ritrova Ribery che aveva confermato a Firenze?

09 gennaio 2022 18:32

Ribery: "Potrei smettere, ma ho ancora benzina nel motore. A Salerno perchè sono tifosi veri"

24 dicembre 2021 13:40

Criscitiello contro Ribery: "Potevano chiedere a Firenze, giocatore finito. Sbagliato prenderlo"

20 dicembre 2021 16:51

Tutti contro Cassano, ma su Ribery alla Salernitana aveva ragione. Figuraccia mondiale serie A

16 dicembre 2021 20:47

Nessuno vuole comprare la Salernitana, rischio esclusione dalla serie A e vittorie a tavolino

15 dicembre 2021 14:21

Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci

11 dicembre 2021 23:10

Ribery entra sul campo del Franchi, il pubblico viola si alza in piedi e lo applaude, standing ovation

11 dicembre 2021 14:26

Formazione Salernitana, Colantuono si affida all'ex viola Ribery, con lui in attacco Simy

11 dicembre 2021 14:16

Italiano: "Fuori Castrovilli e Dragowski. Su Ribery non ho deciso io. Nessun patto con Vlahovic"

10 dicembre 2021 14:52

"Non mollare Marco" Babbo Venuti racconta la chiamata di Ribery dopo l'operazione per il tumore

09 dicembre 2021 13:08

Gonzalez Vs Ribery: presente e passato, Vlahovic rivede il suo Maestro 

09 dicembre 2021 09:15

Bucchioni contro Ribery: "Sta prendendo pernacchie a Salerno, doveva rispettare la sua carriera"

08 dicembre 2021 17:24

"Dopo l'allenamento Ribery si fermava a giocare per strada con i bambini, regalava magliette"

08 dicembre 2021 13:21

"Altro che Salernitana, Ribery voleva rimanere alla Fiorentina. Ostacolato da infortuni e Covid"

08 dicembre 2021 13:05

Il retroscena, dopo la Fiorentina Ribery si era offerto alla Sampdoria, Ferrero: "Con me non viene"

17 novembre 2021 14:41

Retroscena Sky, Ribery dopo la Fiorentina si era offerto al Napoli, bocciato da Spalletti

13 novembre 2021 18:09

Amoruso: "L'anno scorso Ribery e Pezzella si fecero la guerra, spogliatoio in due fazioni"

04 novembre 2021 17:17

TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini

17 ottobre 2021 21:56

Ribery si fa male di nuovo, infortunio alla caviglia, fuori un mese. Flop alla Salernitana

12 ottobre 2021 14:25

Iachini: "Facevo parlare Ribery prima della gara. Con lui qualche screzio. Mio lavoro ottimo"

06 ottobre 2021 16:24

Già finita la magia di Ribery a Salerno? Castori rivela: "Non gioca, affaticamento muscolare"

25 settembre 2021 13:27

La Salernitana pareggia grazie al gol dell'ex Fiorentina Gondo e alle giocate di Ribery

23 settembre 2021 11:00

AD Salernitana: "Ribery prenderà per mano la nostra squadra, è un monumento del calcio"

16 settembre 2021 13:38

Borja Valero: "Ho parlato con Ribery: vuole continuare a giocare. Ha voglia di mettersi in gioco"

12 settembre 2021 23:00

La prima di Ribery è un disastro, 4-0 dal Torino. Vince il Genoa a Cagliari, vittoria Udinese

12 settembre 2021 18:00

Castori parla di Ribery: "Semplice inserirlo ma non è in condizione. Non ha i 90 minuti"

11 settembre 2021 12:51

Da Salerno esultano: "Ribery ci ha fatto crescere di 8 mila followers su Instagram, grazie Franck"

10 settembre 2021 14:29

Cassano: "Ribery grande campione ma non capisco la scelta di andare a lottare per la B"

09 settembre 2021 14:08

Barone: "Ribery? Cambiato mentalità. Vlahovic crede nel progetto. Berardi? Felici di chi abbiamo"

07 settembre 2021 21:50

Prandelli: "Ribery è stato determinante per la crescita di Vlahovic, può fare bene alla Salernitana"

07 settembre 2021 13:28

Repubblica, Ribery scalda Salerno, accoglienza trionfale: delirio e arresti per lui

07 settembre 2021 08:37

Baiano: "Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà"

06 settembre 2021 23:50

Commisso: "Ribery? Grandissimo giocatore. Domani porterò i giornalisti al Viola Park"

06 settembre 2021 22:03

Ribery: "Vlahovic? Un fratellino, mi ha ascoltato e quindi sono felice. Se vivessi per i soldi non sarei qui"

06 settembre 2021 21:48

Carobbi: "Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile"

06 settembre 2021 16:26

Buffon: "Ribery? L'ho visto giocare a Firenze e sono sicuro che darà un grande contributo alla Salernitana"

06 settembre 2021 13:25

Sky Sport, Ribery è arrivato a Salerno. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche

06 settembre 2021 11:45

Gazzetta, Ribery è il più grande colpo di mercato della Salernitana: prima la visita poi la firma

06 settembre 2021 08:16

La maglia di Ribery già in vendita, ma è quella contraffatta e la Salernitana si arrabbia. La nota

04 settembre 2021 23:20

Lo strano ingaggio di Ribery alla Salernitana. Promessa di Lotito, bocciata da Sarri, rimedio granata

04 settembre 2021 18:31

Di Marzio, Ribery-Salernitana: ci siamo. Lunedì le visite mediche, contratto annuale con opzione per il secondo

04 settembre 2021 14:39

Ribery vicino alla Salernitana, a Salerno sognano già ad occhi aperti. Sarà esodo a Torino

04 settembre 2021 12:20

Pedullà: "Ribery ha ormai detto sì alla Salernitana: 1,5 milioni di ingaggio più bonus fino al giugno 2022"

04 settembre 2021 08:39

Ds Salernitana: "Se viene Ribery sarebbe come Maradona al Napoli"

03 settembre 2021 20:00

Sky Sport, Ribery oggi deciderà il suo futuro: Salernitana o Hellas Verona, molto tentato dai campani

03 settembre 2021 12:57

Sky Sport, Ribery aspetta la risposta del Verona, il club gialloblù non è convinto di prenderlo

02 settembre 2021 16:34

Simeone: "Alla Fiorentina ho dato tutto. Ribery l'ho visto a Firenze, giocatore di altro livello"

02 settembre 2021 16:28

Sfida tra Verona e Salernitana per Franck Ribery, il francese deve scegliere, ritorno in Italia vicino

02 settembre 2021 11:59

Gazzetta, Toni dopo la Fiorentina consiglia il Verona a Ribery: il francese apre al trasferimento

02 settembre 2021 11:12

TMW, Ribery, c'è l'Hellas Verona su di lui: il francese ha aperto al trasferimento

01 settembre 2021 11:48

Pedullà, l'ex viola Ribery è stato proposto al Verona e al Karagumruk

31 agosto 2021 18:10

TMW, Ribery alla Lazio, vicinissimo il ritorno in Italia dell'ex giocatore della Fiorentina

30 agosto 2021 12:23

Ribery snobbato da tutti, è ancora svincolato, anche Ferrero dice no: "Con me non viene alla Samp"

28 agosto 2021 13:12

(FOTO): Callejon eredita la 7 di Ribery. Pulgar passa alla 15. Sottil? Prende il 33. Ecco tutti i numeri

11 agosto 2021 11:27

Dalla Germania, Ribery può tornare al Bayern Monaco ma per ora è solo una suggestione

05 agosto 2021 20:29

Secolo XIX, Ribery si è proposto allo Spezia: nessuna trattativa, troppo alto l'ingaggio del francese

29 luglio 2021 14:23

Agente Lippi: "La Fiorentina ha fatto scelte tecniche diverse con Ribery"

20 luglio 2021 21:22

Di Marzio: "Ribery? Italiano non si è imposto sulla sua permanenza. Nastasic? Tornerà"

16 luglio 2021 17:42

Nazione, Ribery vuole restare in Serie A: decisivi i primi giorni di agosto

15 luglio 2021 11:04

D.Lippi: "Ribery voleva restare alla Fiorentina ma non è mai arrivata un'offerta. Vuole ancora la Serie A"

14 luglio 2021 23:40

Ribery ha detto di non aver più sentito la Fiorentina, il club invece dice il contrario. Mistero sulla verità

11 luglio 2021 10:09

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