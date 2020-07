Fiorentina e Verona, due squadre separate alla nascita. Soprattutto in curva. Quello tra viola e gialloblù, infatti, è un gemellaggio antico, che resiste all’usura del tempo ed anzi, si fortifica sempre più. Iniziamo col dire che, fino a metà anni ’70, andare a Verona era come andare altrove, e gli scontri tra tifoserie erano all’ordine del giorno.

Però, ricordano storici esponenti del tifo viola, era comunque uno scontro leale, ed in nome di questa lealtà le due parti cominciarono a piacersi. Decisivo, in tal senso, fu un episodio che vide protagonista il “Pompa” (al secolo Stefano Biagini) che (diciamo così) prese a prestito un motorino parcheggiato fuori dal Bentegodi, ed entrò in curva.

Tra lo stupore generale. Ecco, quell’atteggiamento spavaldo, quasi canzonatorio, piacque a tal punto che da quel momento Fiorentina e Verona stringeranno un gemellaggio (come abbiamo titolato) indistruttibile. L’ufficialità, arriva nel 1978 quando il Collettivo Autonomo Viola (che ancora non comandava la Fiesole) entrò in gradinata e coprì tutto il terzo anello del Bentegodi con uno striscione raffigurante il celebre indiano.

Un discorso a parte merita la politica. Da sempre la curva Fiesole non è schierata, a differenza della curva veronese tendente dichiaratamente a destra. Per assurdo, questa differenza di approccio mentale rappresenta uno dei motivi fondanti dell’amicizia tra Fiorentina e Verona, proprio perché il gemellaggio è basato esclusivamente su rapporti umani e di amicizia.

Infine il principio del “bastian contrario” tanto caro a Firenze ed ai fiorentini: la tifoseria del Verona, infatti, è da sempre mal vista (eufemismo) in tutta Italia, anche per problemi avuti col gruppo estremista degli Skin Heads. E poi i precedenti nefasti con la Juventus (famoso il furto perpetrato nella Coppa Campioni del 1985), che giocoforza hanno cementato quel senso comune di ribellione verso il potere costituito.

Numerose le iniziative quando si incontrano le due squadre: una su tutte la partitella che si gioca tra gli ultras, nell’antistadio in quel di Verona, ai vecchi campini a Firenze. Ed anche stavolta, nonostante il distanziamento sociale, una delegazione veronese scenderà a Firenze e vedrà la partita in sieme ai “fradei” viola.

Oppure la presenza incrociata di una e dell’altra tifoseria nella curva gemella, a mo’ di sostegno e solidarietà. Insomma… Fiorentina gemellata con Catanzaro, Torino e Verona, però quello con le brigate gialloblù (non ce ne vogliano le altre) è il gemellaggio per antonomasia. Più forte di tutto e di tutti.