Pagelle Viola: Terracciano bravo e fortunato, Milenkovic sontuoso. Badelj invece è inutile...
22 luglio 2020 23:41
FIORENTINA FINALMENTE SALVA. IL FUTURO IN QUATTRO PARTITE, MA IACHINI NON SARA' IL PROSSIMO ALLENATORE. UNA VITTORIA PER ALESSIO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 luglio 2020 01:16
Pagelle Viola: Cutrone rifinisce e conclude, Chiesa-Ghezzal spaccano la partita. E Ribery disegna calcio...
15 luglio 2020 23:37
VIOLA, PARI FORTUNATO, SI GIOCA TUTTO A LECCE... COME NEL 2012. CHIESA COME SIMEONE E MONTOLIVO, SI NASCONDE DIETRO AD UN DITO. NICCHI ANCORA CONTRO LA FIORENTINA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 luglio 2020 01:45
Pagelle Viola: Provvidenza Cutrone. Sottil indisponente, Chiesa fa solo l'assist. Si salva Castrovilli...
12 luglio 2020 21:34
Viola e butei, per sempre fradei. Storia di un gemellaggio indistruttibile
11 luglio 2020 20:31
Pagelle Viola: Drago monumentale, Chiesa confusionario, Lirola spaesato. Si salvano Duncan e... Kouamè.
08 luglio 2020 21:25
IACHINI RITROVA LA "SUA" FIORENTINA E ALLONTANA DDR. IL COMUNICATO DI ROCCO HA FUNZIONATO. PSICOSI DEL GOL: MANDZUKIC NON PUO' ARRIVARE. RIBERY PICCHIATO DAGLI AVVERSARI ED IGNORATO DAGLI ARBITRI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
06 luglio 2020 01:52
Pagelle Viola: Pulgar cecchino, sorpresa Venuti, Chiesa entra bene e con voglia. Cutrone, invece, leggero e sciupone. Davanti serve altro...
05 luglio 2020 21:33
Pagelle Viola: Iachini sbaglia tutto, la squadra non lo segue. Castrovilli imbarazzante, Ribery sfiancato, Chiesa svogliato. Si salva solo Dragowski.
01 luglio 2020 23:39
CARO ROCCO, NON TE LA PRENDERE MA... PARLI, PARLI, E INTANTO LA FIORENTINA PERDE. SERVONO FATTI, NON PAROLE. SERVE UN NUOVO STADIO, UNA SQUADRA FORTE, E CALCIATORI ALLA RIBERY. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
29 giugno 2020 02:31
PAGELLE VIOLA: RIBERY, GOL ALLA BAGGIO. SORPRESA GHEZZAL. BADELJ FANTASMA, DRAGO... LUCI ED OMBRE.
27 giugno 2020 23:46
FIORENTINA LENTA E SVOGLIATA, IL PAREGGIO CON L'ULTIMA DELLA CLASSE MANDA SEGNALI PERICOLOSI... ED INQUIETANTI. IACHINI LASCIA I VIOLA IN NOVE, E MENO MALE CHE CI SONO RIBERY E... DRAGOWSKI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 giugno 2020 00:10
I CINQUE ORRORI DEL CALCIO ITALIANO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DA AGNELLI, A LOTITO, A GASPERINI. BALOTELLI INVECE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 marzo 2020 00:51
IACHINI HA FATTO 30, ORA DEVE FARE 31. GIOCARE COSI' (MALE) NON HA SENSO, VALE ANCHE PER LA FIORENTINA. E ORA CHI GLIELO DICE ALLA JUVENTUS? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
08 marzo 2020 23:57
PAGELLE VIOLA: CACERES TAPPABUCHI, MILENKOVIC SFORTUNATO. CASTROVILLI NON C'E', VLAHOVIC... QUASI. E DUNCAN SBAGLIA TUTTO.
08 marzo 2020 20:29
CASO CORONAVIRUS (E NON SOLO): IL CALCIO ITALIANO E' SOTTO “DITTATURA”? LA TESTIMONIANZA DI UN GRANDE DIRETTORE DI GIORNALE. OGGI SI FESTEGGIANO 12 ANNI DAL GOL DI OSVALDO, UNA VITTORIA PULITA, UN INNO ALLO SPORT. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 marzo 2020 00:41
CINQUE MOTIVI PERCHE' LA FIORENTINA GIOCA MALE. IACHINI, TRA PAURA, PRUDENZA E... CALCIO ALL'ITALIANA. UNA SQUADRA FATTA AL 70%? HA RAGIONE PRADE'. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 febbraio 2020 00:29
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC TRASCINATORE, CUTRONE DECISIVO, PULGAR CECCHINO. CACERES, INVECE, SBAGLIA TUTTO.
22 febbraio 2020 23:25
TRE PUNTI FONDAMENTALI, MA... VIETATO ILLUDERSI. I “NUOVI” CHIESA E LIROLA SONO OPERA DI IACHINI. ED ORA VLAHOVIC NON DEVE PIU' USCIRE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
17 febbraio 2020 00:54
PAGELLE VIOLA: URAGANO VLAHOVIC, CHIESA E LIROLA DEVASTANTI, DUNCAN BUONA LA PRIMA. BADELJ INGENUO...
16 febbraio 2020 17:33
VIOLA: SI AVVICINA LA ZONA RETROCESSIONE, DA OGGI VIETATO SBAGLIARE. IACHINI: SERVONO IDEE, CORAGGIO E RIPORTARE CHIESA SULLA FASCIA. PER IL FUTURO IDEA JURIC. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
10 febbraio 2020 01:28
PAGELLE VIOLA: DELUSIONE CUTRONE, DRAGO ERRORE FATALE. IGOR SI CONFERMA, CHIESA-GOL PER I TIFOSI.
08 febbraio 2020 17:35
COMMISSO? POTEVA USARE PAROLE DIVERSE, MA HA RAGIONE. CARO NEDVED, IL “MONDO JUVE” NON FA BENE AL CALCIO. A TORINO UNA BUONA FIORENTINA, MA PEZZELLA HA BISOGNO DI RIPOSO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
03 febbraio 2020 00:48
PAGELLE VIOLA: DRAGO ANCORA UN MIRACOLO, IGOR BUONA LA PRIMA, CHIESA DURA UN TEMPO. PEZZELLA SBAGLIA DI NUOVO.
02 febbraio 2020 15:08
PAGELLE VIOLA: CACERES SI ARRAMPICA E ILLUDE, VLAHOVIC INVECE SPRECA. CHIESA SOLO UN LAMPO, CUTRONE NEMMENO QUELLO. CECCHERINI, ERRORE FATALE.
29 gennaio 2020 23:19
FIORENTINA CONFUSA ED INFELICE, A NARCISO NON SAREBBE PIACIUTA. CONTRO L'INTER OCCASIONE DA NON PERDERE. PERCHE' NON E' ANCORA ARRIVATO UN CENTROCAMPISTA? QUALCUNO NON LA RACCONTA GIUSTA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 gennaio 2020 00:19
PAGELLE VIOLA: DRAGO FA MIRACOLI, CHIESA NON LI FA PIU'. LIROLA MANGIA LA FASCIA, CUTRONE PASSO INDIETRO.
25 gennaio 2020 20:37
IACHINI DA RECORD: GOL, PUNTI, CONDIZIONE FISICA, ALLENAMENTI A PORTE APERTE, L'INTESA VLAHOVIC-CUTRONE, CHIESA CHE NON VUOLE PIU' ANDAR VIA... ED ORA, OBIETTIVO EUROPA! L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 gennaio 2020 00:42
PAGELLE VIOLA: FINALMENTE CHIESA. CASTROVILLI DANZA SUL PALLONE, VLAHOVIC MANCINO... ALLA MARADONA. IACHINI AZZECCA LA PARTITA PERFETTA. .
18 gennaio 2020 23:20
PAGELLE VIOLA: CUTRONE SUBITO DECISIVO, LIROLA FA SOGNARE. BENE TERRACCIANO, DISASTRO PEZZELLA.
15 gennaio 2020 17:35
SOTTO I TRE PUNTI... NIENTE. IACHINI SBAGLIA (QUASI) TUTTO, ED ASPETTA UN CENTROCAMPISTA. BELLO L'ABBRACCIO DI CHIESA CON PEZZELLA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 gennaio 2020 01:03
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA GOL SALVEZZA, CUTRONE PORTAFORTUNA. CHIESA NON PERVENUTO, FALLIMENTO BOATENG,
12 gennaio 2020 17:37
A BOLOGNA DUE PUNTI PERSI, MA IL PAREGGIO E' TERAPEUTICO. NO CHIESA NO PARTY, LO SPIRITO PERO' E' QUELLO GIUSTO. COMMISSO E L'ESEMPIO DEI DELLA VALLE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
07 gennaio 2020 02:16
PAGELLE VIOLA: PRODEZZA BENASSI, MURO CACERES, PEZZELLA DISASTROSO. DRAGOWSKI SI FA SORPRENDERE.
06 gennaio 2020 15:06
GENNAIO MESE CRUCIALE PER LA FIORENTINA DI IACHINI: SEI PARTITE IN 23 GIORNI, ED UN MERCATO CHE... NON PUO' ATTENDERE. CALCIATORI, TECNICO E DIRIGENZA, GLI ALIBI SONO FINITI. FONDAMENTALE IL RECUPERO DI CHIESA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 dicembre 2019 02:08
COME GIOCHERA' LA FIORENTINA DI IACHINI? POLITANO UOMO CHIAVE, VLAHOVIC TITOLARE, UN CENTROCAMPO ROBUSTO E MUSCOLARE. E CUTRONE SERVE DAVVERO? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 dicembre 2019 00:49
LA VERA STORIA DI BEPPE IACHINI: DA BAGGIO, AL NOMIGNOLO “COZZA”, ALLA PUNIZIONE DI GULLIT. CARATTERE, GENEROSITA', PERSONALITA', ALTRO CHE “PICCHIA PER NOI...” L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 dicembre 2019 01:53
E' FATTA, BEPPE IACHINI SARA' IL NUOVO ALLENATORE. LAURENT BLANC... RIMANDATO A GIUGNO. EMERGONO NUOVE VERITA': I LEADER ERANO CONTRO MONTELLA. ORA SERVONO DUE CENTROCAMPISTI ED UN CENTRAVANTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 dicembre 2019 01:15
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA COLABRODO, DRAGOWSKI COLPEVOLE, BOATENG FANTASMA. SI SALVA IL SOLO VLAHOVIC.
20 dicembre 2019 23:26
VLAHOVIC-DRAGOWSKI, LA MEGLIO GIOVENTU' SALVA MONTELLA. FIDUCIA SEMPRE A TERMINE, VINCENZO SE LA GIOCA CON LA “SUA” ROMA. A GENNAIO DUE CENTROCAMPISTI, E PEDRO VA IN PRESTITO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 dicembre 2019 02:22
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI (ED IL VAR) TENGONO VIVA LA VIOLA, VLAHOVIC SALVA MONTELLA. CHIESA AZZOPPATO, BOATENG INNOCUO. E PEDRO RESTA IN PANCHINA...
15 dicembre 2019 23:30
SPROFONDO VIOLA, FIRENZE NON MERITA DI ESSERE PRESA IN GIRO. COMMISSO DEVE FARE DI TESTA SUA, OPPURE ANCHE LUI ANDRA' SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. INTANTO SIAMO A 5 PUNTI DALLA B, CON INTER E ROMA ALLE PORTE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 dicembre 2019 01:16
PAGELLE VIOLA: BENASSI GOLEADOR, TERRACCIANO SICURO, GHEZZAL UN DIESEL. SOTTIL, INVECE, FA LE BIZZE E VA MESSO IN CASTIGO.
03 dicembre 2019 23:40
MONTELLA “DEAD-MEN-WALKING”, DOPO LA COPPA E' PRONTO GATTUSO. A GENNAIO SERVE UNA MEZZALA... ED UN CENTRAVANTI. ORA LA FIORENTINA HA BISOGNO DI CHIESA, SENNO' RISCHIA LA SERIE B. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 dicembre 2019 02:20
PAGELLE VIOLA: BADELJ INESISTENTE, VLAHOVIC ACERBO, STAVOLTA SBAGLIA ANCHE CACERES. SI SALVA SOLO CASTROVILLI
30 novembre 2019 23:27
FIORENTINA, TROPPE COSE NON TORNANO: MONTELLA, LE SUPERCAZZOLE ED UNA SQUADRA A TERRA... FISICAMENTE E MENTALMENTE. QUALCUNO REMA CONTRO? CHIESA E PEDRO, DUE CASI PER I 70 ANNI DI COMMISSO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
25 novembre 2019 01:08
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI LIMITA IL PASSIVO, VLAHOVIC FA QUELLO CHE PUO', RIBERY CANTA E PORTA LA CROCE. POI IL BUIO, E MONTELLA RISCHIA...
24 novembre 2019 17:38
MONTELLA, E' L'ORA DELLA COSE SEMPLICI. PER ASSURDO, SENZA PULGAR E CASTROVILLI VEDREMO UNA FIORENTINA PIU' EQUILIBRATA. DAVANTI IL BOA IN VANTAGGIO SU VLAHOVIC. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
18 novembre 2019 00:57
TRACOLLO VIOLA, TUTTI GLI ERRORI DI MONTELLA. SQUADRA LENTA, MOLLE E SVOGLIATA: PERCHE'? VLAHOVIC DOPPIETTA, ADESSO NON SI TORNA PIU' INDIETRO. IN ATTESA DI PEDRO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
11 novembre 2019 00:31
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC, DUE LAMPI NEL BUIO TOTALE. BADELJ NON E' PIU' DA SERIE A. MONTELLA ABBANDONATO E RASSEGNATO.
10 novembre 2019 15:04
COL PARMA UN PUNTO GUADAGNATO. MONTELLA CHIEDE PAZIENZA, MA FIRENZE HA FRETTA. COS'HA CHIESA? E POI QUALCUNO CI SPIEGHI IL MISTERO BOATENG... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
04 novembre 2019 00:47
PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI GOLEADOR E DALBERT MANGIA LA FASCIA. CHIESA INVECE VIENE FISCHIATO.
03 novembre 2019 20:40
PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI GIGANTEGGIA, MILENKOVIC FA IL CENTRAVANTI, CHIESA COMPICCIA POCO. E PULGAR NON SA PIU' FARE IL REGISTA...
30 ottobre 2019 23:37
MALEDIZIONE LAZIO AL FRANCHI: 7 SCONFITTE NELLE ULTIME 10 PARTITE. FIORENTINA SPUNTATA E IRRISA DALL'ARBITRO. RISCHIO MAXI-SQUALIFICA PER RIBERY... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
28 ottobre 2019 02:42
PAGELLE VIOLA: LAMPO DI CHIESA, DRAGOWSKI PARA TUTTO MENO CHE... L'ARBITRO. MALE PEZZELLA.
27 ottobre 2019 23:33
UN PUNTICINO SULLA STRADA DELLA MATURITA'. I VIOLA SI SVEGLIANO TARDI, PER VINCERE CERTE PARTITE CI VUOLE UN CENTRAVANTI. UNO TRA BADELJ E PULGAR E' DI TROPPO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
22 ottobre 2019 02:07
PAGELLE VIOLA: FIORENTINA SVOGLIATA, UN PUNTICINO SMUOVE LA CLASSIFICA. SI SALVANO CASTROVILLI, PEZZELLA E... SOTTIL.
21 ottobre 2019 23:40
RIBERY VS BALOTELLI, IL MAESTRO INCONTRA L'ALLIEVO. BRESCIA-FIORENTINA E' ANCHE LA PARTITA DI TONALI E... BAGGIO. LE LACRIME DI ROBY FIRMANO LA PACE DEFINITIVA CON FIRENZE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
14 ottobre 2019 01:36
MONTELLA DEVE SCEGLIERE TRA DUE FIORENTINE: UNA DA CASA, UNA DA TRASFERTA... LA SINTESI E' IL 3-4-3? DRAGOWSKI FINALMENTE DECISIVO, E PER RIBERY SPUNTA IL CORO DI SCHWARZ. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
07 ottobre 2019 00:41
PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC MATCH-WINNER, CACERES THE WALL, DRAGOWSKI PIOVRA.
06 ottobre 2019 15:15
FIORENTINA SUPERBA, MILAN ANNICHILITO... QUANTE ANALOGIE COL 2012. L'IMPORTANZA DI BADELJ, IL 3-4-3 COME OBIETTIVO FINALE. E INTANTO SIAMO TORNATI A SINISTRA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 settembre 2019 03:11
PAGELLE VIOLA: RIBERY SEMBRA TOMBA, CHIESA TARANTOLATO, PULGAR CECCHINO. E BADELJ RIPRENDE IN MANO LA SQUADRA.
29 settembre 2019 23:24
RIBERY, IDOLO DI FIRENZE, TRASCINA UNA VIOLA CHE VINCE... MA NON CONVINCE. INTANTO PEZZELLA SI RIPRENDE LA FIORENTINA E CHIESA STUDIA DA LEADER. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
26 settembre 2019 02:19
PAGELLE VIOLA: RIBERY, STANDING OVATION! CHIESA DECISIVO, DALBERT SORPRENDE ANCORA. BADELJ INVECE...
25 settembre 2019 23:42
PAGELLE VIOLA: RIBERY SHOW! CHIESA, GOL E ASSIST. MA L'ATTEGGIAMENTO NON CONVINCE. BADELJ IRRICONOSCIBILE
22 settembre 2019 20:45
CHE FIORENTINA!!! LEZIONE DI CALCIO ALLA JUVE... COME NEL 2012. PRIME CERTEZZE PER MONTELLA: DIFESA A TRE, E CASTROVILLI. INTANTO RIBERY FA INNAMORARE FIRENZE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 settembre 2019 01:56
PAGELLE FIORENTINA-JUVENTUS 0-0: VIOLA PERFETTA TATTICAMENTE GUIDATA DA UN GRANDE RIBERY. MILENKOVIC E PEZZELLA INSUPERABILI, ANCORA UN OTTIMO CASTROVILLI.
14 settembre 2019 17:44
COMINCIA LA SEI GIORNI... DI FIRENZE. MONTELLA PROVA L'UNDICI ANTI-JUVE, CON RIBERY TITOLARE E PULGAR AL POSTO DI PEZZELLA. INTANTO CHIESA SI RISVEGLIA IN NAZIONALE, ASPETTANDO PEDRO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 settembre 2019 01:45
DA STASERA ROCCO COMMISSO E' DAVVERO FIORENTINO, BAGNO DI FOLLA IN P.ZZA CESTELLO. PERO' DIAMOGLI TEMPO E FIDUCIA. INTANTO CHIESA NON SORRIDE NEPPURE IN NAZIONALE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
06 settembre 2019 01:54
6,5 AL MERCATO VIOLA. PRADE', FURIOSO CON L'UDINESE, MANCA IL COLPO FINALE. ED ORA NON CI RESTA CHE IL 3-5-2... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
03 settembre 2019 01:50
MONTELLA, ABBIAMO UN PROBLEMA! ZERO PUNTI DOPO DUE PARTITE: CHIESA NON C'E', BOATENG NON C'E', DIFESA E CENTROCAMPO NON CI SONO. E ALLA PROSSIMA C'E' LA JUVE. IN TRIBUNA, INTANTO, L'OMBRA DI PRANDELLI... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 settembre 2019 03:20
GENOA-FIORENTINA 2-1, LE PAGELLE: BUIO (QUASI) TOTALE. BOATENG NON C'E', CHIESA SI SVEGLIA NEL FINALE, MALE DIFESA E CENTROCAMPO. SI SALVANO DRAGOWSKI E CASTROVILLI. E MONTELLA...
01 settembre 2019 23:28
DA OVREBO A MASSA, QUALCUNO LO SPIEGHI A RIBERY: IL BAYERN NON E' LA FIORENTINA. PREGI E DIFETTI DI MONTELLA. CASTROVILLI SEMBRA MERLO... RINASCE LA FIORENTINA YE-YE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
26 agosto 2019 02:15
FIORENTINA-NAPOLI 3-4, LE PAGELLE: L'ARBITRO MASSA AFFONDA I VIOLA. DRAGOWSKI INCERTO, CHIESA ANCORA NON C'E'. BENE SOTTIL E PULGAR.
24 agosto 2019 23:27
VLAHOVIC COME BAGGIO, GOL E PRIMA DOPPIETTA IN COPPA ITALIA. MONTIEL E' UN VERO NUMERO DIECI, MENTRE IL SOGNO RIBERY PROSEGUE. COL NAPOLI, PERO', SERVE TUTTA UN'ALTRA SQUADRA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
19 agosto 2019 00:53
FIORENTINA-MONZA 3-1, LE PAGELLE: VLAHOVIC SUPERSTAR, MONTIEL INVENTA CALCIO. PERO' IL CENTROCAMPO NON VA, E SABATO C'E' IL NAPOLI...
18 agosto 2019 20:57
SI RIVEDE IL CALCIO A FIRENZE, E BADELJ SI RIPRENDE LA FIORENTINA. SOTTIL ILLUDE MONTELLA, MA SERVE COMUNQUE UN ESTERNO. BOATENG? DAL NOU CAMP AL FRANCHI SEMI-DESERTO... CHI L'AVREBBE MAI DETTO? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
12 agosto 2019 02:50
TOP & FLOP DI FIORENTINA-GALA 4-1: UN BOA GUIZZANTE E VOLITIVO, SOTTIL FA IL CHIESA, MONTIEL SEMBRA ROBBIATI. DRAGOWSKI INVECE SI E' FERMATO AD EMPOLI.
11 agosto 2019 23:42
ERICK PULGAR: “MI MANDA IL PEK”. PIZARRO COME PRIMO SPONSOR DEL CENTROCAMPISTA VIOLA. ADESSO CACCIA ALLA PUNTA: TRA LA FIORENTINA E PEDRO... C'E' IL CROCIATO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
10 agosto 2019 01:16
UNA FIORENTINA CAMALEONTICA, CAMBIA PELLE E TORNA AL TREQUARTISTA. DAL 4-3-3 AL 4-2-3-1, CON DE PAUL PRIMO OBIETTIVO. BENASSI E BIRAGHI IN USCITA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
08 agosto 2019 01:33
DANIELE PRADE' E JOE BARONE, L'UNIONE FA LA FORZA. MILAN BADELJ, BUONA LA PRIMA, ANZI... LA SECONDA. STA NASCENDO UN GRANDE GRUPPO VIOLA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
06 agosto 2019 01:09
DOPO MONTELLA, DAINELLI ED AQUILANI,TORNA ANCHE BADELJ... A CENTROCAMPO TUTTO SU BERGE, MENTRE PRADE' CONFERMA SIMEONE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
05 agosto 2019 01:45
CUORE DI NINJA, CON NAINGGOLAN (E LLORENTE) E' UNA VIOLA DA CHAMPIONS. DRAGO FIRMA IL RINNOVO, ALL-IN SU REGISTA ED ESTERNO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
01 agosto 2019 01:33
CACCIA ALL'ESTERNO, SPUNTANO I NOMI DI PEROTTI E CANDREVA. NASCE UN ASSE CON LA ROMA: DOPO VERETOUT SE NE VA ANCHE PEZZELLA, MENTRE PRENDE CORPO LA “PAZZA IDEA” SCHICK. INTANTO FEDERICO CHIESA NON ANDRA' MAI ALLA JUVE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORG
29 luglio 2019 01:35
#TRATTENERNEUNOPEREDUCARNECENTO, UN HASHTAG PER FEDERICO CHIESA... CHE SI ADEGUA MA NON CAPISCE. ROCCO DETTA LA LINEA: FAMIGLIA, LAVORO E SACRIFICIO. E CHIEDE A FIRENZE DI AVERE PAZIENZA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 luglio 2019 01:41
DOPO DUE SETTIMANE DI RITIRO ARRIVANO I PRIMI VERDETTI. SI PUNTA SU VLAHOVIC, MENTRE SAPONARA CONVINCE MONTELLA: PER LUI PRONTO UN RUOLO A CENTROCAMPO. BAGNO DI FOLLA PER ROCCO CHE ABBRACCIA CHIESA E CHIEDE TEMPO, CI VUOLE CALMA ED UN PO' DI LEGGEREZ
22 luglio 2019 00:17
TOP & FLOP DI FIORENTINA-CHIVAS 2-1: SIMEONE TORNA AL GOL, DECIDE SOTTIL, MA E' VLAHOVIC IL MIGLIORE. BENE ANCHE TERZIC E RANIERI. MALE I "SOLITI" CRISTOFORO ED EYSSERIC.
17 luglio 2019 06:06
COMMISSO VUOLE UNA FIORENTINA BELLA COME FEDERER, E VINCENTE COME DJOKOVIC. L'ACQUISTO DI TONALI SAREBBE UN BEL SEGNALE. MENO 48 ORE ALL'INCONTRO CON CHIESA: CHI DIRA' OBBEDISCO? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
15 luglio 2019 02:57
FIORENTINA SENZA SPINA DORSALE: DRAGO VUOLE LA PREMIER, BADELJ NON CONVINCE, L'ATTACCANTE RESTA UN'INCOGNITA. E ALLORA TORNA DI MODA VIVIANO. MENTRE SU CHIESA FIRENZE SI SPACCA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
08 luglio 2019 02:32
LA CARICA DEI CINQUANTUNO: DA BAEZ A ZURKOWSKI, UNA SETTIMANA A DISPOSIZIONE DI MONTELLA PER VALUTARE GLI ESUBERI. SOTTO ESAME SAPONARA, EYSSERIC E CRISTOFORO. PIU' I GIOVANI RANIERI, SOTTIL E VLAHOVIC... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
04 luglio 2019 01:25
INIZIA LA STAGIONE, COMINCIA ANCHE IL MERCATO. BENNACER IL PRIMO COLPO DI PRADE', MENTRE SFUMA DE ROSSI E SI ALLONTANA VIVIANO. INTANTO ANTOGNONI E PASSARELLA VANNO A PRANZO INSIEME... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
01 luglio 2019 01:18
ROCCO VUOLE UNA FIORENTINA SOVRANISTA, FATTA DI ITALIANI BRAVI E MOTIVATI. BASELLI L'ULTIMA IDEA PER IL CENTROCAMPO. SCENDE BALOTELLI, RISPUNTA DE ROSSI. E CHIESA SI DEVE RASSEGNARE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 giugno 2019 02:19
“TUTTI DOBBIAMO METTERE GIUDIZIO E TROVARE UN'ARMONIA CHE CI UNISCA. TIFARE FIORENTINA E' UN MODO PER RESTARE GIOVANI”. L'INSEGNAMENTO DEL MAESTRO ZEFFIRELLI, ANTI-JUVENTINO E GRANDE TIFOSO VIOLA. LA VOLONTA' DI ROCCO E I DOLORI DEL GIOVANE FEDERICO.
17 giugno 2019 02:25
VIOLA STARS AND STRIPES: TRA STORIA, TRADIZIONE E SENSO D'APPARTENENZA. BATISTUTA ANCORA A FIRENZE, NON PUO' ESSERE UN CASO. CHIESA STAI ATTENTO, CON ROCCO NON SI BLUFFA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
10 giugno 2019 01:45
ROCCO, LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE... INIZIA L'ERA COMMISSO. CHIESA E LO STADIO, PRIME PRIORITA'. E SULLO SFONDO UNA BALAUSTRA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
07 giugno 2019 00:40
HAMRIN A LABAROVIOLA: COMMISSO SI RICORDA DI ME? SONO FELICE. SPERO DI CONOSCERLO PRESTO. A LUI DICO DI ENTRARE NEL CUORE DELLA GENTE. I TIFOSI...
06 giugno 2019 18:44
GIUSTO FISCHIARE A FINE PARTITA, MA IL TIFO VIOLA E' SPACCATO. FIRENZE-DELLA VALLE RAPPORTO FINITO, SERVE UN CAMBIO RADICALE. CHIESA TOP, VERETOUT FLOP. E MONTELLA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 maggio 2019 03:12
LA FIORENTINA VISTA A PARMA NON PUO' RETROCEDERE. COL GENOA BIGLIETTI AD UN EURO, E TUTTI AL FRANCHI A TIFARE VIOLA. MONTELLA NON HA COLPE, SIMEONE E MURIEL INVECE... LE ANALOGIE COL '78, LE DIFFERENZE COL '93. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 maggio 2019 02:07
PAGELLE VIOLA: ORA SI RISCHIA LA B! DISASTRO SIMEONE, DABO INGENUO, MURIEL... CHI L'HA VISTO?
19 maggio 2019 17:43
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