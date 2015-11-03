Notizie Ribery Fiorentina

Ribéry svela: "Il mio obiettivo è quello di fare l'allenatore, spero in Italia, è un paese che amo"
18 marzo 2026 14:13
Secondo il dipartimento di giustizia Americano, Ribéry farebbe parte di giri di prostituzione minorile
10 febbraio 2026 13:50
La Fiorentina si imbarca in direzione Vienna e a sorpresa incontra… Ribery!
22 ottobre 2025 16:06
Davide Lippi racconta: "Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente"
24 settembre 2025 23:07
Cerofolini: "Ribery un folle, faceva la differenza anche alla Fiorentina. Martinelli? Ha grandi potenzialità"
11 aprile 2025 16:10
Franck Ribery choc: "Ho rischiato l'amputazione della gamba a causa di un'infezione"
21 marzo 2025 23:44
Chiesa ricorda: "Ribery alla Fiorentina tra i giocatori più forti con cui ho giocato. Mi ha impressionato"
19 giugno 2024 18:44
Ribery: "Amo Firenze. Qui ho dei bei ricordi ed ho sempre avuto un bel rapporto con le persone"
15 giugno 2024 20:05
Ribery scrive incredulo: "non ci sono parole.... Grazie di tutto Joe. Un pensiero alla tua famiglia"
20 marzo 2024 10:35
Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L'ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice
19 marzo 2024 13:26
I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: "Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer"
20 novembre 2023 00:14
La Fiorentina lo sfruttò per prendere Ribery, addio al decreto crescita, niente più sconti sui giocatori
17 ottobre 2023 11:51
Ribery: "Chiesa e Vlahovic sono miei fratellini. Stanno seguendo i consigli che gli ho dato a Firenze"
16 marzo 2023 12:04
Ribery parla del suo futuro: "Obiettivo diventare allenatore, senza allenamenti e partite non posso vivere"
09 marzo 2023 17:14
"Berardi offerto alla Fiorentina per 30 milioni, società preferì Boateng e Ribery, Montella ci mise del suo"
29 novembre 2022 17:38
Ribery: "È sempre un piacere tornare al Franchi, sarà difficile perchè la Fiorentina ha buoni giocatori"
09 novembre 2022 11:43
Ribery: "Fiorentina? Con il club è finita come è finita. Ma la gente di Firenze mi ha voluto bene"
22 ottobre 2022 10:31
Ribery si ritira, il messaggio della Fiorentina: "In bocca al lupo per il nuovo inizio"
21 ottobre 2022 17:51
Frey saluta Ribery: "È stato bellissimo vederti indossare il Viola della mia squadra del cuore"
14 ottobre 2022 20:22
Iervolino annuncia: "Ribery sarà manager della Salernitana al mio fianco ma può fare quello che vuole"
09 ottobre 2022 15:06
Iachini racconta Ribery: "Alla Fiorentina mi impressionava perchè giocava bene anche senza allenarsi"
08 ottobre 2022 15:35
Da Salerno annunciano: "Ribery si ritira dal calcio, troppi infortuni. Farà il dirigente della Salernitana"
07 ottobre 2022 11:45
Operazione e ritiro per Ribery? Nicola: "Non spetta a me comunicare in anticipo certe decisioni"
01 ottobre 2022 17:58
Ribery alla Salernitana continua ad essere un flop, sarà fuori e non si sa quando torna
04 settembre 2022 14:18
Ribery: "Firenze ha un pubblico incredibile. Vlahovic? Speciale, farà una grande carriera"
07 luglio 2022 09:47
Il consiglio di Brovarone a Commisso: "Hai dato 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso"
24 maggio 2022 21:47
Ribery a Diletta Leotta: "Alla Fiorentina ho dato il meglio, standing ovation dal Milan indimenticabile"
18 maggio 2022 13:25
Furia Ribery nella rissa di Salerno. Prende dal collo un giocatore del Cagliari e lo scaglia terra
09 maggio 2022 12:48
"Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine"
07 maggio 2022 15:55
Form. ufficiale Salernitana: out Ribery, dal 1' l'ex Ranieri. Conferma in cabina di regia per Ederson
24 aprile 2022 11:52
Da Salerno, Ribery non dovrebbe giocare da ex contro la Fiorentina. Affaticato dopo l'Udinese
22 aprile 2022 13:54
Ribery elogia i due ex Fiorentina: “Vlahovic il nuovo Lewandowski. Chiesa? Mi somiglia"
08 aprile 2022 09:04
Pur di non mettere una foto della Fiorentina, Vlahovic fa gli auguri a Ribery con una foto del Bayern
07 aprile 2022 21:52
Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"
16 marzo 2022 15:36
Sabatini contro Ribery dopo l'incidente: "Sarà multato, vogliamo capire se c'erano altri calciatori"
01 marzo 2022 12:45
Incidente stradale per Ribery, finito contro un semaforo nella notte a Paestum, trauma cranico
28 febbraio 2022 14:41
Ribery: "I tifosi della Fiorentina devono ringraziare Vlahovic. Alla Juve è più difficile, avrà più pressioni"
24 febbraio 2022 13:47
Ribery ci ripensa, Sabatini lo chiama e lo convince, resterà alla Salernitana fino a fine stagione
31 gennaio 2022 16:13
Ribery gioisce per l'arrivo di Vlahovic alla Juve. I tifosi viola non ci stanno: "Menomale amavi Firenze"
29 gennaio 2022 12:14
Qualcuno vuole Gattuso, è la Salernitana. Ringhio ritrova Ribery che aveva confermato a Firenze?
09 gennaio 2022 18:32
Ribery: "Potrei smettere, ma ho ancora benzina nel motore. A Salerno perchè sono tifosi veri"
24 dicembre 2021 13:40
Criscitiello contro Ribery: "Potevano chiedere a Firenze, giocatore finito. Sbagliato prenderlo"
20 dicembre 2021 16:51
Tutti contro Cassano, ma su Ribery alla Salernitana aveva ragione. Figuraccia mondiale serie A
16 dicembre 2021 20:47
Nessuno vuole comprare la Salernitana, rischio esclusione dalla serie A e vittorie a tavolino
15 dicembre 2021 14:21
Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci
11 dicembre 2021 23:10
Ribery entra sul campo del Franchi, il pubblico viola si alza in piedi e lo applaude, standing ovation
11 dicembre 2021 14:26
Formazione Salernitana, Colantuono si affida all'ex viola Ribery, con lui in attacco Simy
11 dicembre 2021 14:16
Italiano: "Fuori Castrovilli e Dragowski. Su Ribery non ho deciso io. Nessun patto con Vlahovic"
10 dicembre 2021 14:52
"Non mollare Marco" Babbo Venuti racconta la chiamata di Ribery dopo l'operazione per il tumore
09 dicembre 2021 13:08
Gonzalez Vs Ribery: presente e passato, Vlahovic rivede il suo Maestro
09 dicembre 2021 09:15
Bucchioni contro Ribery: "Sta prendendo pernacchie a Salerno, doveva rispettare la sua carriera"
08 dicembre 2021 17:24
"Dopo l'allenamento Ribery si fermava a giocare per strada con i bambini, regalava magliette"
08 dicembre 2021 13:21
"Altro che Salernitana, Ribery voleva rimanere alla Fiorentina. Ostacolato da infortuni e Covid"
08 dicembre 2021 13:05
Il retroscena, dopo la Fiorentina Ribery si era offerto alla Sampdoria, Ferrero: "Con me non viene"
17 novembre 2021 14:41
Retroscena Sky, Ribery dopo la Fiorentina si era offerto al Napoli, bocciato da Spalletti
13 novembre 2021 18:09
Amoruso: "L'anno scorso Ribery e Pezzella si fecero la guerra, spogliatoio in due fazioni"
04 novembre 2021 17:17
TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini
17 ottobre 2021 21:56
Ribery si fa male di nuovo, infortunio alla caviglia, fuori un mese. Flop alla Salernitana
12 ottobre 2021 14:25
Iachini: "Facevo parlare Ribery prima della gara. Con lui qualche screzio. Mio lavoro ottimo"
06 ottobre 2021 16:24
Già finita la magia di Ribery a Salerno? Castori rivela: "Non gioca, affaticamento muscolare"
25 settembre 2021 13:27
La Salernitana pareggia grazie al gol dell'ex Fiorentina Gondo e alle giocate di Ribery
23 settembre 2021 11:00
AD Salernitana: "Ribery prenderà per mano la nostra squadra, è un monumento del calcio"
16 settembre 2021 13:38
Borja Valero: "Ho parlato con Ribery: vuole continuare a giocare. Ha voglia di mettersi in gioco"
12 settembre 2021 23:00
La prima di Ribery è un disastro, 4-0 dal Torino. Vince il Genoa a Cagliari, vittoria Udinese
12 settembre 2021 18:00
Castori parla di Ribery: "Semplice inserirlo ma non è in condizione. Non ha i 90 minuti"
11 settembre 2021 12:51
Da Salerno esultano: "Ribery ci ha fatto crescere di 8 mila followers su Instagram, grazie Franck"
10 settembre 2021 14:29
Cassano: "Ribery grande campione ma non capisco la scelta di andare a lottare per la B"
09 settembre 2021 14:08
Barone: "Ribery? Cambiato mentalità. Vlahovic crede nel progetto. Berardi? Felici di chi abbiamo"
07 settembre 2021 21:50
Prandelli: "Ribery è stato determinante per la crescita di Vlahovic, può fare bene alla Salernitana"
07 settembre 2021 13:28
Repubblica, Ribery scalda Salerno, accoglienza trionfale: delirio e arresti per lui
07 settembre 2021 08:37
Baiano: "Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà"
06 settembre 2021 23:50
Commisso: "Ribery? Grandissimo giocatore. Domani porterò i giornalisti al Viola Park"
06 settembre 2021 22:03
Ribery: "Vlahovic? Un fratellino, mi ha ascoltato e quindi sono felice. Se vivessi per i soldi non sarei qui"
06 settembre 2021 21:48
Carobbi: "Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile"
06 settembre 2021 16:26
Buffon: "Ribery? L'ho visto giocare a Firenze e sono sicuro che darà un grande contributo alla Salernitana"
06 settembre 2021 13:25
Sky Sport, Ribery è arrivato a Salerno. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche
06 settembre 2021 11:45
Gazzetta, Ribery è il più grande colpo di mercato della Salernitana: prima la visita poi la firma
06 settembre 2021 08:16
La maglia di Ribery già in vendita, ma è quella contraffatta e la Salernitana si arrabbia. La nota
04 settembre 2021 23:20
Lo strano ingaggio di Ribery alla Salernitana. Promessa di Lotito, bocciata da Sarri, rimedio granata
04 settembre 2021 18:31
Di Marzio, Ribery-Salernitana: ci siamo. Lunedì le visite mediche, contratto annuale con opzione per il secondo
04 settembre 2021 14:39
Ribery vicino alla Salernitana, a Salerno sognano già ad occhi aperti. Sarà esodo a Torino
04 settembre 2021 12:20
Pedullà: "Ribery ha ormai detto sì alla Salernitana: 1,5 milioni di ingaggio più bonus fino al giugno 2022"
04 settembre 2021 08:39
Ds Salernitana: "Se viene Ribery sarebbe come Maradona al Napoli"
03 settembre 2021 20:00
Sky Sport, Ribery oggi deciderà il suo futuro: Salernitana o Hellas Verona, molto tentato dai campani
03 settembre 2021 12:57
Sky Sport, Ribery aspetta la risposta del Verona, il club gialloblù non è convinto di prenderlo
02 settembre 2021 16:34
Simeone: "Alla Fiorentina ho dato tutto. Ribery l'ho visto a Firenze, giocatore di altro livello"
02 settembre 2021 16:28
Sfida tra Verona e Salernitana per Franck Ribery, il francese deve scegliere, ritorno in Italia vicino
02 settembre 2021 11:59
Gazzetta, Toni dopo la Fiorentina consiglia il Verona a Ribery: il francese apre al trasferimento
02 settembre 2021 11:12
TMW, Ribery, c'è l'Hellas Verona su di lui: il francese ha aperto al trasferimento
01 settembre 2021 11:48
Pedullà, l'ex viola Ribery è stato proposto al Verona e al Karagumruk
31 agosto 2021 18:10
TMW, Ribery alla Lazio, vicinissimo il ritorno in Italia dell'ex giocatore della Fiorentina
30 agosto 2021 12:23
Ribery snobbato da tutti, è ancora svincolato, anche Ferrero dice no: "Con me non viene alla Samp"
28 agosto 2021 13:12
(FOTO): Callejon eredita la 7 di Ribery. Pulgar passa alla 15. Sottil? Prende il 33. Ecco tutti i numeri
11 agosto 2021 11:27
Dalla Germania, Ribery può tornare al Bayern Monaco ma per ora è solo una suggestione
05 agosto 2021 20:29
Secolo XIX, Ribery si è proposto allo Spezia: nessuna trattativa, troppo alto l'ingaggio del francese
29 luglio 2021 14:23
Agente Lippi: "La Fiorentina ha fatto scelte tecniche diverse con Ribery"
20 luglio 2021 21:22
Di Marzio: "Ribery? Italiano non si è imposto sulla sua permanenza. Nastasic? Tornerà"
16 luglio 2021 17:42
Nazione, Ribery vuole restare in Serie A: decisivi i primi giorni di agosto
15 luglio 2021 11:04
D.Lippi: "Ribery voleva restare alla Fiorentina ma non è mai arrivata un'offerta. Vuole ancora la Serie A"
14 luglio 2021 23:40
Ribery ha detto di non aver più sentito la Fiorentina, il club invece dice il contrario. Mistero sulla verità
11 luglio 2021 10:09
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