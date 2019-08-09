ERICK PULGAR: “MI MANDA IL PEK”. PIZARRO COME PRIMO SPONSOR DEL CENTROCAMPISTA VIOLA. ADESSO CACCIA ALLA PUNTA: TRA LA FIORENTINA E PEDRO... C'E' IL CROCIATO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

Cominciamo con le citazioni: "Mi manda Picone". Film dell'83, regia di Nanni Loy. Con Giancarlo Giannini e Lina Sastri. Praticamente un inno alla raccomandazione, entrato nel lessico comune. Un omaggi...

Cominciamo con le citazioni: "Mi manda Picone". Film dell'83, regia di Nanni Loy. Con Giancarlo Giannini e Lina Sastri. Praticamente un inno alla raccomandazione, entrato nel lessico comune. Un omaggio al costume italico che scavalca la meritocrazia e naufraga nel clientelismo. Da qui il nostro titolo: "Mi manda il Pek" (notare l'assonanza) che a differenza di quanto accade nel film non appare una cosa brutta. Anzi... E' semplicemente una segnalazione, un consiglio di un grande ex che (sarà per la nazionalità condivisa) apprezza l'erede Erick Pulgar e lo indica all'amico Pradè. Tutto regolare. Andiamo avanti. "Gli amori fanno dei giri strani, e poi ritornano”. Altra citazione, parole e musica di Antonello Venditti. Guarda caso, romano e romanista come Daniele Pradè. Perchè non bisogna scandalizzarsi se l'attuale DS della Fiorentina tifa Roma. Pradè nasce nella Capitale (quartiere Aventino), lavora con Baldini e Lucchesi, è amico fraterno di Totti e De Rossi, entra ed esce da casa Sensi, secondo voi chi deve tifare? L'importante è che ora lavori per la Fiorentina. E costruisca una grande squadra. Prendete David Pizarro: cileno, prima trequartista poi regista, a detta di tutti... uno dei più grandi calciatori mai visti a Firenze. E allora, qual è il problema? Se lo stesso Pradè lo ha interpellato (o il contrario, va bene lo stesso) per scegliere Erick Pulgar come prossimo regista viola? Pradè e Pizarro, un binomio che ha reso grande la Fiorentina dal 2012 al 2015. Sono passati 4 anni, ma Daniele si fida degli amici. E David è un amico: suo e della Fiorentina. Capitolo tattico: Erick Pulgar da Antofagasta non è solo un regista. E', allo stesso tempo, un mediano, un incontrista, un facitore di gioco. Non siamo di fronte al nuovo De Sisti, oppure ad un novello Pirlo. Siamo di fronte ad un ragazzo 25enne che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Ed offre a Montella molteplici soluzioni tattiche. Dal 4-3-3 (Pulgar interno, che non é il suo ruolo, ma lo può fare) al 4-2-3-1 con Pulgar e Badelj coppia di mediani dietro a Chiesa (dx), Boateng (finchè non arriva De Paul) e mister X a sinistra. Sottil, Politano? Meglio il secondo, ovviamente, ma la concorrenza è ampia. Ed agguerrita. Comunque ringraziamo Erick Pulgar che con la sua presenza assicura un ventaglio di soluzioni tattiche niente male. E chi meglio di Montella le può sfruttare?