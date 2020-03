Intervistato da Sky Sport, il noto agente Federico Pastorello ha parlato così della ripresa del campionato di Serie A a livello contrattuale, una volta che l’emergenza Coronavirus sarà finita: “La questione dalla studio e penso proprio che sarà prorogata la scadenza di contratto di un mese. Valutiamo do escludere da ciò cho va in svincolo a giugno, oppure, e questa è l’ipotesi più plausibile, facciamo una proroga di un mese. Certo, ci sono dei giocatori in scadenza di contratto e che hanno firmato con altri club. Sono casi rari, servirà una deroga speciale”.