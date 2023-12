Che fine ha fatto Benassi? Ora è svincolato, ha rifiutato la Turchia perché vuole giocare in serie A

Marco Benassi è pronto per mettere a disposizione rendimento, personalità e qualità di gioco. Dopo il buon campionato disputato alla Cremonese e la rescissione con la Fiorentina, il centrocampista classe ’94 attende di poter rientrare nel campionato che più ama, la serie A. Nell’ultimo periodo non ha preso in considerazione diverse opportunità all’estero (Alaves e, in Turchia, Kocaelispor) proprio per questa volontà. Ora il desiderio di tornare ad essere protagonista è elevato. Duttilità, personalità, gol e rendimento sono le caratteristiche che hanno contraddistinto la carriera di Benassi. Carico per una nuova esperienza.

La carriera del centrocampista classe ’94 in Serie A parla piuttosto chiaramente: in totale sono 231 le apparizioni nel massimo campionato italiano dal giorno del suo esordio, con all’attivo un totale di 26 gol e 14 assist forniti per i compagni. Nell’ultima stagione dopo una prima parte giocata con pochissima continuità con la maglia della Fiorentina, per il centrocampista arrivò il passaggio in prestito alla Cremonese: con i grigiorossi sono arrivate 15 presenze in campionato più 2 in Coppa Italia. Lo scrive TMW

UN PROBLEMA PER IL BOLOGNA