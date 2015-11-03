Notizie Pastorello Fiorentina

Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa”
26 novembre 2024 20:32
Arthur fuori rosa alla Juventus, Pastorello si lamenta: "Un peccato mortale, vogliamo una sistemazione"
14 ottobre 2024 14:47
Ag. Arthur: "Non rientra nei piani della Juve. Annata brillante alla Fiorentina, troveremo una soluzione"
29 giugno 2024 17:27
Pastorello: "Arthur ha disputato una grande stagione, giocatore ideale per Motta"
13 giugno 2024 23:26
Pedullà attacca Pastorello: "Necessario dire oggi che la Fiorentina non riscatterà Arthur? Ora si pensa ad altro"
18 marzo 2024 17:56
Agente di Arthur: "A fine stagione rientrerà alla Juventus, poi vedremo il da farsi. A Firenze è felice"
18 marzo 2024 16:41
Arthur rinnova con il suo agente Pastorello fino al 2026, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere
16 marzo 2024 12:40
10 milioni da Abramovich a Pastorello per il rinnovo di Conte al Chelsea: soldi in nero. Indagini avviate
16 novembre 2023 12:16
Pastorello rivela: "Era fatta per Baldanzi alla Fiorentina. Poi è saltato Castrovilli al Bournemouth"
15 novembre 2023 23:12
Pastorello: "Grazie Fiorentina, Firenze ambiente ideale per Arthur. Riscatto? Ci sono delle problematiche"
15 novembre 2023 19:42
L'agente Pastorello esalta Arthur: "La Fiorentina ha avuto il coraggio di dargli un'occasione, altri no"
13 ottobre 2023 16:10
Sentite Pastorello: "Ceccherini può stare in un top club, alla Fiorentina era fondamentale"
19 dicembre 2022 12:11
Agente Pereyra: "A gennaio vuole rimanere all'Udinese, poi un top club sennò rinnova"
17 dicembre 2022 13:35
Pastorello: "Per la Juve soffiai Berbatov alla Fiorentina grazie a Evra, ma ha fregato anche noi"
11 dicembre 2021 13:42
Ag. Bernardeschi: "Alla Fiorentina voleva fortemente la Juve. Rinnovo? Non ci hanno contattato"
11 dicembre 2021 11:47
Indiscrezione LV: Terracciano-Fiorentina, dopo il mercato la fumata bianca sul rinnovo. I dettagli
14 settembre 2020 17:14
Pastorello: "Scadenza dei contratti prorogata al 30 Luglio. Le deroghe speciali.."
22 marzo 2020 21:26
Ag. Rossi: “Abbiamo sentito anche la Fiorentina, lui sogna di tornare a Firenze”
24 dicembre 2018 11:04
Pepito show con una roboante tripletta. Pastorello è stato profeta...
03 aprile 2017 22:07
Ag. Rossi: "Ha grande tecnica e ora sta bene, vogliamo una big"
03 aprile 2017 17:41
Ag. Rossi: "Pepito può tornare in Italia. Vuole un club che lo rilanci tecnicamente"
01 aprile 2017 12:46
Archivio