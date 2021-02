Pradè: “Sono incazzato nero, anche il pareggio ci sarebbe andato stretto. Non so cosa dire”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato alla fine di Udinese-Fiorentina intervistato dai media ufficiali della società viola:

“Sono nero, sono incazzatissimo. Questa era una partita che non devi mai perdere, noi abbiamo cercato di fare la partita, già il pareggio ci sarebbe andato stretto, poi abbiamo perso per colpa di una disattenzione. Tanta amarezza, mi dispiace per i tifosi per Commisso. Adesso abbiamo la Roma e poi il Parma. Dobbiamo ripartire con l’incazzatura giusta, spero che la squadra abbia la rabbia della società. Non so cosa dire perchè nessuna delle due squadre ha avuto occasioni da gol, solo il nostro possesso palla e poi prendi gol allo scadere in quel modo che non ti permette nemmeno di reagire”

