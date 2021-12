Ag. Bernardeschi: “Alla Fiorentina voleva fortemente la Juve. Rinnovo? Non ci hanno contattato”

Tra i nuovi assistiti di Federico Pastorello c’è anche Federico Bernardeschi: “È un professionista top: cura alimentazione e sonno in maniera maniacale come Lukaku o Ronaldo – racconta a Tuttosport – Per il futuro il nostro piano è chiaro: valutiamo anche la permanenza alla Juventus, che lui ha voluto fortemente quando era alla Fiorentina e ci ha messo la faccia in prima persona. Per adesso non ci sono stati contatti con la Juve, vedremo” Lo riporta TMW.

