L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato del giocatore in prestito dalla Fiorentina, Marco Benassi, in vista della sfida di campionato contro il Benevento

“In un anno e mezzo abbiamo fatto cose che raramente si sono viste. Siamo partiti dal basso, e siamo cresciuti tutti insieme, a livello societario, di staff e professionale. Ora è diverso da prima, chi arriva trova una situazione ideale per lavorare, prima non era così. Benassi? Deve ritrovare il ritmo di allenamento, deve avere continuità per due o tre settimane per essere preso in considerazione, adesso non riesce. Deve trovare una continuità di lavoro per considerarlo come uno del gruppo”.

