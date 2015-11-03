Notizie Primopiano Fiorentina

Badelj: "Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia"
06 marzo 2023 00:05
Pioli: "Fiorentina più intensa di noi, il rigore ci ha svegliati. Astori? Vivo emozioni molto profonde"
04 marzo 2023 23:39
Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"
07 aprile 2022 13:50
Babbo Frison: "Filippo e la sorpresa di Moena. La serietà e l'amicizia con Bianco"
21 luglio 2021 12:47
Esclusiva Matrone (Sportitalia) stronca Prandelli: "Tecnico superato, anche a Dubai sono rimasti delusi.."
29 novembre 2020 09:38
Esclusiva, Viola Hardcore. La prima band total - Fiorentina. "Sul palco al ritmo della Fiesole.."
26 novembre 2020 12:37
Esclusiva Capasso: "Domani la mente andrà a quella domenica senza Davide. Vi racconto il mio messaggio di saluto.."
21 novembre 2020 14:13
Indiscrezione LV: Terracciano-Fiorentina, dopo il mercato la fumata bianca sul rinnovo. I dettagli
14 settembre 2020 17:14
Dg Reggiana a LV: "Dal fallimento all'amichevole contro Ribery. Oggi un premio per i tifosi"
12 settembre 2020 12:21
FIORENTINA LENTA E SVOGLIATA, IL PAREGGIO CON L'ULTIMA DELLA CLASSE MANDA SEGNALI PERICOLOSI... ED INQUIETANTI. IACHINI LASCIA I VIOLA IN NOVE, E MENO MALE CHE CI SONO RIBERY E... DRAGOWSKI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 giugno 2020 00:10
I CINQUE ORRORI DEL CALCIO ITALIANO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DA AGNELLI, A LOTITO, A GASPERINI. BALOTELLI INVECE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 marzo 2020 00:51
IACHINI HA FATTO 30, ORA DEVE FARE 31. GIOCARE COSI' (MALE) NON HA SENSO, VALE ANCHE PER LA FIORENTINA. E ORA CHI GLIELO DICE ALLA JUVENTUS? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
08 marzo 2020 23:57
PAGELLE VIOLA: CACERES TAPPABUCHI, MILENKOVIC SFORTUNATO. CASTROVILLI NON C'E', VLAHOVIC... QUASI. E DUNCAN SBAGLIA TUTTO.
08 marzo 2020 20:29
CASO CORONAVIRUS (E NON SOLO): IL CALCIO ITALIANO E' SOTTO “DITTATURA”? LA TESTIMONIANZA DI UN GRANDE DIRETTORE DI GIORNALE. OGGI SI FESTEGGIANO 12 ANNI DAL GOL DI OSVALDO, UNA VITTORIA PULITA, UN INNO ALLO SPORT. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 marzo 2020 00:41
VIOLA: SI AVVICINA LA ZONA RETROCESSIONE, DA OGGI VIETATO SBAGLIARE. IACHINI: SERVONO IDEE, CORAGGIO E RIPORTARE CHIESA SULLA FASCIA. PER IL FUTURO IDEA JURIC. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
10 febbraio 2020 01:28
PAGELLE VIOLA: DELUSIONE CUTRONE, DRAGO ERRORE FATALE. IGOR SI CONFERMA, CHIESA-GOL PER I TIFOSI.
08 febbraio 2020 17:35
COMMISSO? POTEVA USARE PAROLE DIVERSE, MA HA RAGIONE. CARO NEDVED, IL “MONDO JUVE” NON FA BENE AL CALCIO. A TORINO UNA BUONA FIORENTINA, MA PEZZELLA HA BISOGNO DI RIPOSO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
03 febbraio 2020 00:48
PAGELLE VIOLA: DRAGO ANCORA UN MIRACOLO, IGOR BUONA LA PRIMA, CHIESA DURA UN TEMPO. PEZZELLA SBAGLIA DI NUOVO.
02 febbraio 2020 15:08
PAGELLE VIOLA: CACERES SI ARRAMPICA E ILLUDE, VLAHOVIC INVECE SPRECA. CHIESA SOLO UN LAMPO, CUTRONE NEMMENO QUELLO. CECCHERINI, ERRORE FATALE.
29 gennaio 2020 23:19
FIORENTINA CONFUSA ED INFELICE, A NARCISO NON SAREBBE PIACIUTA. CONTRO L'INTER OCCASIONE DA NON PERDERE. PERCHE' NON E' ANCORA ARRIVATO UN CENTROCAMPISTA? QUALCUNO NON LA RACCONTA GIUSTA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 gennaio 2020 00:19
PAGELLE VIOLA: DRAGO FA MIRACOLI, CHIESA NON LI FA PIU'. LIROLA MANGIA LA FASCIA, CUTRONE PASSO INDIETRO.
25 gennaio 2020 20:37
IACHINI DA RECORD: GOL, PUNTI, CONDIZIONE FISICA, ALLENAMENTI A PORTE APERTE, L'INTESA VLAHOVIC-CUTRONE, CHIESA CHE NON VUOLE PIU' ANDAR VIA... ED ORA, OBIETTIVO EUROPA! L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 gennaio 2020 00:42
PAGELLE VIOLA: FINALMENTE CHIESA. CASTROVILLI DANZA SUL PALLONE, VLAHOVIC MANCINO... ALLA MARADONA. IACHINI AZZECCA LA PARTITA PERFETTA. .
18 gennaio 2020 23:20
PAGELLE VIOLA: CUTRONE SUBITO DECISIVO, LIROLA FA SOGNARE. BENE TERRACCIANO, DISASTRO PEZZELLA.
15 gennaio 2020 17:35
SOTTO I TRE PUNTI... NIENTE. IACHINI SBAGLIA (QUASI) TUTTO, ED ASPETTA UN CENTROCAMPISTA. BELLO L'ABBRACCIO DI CHIESA CON PEZZELLA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 gennaio 2020 01:03
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA GOL SALVEZZA, CUTRONE PORTAFORTUNA. CHIESA NON PERVENUTO, FALLIMENTO BOATENG,
12 gennaio 2020 17:37
A BOLOGNA DUE PUNTI PERSI, MA IL PAREGGIO E' TERAPEUTICO. NO CHIESA NO PARTY, LO SPIRITO PERO' E' QUELLO GIUSTO. COMMISSO E L'ESEMPIO DEI DELLA VALLE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
07 gennaio 2020 02:16
PAGELLE VIOLA: PRODEZZA BENASSI, MURO CACERES, PEZZELLA DISASTROSO. DRAGOWSKI SI FA SORPRENDERE.
06 gennaio 2020 15:06
GENNAIO MESE CRUCIALE PER LA FIORENTINA DI IACHINI: SEI PARTITE IN 23 GIORNI, ED UN MERCATO CHE... NON PUO' ATTENDERE. CALCIATORI, TECNICO E DIRIGENZA, GLI ALIBI SONO FINITI. FONDAMENTALE IL RECUPERO DI CHIESA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 dicembre 2019 02:08
COME GIOCHERA' LA FIORENTINA DI IACHINI? POLITANO UOMO CHIAVE, VLAHOVIC TITOLARE, UN CENTROCAMPO ROBUSTO E MUSCOLARE. E CUTRONE SERVE DAVVERO? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 dicembre 2019 00:49
LA VERA STORIA DI BEPPE IACHINI: DA BAGGIO, AL NOMIGNOLO “COZZA”, ALLA PUNIZIONE DI GULLIT. CARATTERE, GENEROSITA', PERSONALITA', ALTRO CHE “PICCHIA PER NOI...” L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 dicembre 2019 01:53
E' FATTA, BEPPE IACHINI SARA' IL NUOVO ALLENATORE. LAURENT BLANC... RIMANDATO A GIUGNO. EMERGONO NUOVE VERITA': I LEADER ERANO CONTRO MONTELLA. ORA SERVONO DUE CENTROCAMPISTI ED UN CENTRAVANTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 dicembre 2019 01:15
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA COLABRODO, DRAGOWSKI COLPEVOLE, BOATENG FANTASMA. SI SALVA IL SOLO VLAHOVIC.
20 dicembre 2019 23:26
VLAHOVIC-DRAGOWSKI, LA MEGLIO GIOVENTU' SALVA MONTELLA. FIDUCIA SEMPRE A TERMINE, VINCENZO SE LA GIOCA CON LA “SUA” ROMA. A GENNAIO DUE CENTROCAMPISTI, E PEDRO VA IN PRESTITO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 dicembre 2019 02:22
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI (ED IL VAR) TENGONO VIVA LA VIOLA, VLAHOVIC SALVA MONTELLA. CHIESA AZZOPPATO, BOATENG INNOCUO. E PEDRO RESTA IN PANCHINA...
15 dicembre 2019 23:30
SPROFONDO VIOLA, FIRENZE NON MERITA DI ESSERE PRESA IN GIRO. COMMISSO DEVE FARE DI TESTA SUA, OPPURE ANCHE LUI ANDRA' SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. INTANTO SIAMO A 5 PUNTI DALLA B, CON INTER E ROMA ALLE PORTE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 dicembre 2019 01:16
PAGELLE VIOLA: BENASSI GOLEADOR, TERRACCIANO SICURO, GHEZZAL UN DIESEL. SOTTIL, INVECE, FA LE BIZZE E VA MESSO IN CASTIGO.
03 dicembre 2019 23:40
PAGELLE VIOLA: BADELJ INESISTENTE, VLAHOVIC ACERBO, STAVOLTA SBAGLIA ANCHE CACERES. SI SALVA SOLO CASTROVILLI
30 novembre 2019 23:27
FIORENTINA, TROPPE COSE NON TORNANO: MONTELLA, LE SUPERCAZZOLE ED UNA SQUADRA A TERRA... FISICAMENTE E MENTALMENTE. QUALCUNO REMA CONTRO? CHIESA E PEDRO, DUE CASI PER I 70 ANNI DI COMMISSO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
25 novembre 2019 01:08
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI LIMITA IL PASSIVO, VLAHOVIC FA QUELLO CHE PUO', RIBERY CANTA E PORTA LA CROCE. POI IL BUIO, E MONTELLA RISCHIA...
24 novembre 2019 17:38
MONTELLA, E' L'ORA DELLA COSE SEMPLICI. PER ASSURDO, SENZA PULGAR E CASTROVILLI VEDREMO UNA FIORENTINA PIU' EQUILIBRATA. DAVANTI IL BOA IN VANTAGGIO SU VLAHOVIC. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
18 novembre 2019 00:57
TRACOLLO VIOLA, TUTTI GLI ERRORI DI MONTELLA. SQUADRA LENTA, MOLLE E SVOGLIATA: PERCHE'? VLAHOVIC DOPPIETTA, ADESSO NON SI TORNA PIU' INDIETRO. IN ATTESA DI PEDRO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
11 novembre 2019 00:31
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC, DUE LAMPI NEL BUIO TOTALE. BADELJ NON E' PIU' DA SERIE A. MONTELLA ABBANDONATO E RASSEGNATO.
10 novembre 2019 15:04
COL PARMA UN PUNTO GUADAGNATO. MONTELLA CHIEDE PAZIENZA, MA FIRENZE HA FRETTA. COS'HA CHIESA? E POI QUALCUNO CI SPIEGHI IL MISTERO BOATENG... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
04 novembre 2019 00:47
PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI GOLEADOR E DALBERT MANGIA LA FASCIA. CHIESA INVECE VIENE FISCHIATO.
03 novembre 2019 20:40
PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI GIGANTEGGIA, MILENKOVIC FA IL CENTRAVANTI, CHIESA COMPICCIA POCO. E PULGAR NON SA PIU' FARE IL REGISTA...
30 ottobre 2019 23:37
PAGELLE VIOLA: RIBERY SEMBRA TOMBA, CHIESA TARANTOLATO, PULGAR CECCHINO. E BADELJ RIPRENDE IN MANO LA SQUADRA.
29 settembre 2019 23:24
LA PIÙ GRANDE POSSIBILITÀ DELLA STORIA DELL'ERA DELLA VALLE
21 marzo 2017 14:45
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