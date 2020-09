Gazzetta, Benassi vuole il Verona, con la Fiorentina si può chiudere in prestito con diritto di riscatto

Ora il club viola dovrà sfoltire, partendo da Dabo (Benevento). Ma soprattutto la Fiorentina sta facendo riflessioni su Benassi, corteggiato dal Verona, Juric lo stima nella nuova piazza potrebbe trovare una centralità che a Firenze ha ormai perso fin dall’addio di Pioli. Il centrocampista ed ex capitano di Torino ed Under 21 si sente stretto in un reparto affollato ed in grande cambiamento. E lo ha ribadito nelle ultime ore al club. La soluzione Verona, magari in prestito con diritto di riscatto, chiuderebbe il cerchio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

GAZZETTA, BORJA VALERO TORNA ALLA FIORENTINA. FIRMERÀ UN CONTRATTO ANNUALE CON OPZIONE SUL SECONDO