Pagelle Viola: Pulgar cecchino, sorpresa Venuti, Chiesa entra bene e con voglia. Cutrone, invece, leggero e sciupone. Davanti serve altro...

La Fiorentina vince a Parma, ecco le pagelle dei giocatori viola e del tecnico Iachini firmate Stefano Borgi

a cura di Stefano Borgi:

TERRACIANO: 7 primo tempo da spettatore. Nel secondo intuisce il rigore di Kucka... non ci arriva. Poi salva bene su Gervinho (in fuorigioco), ma la parata resta. Comunque da sicurezza, sopratutto nel finale... Decisivo.

MILENKOVIC: 7 dopo gli orrori col Sassuolo, il giovane serbo sbaglia pochissimo. Gervinho non si vede, bene anche su Cornelius. Forse tarda a chiudere su Gagliolo al 25', che spreca. Ammonito.

PEZZELLA: 6,5 nell'occasione ha meriti relativi, però il secondo rigore lo procura lui. Come procura il rigore per il Parma (manata a Kucka), e quello se lo poteva risparmiare. Comunque prestazione di spessore. Capitano.

IGOR: 6 tra Karamoh e Kulusevski, il brasiliano non sembra atteso da un pomeriggio tranquillo. Nessun problema sul francese, qualcuno in più sullo svedese. Se la cava.

VENUTI: 7 nuovo look per la pianticella, il capello corto gli schiarisce vista e idee: prima la traversa clamorosa da fuori area (di sinistro!), poi la percussione che porta al rigore dell'1-0. L'ammonizione del 32' (gratuita) non intacca una prestazione con i fiocchi. Sorpresa. (dal 46' LIROLA): 6 contribuisce alla neutralizzazione di Gervinho.

BENASSI: 5,5 tra tutti i centrocampisti è quello più vicino a Cutrone. Però si vede poco, e si fa pure male. Infortunato. (dal 45'+4' CASTROVILLI): 6 più quantità che qualità, quella che sarebbe servita sull'imbeccata di Duncan al 74'. Appannato.

PULGAR: 7 Iachini gli affida compiti di copertura, ed il cileno (specie nel primo tempo) recupera qualche buon pallone. Forse non sarà la sua stagione migliore, ma sui rigori... niente da dire. Cecchino infallibile.

DUNCAN: 6,5 è lui il regista della squadra (più di Pulgar). Il ghanese sembra finalmente dentro al gioco, sfoggia corsa e gamba, rovescia bene l'azione. Miglior partita con la maglia viola.

DALBERT: 6 arriva poco al cross, dietro però è diligente ed aiuta Igor in marcatura. Diciamo che stavolta ha fatto il difensore, che ogni tanto non guasta. (dall'87' SOTTIL): 5,5 devastante sullo strappo, costruisce e spreca il gol della sicurezza. E si fa pure ammonire. Inesperto.

RIBERY: 6,5 quarta partita in 13 giorni per "scarface", che solo nominalmente figura come attaccante. In realtà giostra da "todocampista", cuce i reparti, fa salire la squadra... Fino all'ennesimo pestone, speriamo bene. (dal 67' CHIESA): 6,5 pronti via e mette Cutrone davanti alla porta. Federico entra bene in partita, che la lezione sia servita? Bentornato.

CUTRONE: 5 il povero Patrick ne ha sempre due-tre dintorno, prova ad arretrare a caccia di palloni giocabili, si sfianca nel pressing. Però... davanti alla porta devi far gol. Leggero. (dall'87' CECCHERINI): 5,5 rischia il rigore (e la vita) su Kurtic. Spreca il contropiede della sicurezza. Mamma mia...

BEPPE IACHINI: 7 Formazione a sorpresa, se possibile più difensiva del solito. Però... la domanda sorge spontanea: merito (anzi, demerito) di un Parma sotto tono, oppure la strigliata (ed il comunicato) di Barone e Commisso hanno funzionato? Chi può dirlo... Comunque oggi era un'altra Fiorentina. E non solo negli uomini... (Ri)legittimato.