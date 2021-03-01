Faccia a faccia tra squadra e società al centro sportivo, Pradè furioso, nello spogliatoio il confronto

Non è stato un giorno semplice quello vissuto oggi ai campini della Fiorentina, per la prima volta Pradè se l'è presa con la squadra

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Come riporta Radio Bruno, il giorno dopo della sconfitta della Fiorentina a Udine il clima generale al centro sportivo viola era molto basso, le parole di Daniele Pradè dopo la partita non sono passate inosservate (LEGGI QUI) con il direttore sportivo viola che ha puntato il dito contro i giocatori. Questa mattina ai campini è andato in scena un confronto nello spogliatoio tra Prandelli, la società viola e la squadra. Anche questa mattina il direttore sportivo Pradè ha ribadito quanto detto ieri, dicendo alla squadra di darsi una svegliata.

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