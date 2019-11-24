PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI LIMITA IL PASSIVO, VLAHOVIC FA QUELLO CHE PUO', RIBERY CANTA E PORTA LA CROCE. POI IL BUIO, E MONTELLA RISCHIA...
di Stefano BorgiDRAGOWSKI: 7 Due "paratone" su Verre e su Faraoni, tengono in piedi il risultato nel primo tempo. Nella ripresa si ripete su Salcedo. Cade su Di Carmine, ma è il migliore dei viola. A...
di Stefano Borgi
DRAGOWSKI: 7 Due "paratone" su Verre e su Faraoni, tengono in piedi il risultato nel primo tempo. Nella ripresa si ripete su Salcedo. Cade su Di Carmine, ma è il migliore dei viola. Assalito.
MILENKOVIC: 5 Perde colpevolmente Di Carmine sul gol dell'1-0. Per noi basta e avanza. Distratto.
PEZZELLA: S.V (dal 4' CECCHERINI): 6 Entra a freddo, ma non sfigura. Sufficiente.
CACERES: 6 Fa il suo, senza sbavature. Finisce in avanti. Normale.
VENUTI: 5 La pianticella soffre su Lazovic, anche troppo. Poi si fa pure ammonire... sostituito. (dal 63' LIROLA): appena entrato non arriva su Di Carmine che segna dalla sua zolla. Poi incespica in area quando dovrebbe calciare. Ed i soliti dubbi sull'investimento milionario... Spaesato.
BADELJ: 5 Chissà se nella sua vita (calcistica) il croato avrebbe mai pensato di giocare mezzala. Il risultato è l'ennesima partita anonima. Anzi, negativa.
CRISTOFORO: 5 Montella lo schiera vertice basso, e non fa per lui. Amrabat sembra un incrocio tra Tardelli e Pogba, l'uruguaiano affonda. Anche se non è tutta colpa sua. Ex giocatore.
BENASSI: 5 Niente da segnalare. E non è un complimento... (dal 75' GHEZZAL): 5 Leggero, tremendamente leggero...
DALBERT: 5 Un paio di cross ben assestati, ma poco di più. E l'azione del gol nasce dalla sua parte. Anonimo.
RIBERY: 6,5 Come spesso gli capita, fa più la mezzala che la seconda punta. Non gioca da un mese, e si vede. Però è l'unico a crederci, a lottare fino in fondo. Abbandonato.
VLAHOVIC: 6 Ribery arretra e un pò lo abbandona. Però il ragazzo si batte, conclude (purtroppo di destro), insomma... fa vedere che c'è. Purtroppo non ci sono gli altri... Volenteroso.
VINCENZO MONTELLA: 4 Sbaglia la composizione del centrocampo, come al solito: Badelj mezzala e Cristoforo regista sono vere e proprie offese al gioco del calcio. Il problema, però, è che la squadra non lo segue, non ci crede, corre a vuoto, senza convinzione. Montella non ha più in mano la squadra, con l'incognita Chiesa che grava su di lui. Siamo a fine corsa?