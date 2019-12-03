PAGELLE VIOLA: BENASSI GOLEADOR, TERRACCIANO SICURO, GHEZZAL UN DIESEL. SOTTIL, INVECE, FA LE BIZZE E VA MESSO IN CASTIGO.

di Stefano BorgiTERRACCIANO: 6,5 Bene al 38' sul destro di Celar, benissimo sulla punizione di Iori al 64' ed anche su Proia al 79'. Meno bene invece con i piedi, ma questo (tra i portieri viola) non...

di Stefano Borgi

TERRACCIANO: 6,5 Bene al 38' sul destro di Celar, benissimo sulla punizione di Iori al 64' ed anche su Proia al 79'. Meno bene invece con i piedi, ma questo (tra i portieri viola) non fa più notizia. Imbattuto.

VENUTI: 6 Il risultato lo assolve e ci dice che (forse) ha speso bene l'espulsione. Buone in precedenza anche un paio di discese. Sacrificato.

MILENKOVIC: 5,5 Sull'espulsione di Venuti è fuori posizione, e non è la prima volta. Forse lo sballottamento tra difensore centrale ed esterno non lo aiuta. Si fa pure ammonire. Spaesato.

RANIERI: 6 Rapido, attento, non va in difficoltà neppure con la squadra in 10. Sufficienza accademica.

GHEZZAL: 6,5 A tratti macchinoso e lento sul breve, però quando allunga lo prendi male. Mezzo voto in più per l'azione (tutta sua) che porta al raddoppio di Benassi. Funzionale. (dal 74' CACERES): S.V.

BENASSI: 7,5 L'ex-granata ricomincia da dove aveva finito: facendo gol. Stavolta addirittura fa doppietta confermandosi goleador prestato al centrocampo. Chissà che finalmente Montella... Capitano.

PULGAR: 5,5 Perde una bruttissima palla al 36', buon per lui che Panìco va... nel panico e grazia Terracciano. Eooure oggi sarebbe anche nel suo ruolo... Incerto.

CASTROVILLI: 6 Partenza sprint per il neo-violazzurro che piroetta gioioso tra gli avversari. Poi rallenta, va a sprazzi e sbaglia pure un gol già fatto. E' successo anche contro il Lecce, forse deve imparare a gestirsi meglio. Ondivago.

DALBERT: 6+ Il brasiliano è tonico, si vede dalla falcata: fluida, continua. Niente di trascendentale, però la porta a casa. (dall'82' TERZIC): S.V.

SOTTIL: 4,5 Caparbio e preciso in occasione dell'assist vincente per Benassi. La reazione alla sostituzione lo boccia senza se e senza ma. Presuntuoso. (dal 30' LIROLA): 6 Ordinaria amministrazione.

VLAHOVIC: 5,5 Il ragazzo sembra stranamente svuotato, arriva in ritardo (quasi scoordinato) su di un paio di palloni invitanti. Occasione sprecata.

VINCENZO MONTELLA: 6 Si doveva vincere e si è vinto. La speranza è che Benassi titolare sia convinzione e non casualità. Purtroppo la reazione di Sottil dimostra che Vincenzo non ha in mano la squadra, lo protegga la società. Ammutinamento.