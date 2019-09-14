PAGELLE FIORENTINA-JUVENTUS 0-0: VIOLA PERFETTA TATTICAMENTE GUIDATA DA UN GRANDE RIBERY. MILENKOVIC E PEZZELLA INSUPERABILI, ANCORA UN OTTIMO CASTROVILLI.

di Stefano BorgiDRAGOWSKI: 6,5 Un solo vero intervento su Matuidi. Nella ripresa esce bene su Khedira e lo induce all'errore. Per il resto si guarda la partita. Sereno. MILENKOVIC: 7 Il serbo avrà g...

di Stefano Borgi

DRAGOWSKI: 6,5 Un solo vero intervento su Matuidi. Nella ripresa esce bene su Khedira e lo induce all'errore. Per il resto si guarda la partita. Sereno.

MILENKOVIC: 7 Il serbo avrà giocato (si e no) 10 palloni. Non ce ne voglia, ma va benissimo così. Perfetto su Ronaldo, non ha perso un duello. Questo è il vero Milenkovic. Arcigno.

PEZZELLA: 7 Bene su Higuain, che non si vede mai. Attento e tempestivo sull'anticipo, non sbaglia quasi niente. (dall'83' CECCHERINI): S.V.

CACERES: 6,5 Gioca di mestiere e di... attenzione. Dalla sua parte la Juve non passa. Integrato.

LIROLA: 6 Lo spagnolo corre, corre, ma la precisione è altra cosa. Comunque si applica in fase difensiva e la porta a casa. Work in progress.

PULGAR: 6,5 E' il primo a pressare Matuidi, aiuta Milenkovic nel limitare Alex Sandro e Ronaldo. Più quantità che qualità. Funzionale. (dall'89' ZURKOWSKI): S.V.

BADELJ: 6,5 Ha il merito di non farsi "mangiare" dalla fisicità del centrocampo bianconero.... anzi, biancorosso. Distribuisce il gioco e perde pochi palloni. Di più era difficile fare. Regista.

CASTROVILLI: 7 Come si cantava un tempo? Il ragazzo gioca bene... Castrovilli porta bene palla, vede il gioco, tira anche qualche pedata... Peccato la svirgolata del 55' (nel caso avrebbe avuto un posto d'onore agli Uffizi) ma la prova resta di spessore. Conferma.

DALBERT: 6,5 L'uscita precoce di Douglas Costa lo favorisce. Davanti si propone ed arriva spesso al cross (ovviamente basso). Mezzo voto in meno per l'occasione (colossale) fallita al 38'. Arrembante.

RIBERY: 7,5 Meno scatti e dribbling di un tempo, ma tanta, tanta sapienza calcistica. In più un paio di assist al bacio ed un recupero difensivo da applausi. Unica (piccola) macchia, lo "scavetto" mancato nel primo tempo sull'uscita di Szczesny, ma va benissimo così. Standing ovation. (dal 68' BOATENG): 6 Da noia un pò a tutti, pochi minuti per incidere.

CHIESA: 6,5 Federico ce la mette tutta, anche in ripiegamento difensivo. Tira da tutte le parti, anche se gli manca ancora il guizzo. Arriverà... In ripresa.

VINCENZO MONTELLA: 8 Tatticamente le azzecca tutte: centrocampo folto, gioco sulle fasce, attacco senza punti di riferimento. E' mancato solo il gol, ma di fronte c'era la Juve. Coraggioso.