Notizie Benassi Fiorentina

Benassi si emoziona: "Due settimane incredibili nelle quali avete dimostrato quanto valete"
24 marzo 2026 11:03
Benassi: “Non potrò più chiedere a Barone perché non mi voleva più. Sogno di chiudere la carriera a Firenze”
21 marzo 2024 08:17
Benassi scrive: "Spesso ci siamo scontrati e urlati in faccia ma la verità è che lavoravi dalle 8 alle 21..."
19 marzo 2024 17:44
Che fine ha fatto Benassi? Ora è svincolato, ha rifiutato la Turchia perché vuole giocare in serie A
27 dicembre 2023 16:01
Benassi: "Milan-Fiorentina darà spettacolo. Jovic? Qualità indiscutibili, ha bisogno della scintilla"
23 novembre 2023 16:00
Benassi saluta: "Non avrei mai voluto questo momento. È solo un arrivederci, la mia famiglia ama Firenze"
02 settembre 2023 16:00
La Fiorentina e Benassi si dividono di comune accordo, rescissione consensuale. Era già fuori rosa
02 settembre 2023 12:37
La Fiorentina si libera finalmente di Benassi, va al Como. A Firenze guadagnava 800 mila euro netti
21 agosto 2023 15:14
Agente Benassi: "Grazie Fiorentina perchè Benassi si riprenderà il posto nel calcio che conta"
26 aprile 2023 23:03
Benassi: "Con il cambio di proprietà mi sono trovato fuori dalla Fiorentina. Errore mio restare"
16 febbraio 2023 18:05
Benassi: "Alla Cremonese cerco riscatto perchè a Firenze ho trovato poco spazio, ho avuto tanti infortuni"
24 gennaio 2023 00:51
Ballardini sull'arrivo di Benassi: "Siamo contenti. Si è allenato con noi, sta bene e può giocare"
21 gennaio 2023 17:20
Benassi lascia la Fiorentina, le prime parole da giocatore della Cremonese: "Felice di essere qui"
19 gennaio 2023 22:39
Ufficiale: Marco Benassi lascia la Fiorentina in prestito. È un nuovo giocatore della Cremonese
19 gennaio 2023 16:50
Braida conferma Benassi in arrivo dalla Fiorentina: "Vogliamo andare in porto e ci proviamo"
19 gennaio 2023 12:29
TMW, Benassi lascerà Fiorentina con formula del prestito secco: già domani alla Cremonese
18 gennaio 2023 19:51
Pedullà annuncia: "Benassi va alla Cremonese. C'è il sì di Fiorentina e giocatore, trattativa avanzata"
18 gennaio 2023 19:05
Nazione scrive: "Quale futuro per Benassi? Non è stato reintegrato in rosa. C'è il Sassuolo"
15 gennaio 2023 10:37
Gazzetta, Benassi resta in uscita ma l’unica offerta è del Parma: lui vuole un club di Serie A
14 gennaio 2023 09:37
Dalla Sardegna: Benassi potrebbe scendere in Serie B. Spunta l'ipotesi Cagliari
09 gennaio 2023 16:00
Da Genova, Fiorentina offre Benassi alla Sampdoria: risposta negativa dei blucerchiati, non è obiettivo
06 gennaio 2023 19:42
Calciomercato.com, le amichevoli non bastano a Benassi, è vicino il passaggio al Parma dalla Fiorentina
04 gennaio 2023 12:32
Convocati Fiorentina per il Monza: niente chance per Benassi. Torna Castro, out Mandragora e Zurkowski
03 gennaio 2023 17:48
CorSport, Benassi in uscita dalla Fiorentina ma difficile piazzarlo causa ingaggio da 1,1 milioni
03 gennaio 2023 10:44
Da Torino: il ritorno di Benassi in granata è l'ultima suggestione: potrebbe partire in prestito
01 gennaio 2023 23:30
Nazione, Benassi mvp delle amichevoli di dicembre: permanenza a Firenze o addio in prestito?
19 dicembre 2022 09:20
Benassi ringrazia Mihajlovic: "Mi hai insegnato tanto, se stato sincero con me, valore difficile da trovare"
16 dicembre 2022 20:35
Gazzetta, Benassi, i gol non cambiano il suo destino: si aspetta solo l’opzione migliore
12 dicembre 2022 08:18
Doppietta di Benassi, gol e doppio assist di Kouamè. La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Bucarest
10 dicembre 2022 16:21
Ferrara punzecchia: "Benassi torna a giocare e segna 3 gol, Cabral 0. Facciamoci due domande"
03 dicembre 2022 13:11
Gazzetta, Benassi, tripletta all’Arezzo poi l’addio: il ciclo alla Fiorentina è chiuso
02 dicembre 2022 09:17
Benassi fa tripletta, può restare alla Fiorentina? Pradè stoppa tutti: "Parlato chiaro con lui, andrà via"
01 dicembre 2022 20:53
Ad Arezzo brilla Benassi, tripletta per il giocatore fuori rosa. Finisce 1-4, il racconto della partita viola
01 dicembre 2022 16:54
Tripletta di Benassi, il secondo è un grande gol. Bella parata di Terracciano, al primo tempo è 0-3
01 dicembre 2022 16:18
Nazione, Benassi può lasciare la Fiorentina a gennaio: c'è il Sassuolo sulle sue tracce
24 novembre 2022 12:46
Addio Porracchio alla Fiorentina scelta di Italiano. Al suo posto ci saranno Rosati e Benassi in tandem
21 ottobre 2022 15:10
Benassi fuori anche dalla lista Uefa, non c'è più posto per lui nella Fiorentina. Escluso da Italiano
03 settembre 2022 11:53
La Fiorentina presenta la lista Serie A: presenti Ranieri e Zurkowski. Out Benassi, futuro in Turchia?
02 settembre 2022 19:17
Tuttosport, il Torino pensa a Zurkowski o Benassi: offrirà il prestito con diritto di riscatto ai viola
25 agosto 2022 08:52
L'agente di Benassi annuncia: "Penso proprio che resterà alla Fiorentina, non è vero che va al Torino"
24 agosto 2022 21:17
Tuttosport, Zurkowski e Benassi in uscita dalla Fiorentina: c'è l'interesse del Torino
24 agosto 2022 14:17
Tuttosport, interesse del Torino per Zurkowski e Benassi: nei prossimi giorni ci sarà l'incontro Pradè-Vagnati
23 agosto 2022 12:54
Nessuna trattativa per la cessione, Benassi vuole restare e giocarsi le sue chance nella Fiorentina
19 agosto 2022 17:59
La Fiorentina offre Benassi allo Spezia: no dei liguri. Agli Aquilotti piace Zurkowski
17 agosto 2022 23:20
Infortunio per Zurkowski, la Fiorentina lo toglie dalla lista dei playoff di Conference. Al suo posto Benassi
17 agosto 2022 22:56
Grazie Radu. Benassi cosa fai? Poteva andare peggio. Lo scugnizzo viola
15 agosto 2022 12:23
Gazzetta, Benassi potrebbe rilanciarsi allo Spezia anche se ieri nella Fiorentina ha giocato titolare
15 agosto 2022 09:14
Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"
13 agosto 2022 11:18
Gazzetta dello Sport, asse caldo tra Fiorentina e Spezia. I liguri pensano a Benassi, Kouamé e Ranieri
11 agosto 2022 16:04
TMW, sondaggio dello Spezia per Zurkowski. Anche Benassi è rientrato nella discussione
11 agosto 2022 15:08
Futuro in Serie A per Benassi? C'è il ritorno di fiamma di Corvino: lo vuole a Lecce
23 luglio 2022 13:21
Gazzetta dello Sport, Benassi richiesto in Serie B, ma il giocatore vuole restare nel massimo campionato
16 luglio 2022 13:05
Nazione, Benassi pronto a partire ancora, c’è il Monza: probabile prestito con diritto di riscatto
14 giugno 2022 08:59
Benassi scrive ad Astori: "Davide, questa Fiorentina ti sarebbe piaciuta: è una famiglia"
22 maggio 2022 23:17
Berardi a Firenze nel giorno di Pasqua. Battesimo della figlia di Benassi il motivo della presenza
18 aprile 2022 11:21
Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''
11 marzo 2022 19:15
Accardi gongola: "Abbiamo preso Benassi, è un giocatore che non scopro mica io, ci mancava"
01 febbraio 2022 17:11
Ufficiale, Benassi è un nuovo giocatore dell'Empoli. La formula? Prestito secco fino a giugno
22 gennaio 2022 13:20
Tuttosport, Benassi sarà un nuovo calciatore dell'Empoli: prestito secco fino a giugno
22 gennaio 2022 09:50
Radio Bruno, Benassi andrà all'Empoli: si va verso un prestito con diritto di riscatto
21 gennaio 2022 19:36
Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"
17 gennaio 2022 16:56
Gazzetta, Benassi nel mirino dell'Empoli: gli azzurri cercano concretezza in mezzo al campo
16 gennaio 2022 10:18
TMW, Khimkhi ha chiesto Kokorin in prestito alla Fiorentina, calciatore non vuole tornare in Russia?
07 gennaio 2022 16:16
I convocati della Fiorentina per l'Udinese, presente Ikonè, non ci sono Benassi e Sottil
05 gennaio 2022 16:30
Pedullà: "La Fiorentina non in prima fila per Piatek. Beto non si muove da Udine a gennaio"
05 gennaio 2022 16:11
Dal centro sportivo, Benassi e Sottil oggi non sono scesi in campo per l'allenamento
02 gennaio 2022 19:44
Benassi se ne andrà dalla Fiorentina, lo vuole l'Empoli. Il giocatore potrebbe restare a vivere a Firenze
02 gennaio 2022 14:14
Repubblica, Benassi in uscita. Fiorentina su Maggiore, sarà il colpo per l'estate?
30 dicembre 2021 10:35
Italiano fa giocare tutti, tranne Amrabat, Kokorin e Benassi. A gennaio si cercano acquirenti
26 dicembre 2021 20:10
Benassi: "Io e Biraghi? Cip e Ciop. Terzino? Dopo l'Inter ad Italiano ho detto che è un pazzo"
19 novembre 2021 13:21
Benassi: "Sto a Firenze da cinque anni e non avevo mai visto questo entusiasmo"
18 settembre 2021 23:13
Italiano ha pochi dubbi per Genova: Benassi al posto di Bonaventura, Odriozola dal 1'
16 settembre 2021 10:29
CorSport, Benassi si candida, non ci sarà il posto da titolare ma possibilità a gara in corso
09 settembre 2021 11:12
Benassi: "Nella Fiorentina entusiasmo come con Pioli. Voglio visitare il Viola Park, sono curioso"
08 settembre 2021 20:29
Moena 2021, Fiorentina-Levico Terme finisce 9-0. Benassi lascia il campo prima del fischio finale
29 luglio 2021 18:45
Bucciantini: "Benassi può far bene con Italiano. Mercato? Entrerà nel vivo dopo ferragosto"
28 luglio 2021 20:05
Benassi: "Voglio restare alla Fiorentina. Ho rinnovato fino al 2025. Fondamentale avere un'identità"
28 luglio 2021 12:09
Tuttosport, Bologna su Benassi per sostituire Poli. La Fiorentina lo lascerà partire di nuovo?
23 luglio 2021 09:56
Graziani: “Kokorin va aspettato. Biraghi? Giocava in Nazionale, non deve essere così male”
21 luglio 2021 14:51
Gazzetta, Saponara resterà alla Fiorentina, anche Benassi si gioca la conferma con Italiano
21 luglio 2021 09:38
CorFio, Fiorentina, due giocatori sono già fuori dai piani di Italiano. Speranze per Maleh e Zurkowski
09 luglio 2021 11:44
Ag. Benassi: "Marco era perfetto per Juric. Rientrerà a Firenze per preparare la prossima stagione"
10 maggio 2021 21:28
Juric annuncia: "Il rapporto con Benassi è finito. Già tornato a Firenze per curarsi, discorso chiuso"
08 maggio 2021 12:05
Da Verona esultano, Benassi torna alla Fiorentina, mai giocato. Guadagna 2,5 milioni lordi
05 maggio 2021 12:00
Juric su Benassi: "Deve trovare ancora la continuità di lavoro"
01 marzo 2021 18:19
Da Verona, Juric rimanda Benassi alla Fiorentina e vuole Duncan, 8 milioni per il prestito con obbligo
08 gennaio 2021 16:49
Juric ha perso le speranze su Benassi: "Si sta curando a Firenze, di lui ormai parla il direttore sportivo"
02 gennaio 2021 16:28
"Benassi torna alla Fiorentina a gennaio". Il Verona manda indietro il centrocampista mai allenato
29 dicembre 2020 14:25
Benassi flop, non gioca mai. Il Verona vuole rimandarlo indietro alla Fiorentina già a gennaio
18 dicembre 2020 16:35
Juric: "Quello che sta succedendo a Benassi è l'emblema. Se ci salviamo è un grande risultato"
18 dicembre 2020 13:36
Accordo tra Verona e Fiorentina, Benassi a Firenze per visite mediche. Non ha mai giocato
15 dicembre 2020 14:43
Juric si lamenta di Benassi: "L'ho visto in allenamento solo una volta. Mai visto nulla del genere"
27 novembre 2020 17:41
Benassi al Verona è un vero e proprio flop. Zero presenze e un infortunio senza scadenza
14 novembre 2020 20:30
Juric: "Benassi? È arrivato infortunato. Non lo avremo per un po' di tempo"
27 settembre 2020 20:22
Juric non ci sta: "Non abbiamo sostituito al meglio Amrabat, Benassi è gia out per infortunio"
18 settembre 2020 12:59
Il Verona annuncia il colpo: "Bene, benissimo, Benassi!". La prima foto con la maglia gialloblù
12 settembre 2020 22:45
Nazione, Benassi va all'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. I dettagli
12 settembre 2020 08:32
Domani le visite mediche di Benassi con il Verona, prestito con diritto di riscatto. I dettagli
11 settembre 2020 21:40
CorFio, Borja Valero, il suo ritorno alla Fiorentina si avvicina, sarà uno degli uomini spogliatoio
11 settembre 2020 09:44
Gazzetta, Benassi vuole il Verona, con la Fiorentina si può chiudere in prestito con diritto di riscatto
10 settembre 2020 08:10
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