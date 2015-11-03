Labaro Viola

Notizie Benassi Fiorentina

Benassi si emoziona: "Due settimane incredibili nelle quali avete dimostrato quanto valete"

24 marzo 2026 11:03

Benassi: “Non potrò più chiedere a Barone perché non mi voleva più. Sogno di chiudere la carriera a Firenze”

21 marzo 2024 08:17

Benassi scrive: "Spesso ci siamo scontrati e urlati in faccia ma la verità è che lavoravi dalle 8 alle 21..."

19 marzo 2024 17:44

Che fine ha fatto Benassi? Ora è svincolato, ha rifiutato la Turchia perché vuole giocare in serie A

27 dicembre 2023 16:01

Benassi: "Milan-Fiorentina darà spettacolo. Jovic? Qualità indiscutibili, ha bisogno della scintilla"

23 novembre 2023 16:00

Benassi saluta: "Non avrei mai voluto questo momento. È solo un arrivederci, la mia famiglia ama Firenze"

02 settembre 2023 16:00

La Fiorentina e Benassi si dividono di comune accordo, rescissione consensuale. Era già fuori rosa

02 settembre 2023 12:37

La Fiorentina si libera finalmente di Benassi, va al Como. A Firenze guadagnava 800 mila euro netti

21 agosto 2023 15:14

Agente Benassi: "Grazie Fiorentina perchè Benassi si riprenderà il posto nel calcio che conta"

26 aprile 2023 23:03

Benassi: "Con il cambio di proprietà mi sono trovato fuori dalla Fiorentina. Errore mio restare"

16 febbraio 2023 18:05

Benassi: "Alla Cremonese cerco riscatto perchè a Firenze ho trovato poco spazio, ho avuto tanti infortuni"

24 gennaio 2023 00:51

Ballardini sull'arrivo di Benassi: "Siamo contenti. Si è allenato con noi, sta bene e può giocare"

21 gennaio 2023 17:20

Benassi lascia la Fiorentina, le prime parole da giocatore della Cremonese: "Felice di essere qui"

19 gennaio 2023 22:39

Ufficiale: Marco Benassi lascia la Fiorentina in prestito. È un nuovo giocatore della Cremonese

19 gennaio 2023 16:50

Braida conferma Benassi in arrivo dalla Fiorentina: "Vogliamo andare in porto e ci proviamo"

19 gennaio 2023 12:29

TMW, Benassi lascerà Fiorentina con formula del prestito secco: già domani alla Cremonese

18 gennaio 2023 19:51

Pedullà annuncia: "Benassi va alla Cremonese. C'è il sì di Fiorentina e giocatore, trattativa avanzata"

18 gennaio 2023 19:05

Nazione scrive: "Quale futuro per Benassi? Non è stato reintegrato in rosa. C'è il Sassuolo"

15 gennaio 2023 10:37

Gazzetta, Benassi resta in uscita ma l’unica offerta è del Parma: lui vuole un club di Serie A

14 gennaio 2023 09:37

Dalla Sardegna: Benassi potrebbe scendere in Serie B. Spunta l'ipotesi Cagliari

09 gennaio 2023 16:00

Da Genova, Fiorentina offre Benassi alla Sampdoria: risposta negativa dei blucerchiati, non è obiettivo

06 gennaio 2023 19:42

Calciomercato.com, le amichevoli non bastano a Benassi, è vicino il passaggio al Parma dalla Fiorentina

04 gennaio 2023 12:32

Convocati Fiorentina per il Monza: niente chance per Benassi. Torna Castro, out Mandragora e Zurkowski

03 gennaio 2023 17:48

CorSport, Benassi in uscita dalla Fiorentina ma difficile piazzarlo causa ingaggio da 1,1 milioni

03 gennaio 2023 10:44

Da Torino: il ritorno di Benassi in granata è l'ultima suggestione: potrebbe partire in prestito

01 gennaio 2023 23:30

Nazione, Benassi mvp delle amichevoli di dicembre: permanenza a Firenze o addio in prestito?

19 dicembre 2022 09:20

Benassi ringrazia Mihajlovic: "Mi hai insegnato tanto, se stato sincero con me, valore difficile da trovare"

16 dicembre 2022 20:35

Gazzetta, Benassi, i gol non cambiano il suo destino: si aspetta solo l’opzione migliore 

12 dicembre 2022 08:18

Doppietta di Benassi, gol e doppio assist di Kouamè. La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Bucarest

10 dicembre 2022 16:21

Ferrara punzecchia: "Benassi torna a giocare e segna 3 gol, Cabral 0. Facciamoci due domande"

03 dicembre 2022 13:11

Gazzetta, Benassi, tripletta all’Arezzo poi l’addio: il ciclo alla Fiorentina è chiuso

02 dicembre 2022 09:17

Benassi fa tripletta, può restare alla Fiorentina? Pradè stoppa tutti: "Parlato chiaro con lui, andrà via"

01 dicembre 2022 20:53

Ad Arezzo brilla Benassi, tripletta per il giocatore fuori rosa. Finisce 1-4, il racconto della partita viola

01 dicembre 2022 16:54

Tripletta di Benassi, il secondo è un grande gol. Bella parata di Terracciano, al primo tempo è 0-3

01 dicembre 2022 16:18

Nazione, Benassi può lasciare la Fiorentina a gennaio: c'è il Sassuolo sulle sue tracce

24 novembre 2022 12:46

Addio Porracchio alla Fiorentina scelta di Italiano. Al suo posto ci saranno Rosati e Benassi in tandem

21 ottobre 2022 15:10

Benassi fuori anche dalla lista Uefa, non c'è più posto per lui nella Fiorentina. Escluso da Italiano

03 settembre 2022 11:53

La Fiorentina presenta la lista Serie A: presenti Ranieri e Zurkowski. Out Benassi, futuro in Turchia?

02 settembre 2022 19:17

Tuttosport, il Torino pensa a Zurkowski o Benassi: offrirà il prestito con diritto di riscatto ai viola 

25 agosto 2022 08:52

L'agente di Benassi annuncia: "Penso proprio che resterà alla Fiorentina, non è vero che va al Torino"

24 agosto 2022 21:17

Tuttosport, Zurkowski e Benassi in uscita dalla Fiorentina: c'è l'interesse del Torino

24 agosto 2022 14:17

Tuttosport, interesse del Torino per Zurkowski e Benassi: nei prossimi giorni ci sarà l'incontro Pradè-Vagnati

23 agosto 2022 12:54

Nessuna trattativa per la cessione, Benassi vuole restare e giocarsi le sue chance nella Fiorentina

19 agosto 2022 17:59

La Fiorentina offre Benassi allo Spezia: no dei liguri. Agli Aquilotti piace Zurkowski

17 agosto 2022 23:20

Infortunio per Zurkowski, la Fiorentina lo toglie dalla lista dei playoff di Conference. Al suo posto Benassi

17 agosto 2022 22:56

Grazie Radu. Benassi cosa fai? Poteva andare peggio. Lo scugnizzo viola

15 agosto 2022 12:23

Gazzetta, Benassi potrebbe rilanciarsi allo Spezia anche se ieri nella Fiorentina ha giocato titolare

15 agosto 2022 09:14

Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"

13 agosto 2022 11:18

Gazzetta dello Sport, asse caldo tra Fiorentina e Spezia. I liguri pensano a Benassi, Kouamé e Ranieri

11 agosto 2022 16:04

TMW, sondaggio dello Spezia per Zurkowski. Anche Benassi è rientrato nella discussione

11 agosto 2022 15:08

Futuro in Serie A per Benassi? C'è il ritorno di fiamma di Corvino: lo vuole a Lecce

23 luglio 2022 13:21

Gazzetta dello Sport, Benassi richiesto in Serie B, ma il giocatore vuole restare nel massimo campionato

16 luglio 2022 13:05

Nazione, Benassi pronto a partire ancora, c’è il Monza: probabile prestito con diritto di riscatto 

14 giugno 2022 08:59

Benassi scrive ad Astori: "Davide, questa Fiorentina ti sarebbe piaciuta: è una famiglia"

22 maggio 2022 23:17

Berardi a Firenze nel giorno di Pasqua. Battesimo della figlia di Benassi il motivo della presenza

18 aprile 2022 11:21

Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''

11 marzo 2022 19:15

Accardi gongola: "Abbiamo preso Benassi, è un giocatore che non scopro mica io, ci mancava"

01 febbraio 2022 17:11

Ufficiale, Benassi è un nuovo giocatore dell'Empoli. La formula? Prestito secco fino a giugno

22 gennaio 2022 13:20

Tuttosport, Benassi sarà un nuovo calciatore dell'Empoli: prestito secco fino a giugno

22 gennaio 2022 09:50

Radio Bruno, Benassi andrà all'Empoli: si va verso un prestito con diritto di riscatto

21 gennaio 2022 19:36

Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"

17 gennaio 2022 16:56

Gazzetta, Benassi nel mirino dell'Empoli: gli azzurri cercano concretezza in mezzo al campo

16 gennaio 2022 10:18

TMW, Khimkhi ha chiesto Kokorin in prestito alla Fiorentina, calciatore non vuole tornare in Russia?

07 gennaio 2022 16:16

I convocati della Fiorentina per l'Udinese, presente Ikonè, non ci sono Benassi e Sottil

05 gennaio 2022 16:30

Pedullà: "La Fiorentina non in prima fila per Piatek. Beto non si muove da Udine a gennaio"

05 gennaio 2022 16:11

Dal centro sportivo, Benassi e Sottil oggi non sono scesi in campo per l'allenamento

02 gennaio 2022 19:44

Benassi se ne andrà dalla Fiorentina, lo vuole l'Empoli. Il giocatore potrebbe restare a vivere a Firenze

02 gennaio 2022 14:14

Repubblica, Benassi in uscita. Fiorentina su Maggiore, sarà il colpo per l'estate?

30 dicembre 2021 10:35

Italiano fa giocare tutti, tranne Amrabat, Kokorin e Benassi. A gennaio si cercano acquirenti

26 dicembre 2021 20:10

Benassi: "Io e Biraghi? Cip e Ciop. Terzino? Dopo l'Inter ad Italiano ho detto che è un pazzo"

19 novembre 2021 13:21

Benassi: "Sto a Firenze da cinque anni e non avevo mai visto questo entusiasmo"

18 settembre 2021 23:13

Italiano ha pochi dubbi per Genova: Benassi al posto di Bonaventura, Odriozola dal 1'

16 settembre 2021 10:29

CorSport, Benassi si candida, non ci sarà il posto da titolare ma possibilità a gara in corso

09 settembre 2021 11:12

Benassi: "Nella Fiorentina entusiasmo come con Pioli. Voglio visitare il Viola Park, sono curioso"

08 settembre 2021 20:29

Moena 2021, Fiorentina-Levico Terme finisce 9-0. Benassi lascia il campo prima del fischio finale

29 luglio 2021 18:45

Bucciantini: "Benassi può far bene con Italiano. Mercato? Entrerà nel vivo dopo ferragosto"

28 luglio 2021 20:05

Benassi: "Voglio restare alla Fiorentina. Ho rinnovato fino al 2025. Fondamentale avere un'identità"

28 luglio 2021 12:09

Tuttosport, Bologna su Benassi per sostituire Poli. La Fiorentina lo lascerà partire di nuovo?

23 luglio 2021 09:56

Graziani: “Kokorin va aspettato. Biraghi? Giocava in Nazionale, non deve essere così male”

21 luglio 2021 14:51

Gazzetta, Saponara resterà alla Fiorentina, anche Benassi si gioca la conferma con Italiano

21 luglio 2021 09:38

CorFio, Fiorentina, due giocatori sono già fuori dai piani di Italiano. Speranze per Maleh e Zurkowski

09 luglio 2021 11:44

Ag. Benassi: "Marco era perfetto per Juric. Rientrerà a Firenze per preparare la prossima stagione"

10 maggio 2021 21:28

Juric annuncia: "Il rapporto con Benassi è finito. Già tornato a Firenze per curarsi, discorso chiuso"

08 maggio 2021 12:05

Da Verona esultano, Benassi torna alla Fiorentina, mai giocato. Guadagna 2,5 milioni lordi

05 maggio 2021 12:00

Juric su Benassi: "Deve trovare ancora la continuità di lavoro"

01 marzo 2021 18:19

Da Verona, Juric rimanda Benassi alla Fiorentina e vuole Duncan, 8 milioni per il prestito con obbligo

08 gennaio 2021 16:49

Juric ha perso le speranze su Benassi: "Si sta curando a Firenze, di lui ormai parla il direttore sportivo"

02 gennaio 2021 16:28

"Benassi torna alla Fiorentina a gennaio". Il Verona manda indietro il centrocampista mai allenato

29 dicembre 2020 14:25

Benassi flop, non gioca mai. Il Verona vuole rimandarlo indietro alla Fiorentina già a gennaio

18 dicembre 2020 16:35

Juric: "Quello che sta succedendo a Benassi è l'emblema. Se ci salviamo è un grande risultato"

18 dicembre 2020 13:36

Accordo tra Verona e Fiorentina, Benassi a Firenze per visite mediche. Non ha mai giocato

15 dicembre 2020 14:43

Juric si lamenta di Benassi: "L'ho visto in allenamento solo una volta. Mai visto nulla del genere"

27 novembre 2020 17:41

Benassi al Verona è un vero e proprio flop. Zero presenze e un infortunio senza scadenza

14 novembre 2020 20:30

Juric: "Benassi? È arrivato infortunato. Non lo avremo per un po' di tempo"

27 settembre 2020 20:22

Juric non ci sta: "Non abbiamo sostituito al meglio Amrabat, Benassi è gia out per infortunio"

18 settembre 2020 12:59

Il Verona annuncia il colpo: "Bene, benissimo, Benassi!". La prima foto con la maglia gialloblù

12 settembre 2020 22:45

Nazione, Benassi va all'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. I dettagli

12 settembre 2020 08:32

Domani le visite mediche di Benassi con il Verona, prestito con diritto di riscatto. I dettagli

11 settembre 2020 21:40

CorFio, Borja Valero, il suo ritorno alla Fiorentina si avvicina, sarà uno degli uomini spogliatoio

11 settembre 2020 09:44

Gazzetta, Benassi vuole il Verona, con la Fiorentina si può chiudere in prestito con diritto di riscatto

10 settembre 2020 08:10

Archivio

Esplora l'archivio di Benassi

Sett. 13
Sett. 12
Sett. 52 Sett. 47 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 17 Sett. 7 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 42 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 16 Sett. 10 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 46 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 9 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 51 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 22 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 16 Sett. 13