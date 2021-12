Ribery entra sul campo del Franchi, il pubblico viola si alza in piedi e lo applaude, standing ovation

Fiorentina-Salernitana è la partita del ritorno al Franchi da avversario di Franck Ribery, il campione francese ha vestito per due anni la maglia viola ed ha lasciato un grande ricordo nei tifosi della Fiorentina che al suo ingresso in campo per il riscaldamento gli hanno tributato un grande applauso, in tanti si sono alzati in piedi per lui, una vera e propria standing ovation che poi in qualche modo è continuata in tutto il riscaldamento dove riceveva applausi in ogni zona del campo dal pubblico viola.

