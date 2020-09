di Marco Collini

Pietro Terracciano è nato a San Felice a Cancello in provincia di Napoli l’otto gennaio 1990′. Arrivato alla Fiorentina nel gennaio 2019′, nell’ambito dello scambio di prestiti che portò Bartolomej Dragowski all’Empoli. Nella scorsa estate la società viola ne ha prelevato il cartellino dal club del presidente Corsi. Il suo contratto si concluderà nel giugno prossimo. Qui si inserisce l’interesse di Pradè, il quale ha manifestato la volontà viola di rinnovare il contratto. Pietro dal canto suo, sarebbe strafelice di continuare il percorso in riva all’Arno.

Secondo quanto raccolto da Labaroviola, la società viola e l’entourage del giocatore (gestito da P e P Sport Management, agenzia con a capo i fratelli Pastorello)si sono già incontrati, definendo in linea di massima la decisione di prorogare il rapporto su base biennale. Ancora non si è entrati nella fase calda della trattativa, ma dalla fine del mercato in poi le due parti avranno tutto il tempo per mettere nero su bianco. Le eccellenti prestazioni del portiere partenopeo sono sotto gli occhi di tutti, anche lo spogliatoio ha eletto Pietro a portiere di puro affidamento. Fiorentina e Terracciano sono destinate a restare assieme ancora per molto.

