Notizie Juric Fiorentina

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"
27 febbraio 2026 13:51
Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric
10 novembre 2025 10:41
Juric sullo scontro di Marsiglia: "Lookman ragazzo particolare, questi episodi migliorano i rapporti"
08 novembre 2025 15:45
Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona
05 novembre 2025 23:04
Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"
26 ottobre 2025 00:25
Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"
25 ottobre 2025 23:46
Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi
04 ottobre 2025 22:51
Juric, bordata alla Roma: "Mi hanno buttato da solo in un ambiente difficilissimo, non è stato facile"
27 settembre 2025 20:53
Attenta Fiorentina! Novità in casa Atalanta: Lookman chiarisce con Juric e la dirigenza e torna in gruppo
18 settembre 2025 16:31
Caos Atalanta, Juric attacca Lookman: “Non devo pregarlo di giocare per noi! Siamo l’Atalanta e abbiamo dei valori”
13 settembre 2025 15:36
Juric ricoverato per un infezione alle vie aeree, situazione in miglioramento. Salta l'inizio del ritiro
15 luglio 2025 11:16
Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni
13 giugno 2025 23:36
Juric sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, preferito a Thiago Motta e Palladino per sostituire Gasperini
06 giugno 2025 12:44
Pedullà: "L'Atalanta ha sondato Palladino, ma alla fine ha scelto Juric, biennale da 2 milioni"
05 giugno 2025 23:27
Padovan: “Palladino lo vedrei bene all’Inter. La società Fiorentina dovrebbe tornare a studiare”
05 giugno 2025 18:08
Di Marzio rivela: "L'Atalanta ha terminato il casting per il nuovo allenatore: in pole c'è Ivan Juric"
04 giugno 2025 22:02
Di Marzio annuncia: "Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra"
12 novembre 2024 22:24
Juric non arriva neanche alla conferenza stampa, la Roma lo ha esonerato. Parlerà il ds Ghisolfi
10 novembre 2024 18:01
È notte fonda per la Roma. Il Bologna di Italiano espugna l'Olimpico (2-3) e giallorossi fermi a 13 punti
10 novembre 2024 17:31
Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo
09 novembre 2024 18:14
Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"
08 novembre 2024 23:43
Polveriera Roma, Juric esonerato anche se vince contro il Bologna, al suo posto si tratta per Mancini
08 novembre 2024 21:50
Hummels ancora umiliato da Juric, gli preferisce Cristante da centrale: "Ho messo formazione migliore"
07 novembre 2024 18:40
Caos Roma, I giocatori non vogliono più Juric. Hermoso si è pentito, Hummels chiede la cessione?
05 novembre 2024 18:45
Paulo Sousa può tornare ad allenare in Italia, la Roma ci pensa per sostituire Juric, ci sono contatti
04 novembre 2024 11:24
Caos totale a Roma, Juric vicino all'esonero ma i Friedkin non vogliono richiamare De Rossi. Gli scenari
03 novembre 2024 23:36
Juric: "A Firenze è stato un disastro, oggi abbiamo fatto benissimo. Errori da giocatori e arbitro"
03 novembre 2024 20:29
Juric: "Post Fiorentina-Roma ci sono stati due giorni di litigi pesanti, a Firenze un crollo emotivo"
30 ottobre 2024 12:35
Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"
28 ottobre 2024 18:52
Juric, esonero dopo la figuraccia contro la Fiorentina? Macchè, sarà in panchina contro il Torino
28 ottobre 2024 13:54
La Fiorentina ha mandato al manicomio la Roma: lite tra Juric e i giocatori nello spogliatoio al Franchi
28 ottobre 2024 10:40
Corriere Fiorentino: “Palladino abbandona il gioco di Juric e batte così il suo maestro”
28 ottobre 2024 08:38
Juric: "Oggi abbiamo sbagliato tutto, forse siamo crollati emotivamente per troppa frustrazione"
27 ottobre 2024 23:50
Juric applaude Palladino: "Sta diventando un grande tecnico. Ha cambiato e ha preso la strada giusta"
27 ottobre 2024 20:30
Palladino chiamato a sfatare i tabù: il tecnico della Fiorentina non ha mai vinto contro Juric e la Roma
27 ottobre 2024 19:28
Juric: "La Fiorentina è una squadra di grande valore, ha 20 giocatori tutti con tanta qualità"
26 ottobre 2024 13:20
Roma, Hummels punzecchia Juric sui social per il mancato esordio: "Oggi allenamento, come sempre"
25 ottobre 2024 18:20
Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze
24 ottobre 2024 23:38
Juric alza la voce: "La Roma non ha la mentalità vincente, deve cambiare registro. Non accetto più scuse"
23 ottobre 2024 17:03
De Rossi richiamato dalla Roma se salta Juric? Lui cambia agente per trovare subito un'altra panchina
22 ottobre 2024 19:06
Polveriera Roma, se Juric perde contro la Fiorentina verrà esonerato e tornerà De Rossi. Caos totale
21 ottobre 2024 16:26
Corriere dello Sport: "Juric rischia l'esonero dalla Roma. Con la Fiorentina sarà decisiva"
14 ottobre 2024 13:07
Caos a Roma, Juric esonerato se non vince a Monza, al suo posto viene richiamato De Rossi
06 ottobre 2024 16:17
Basile: "Sapere che Juric è andato alla Roma è un sollievo, temevo potesse venire a Firenze"
19 settembre 2024 15:06
Di Marzio conferma: "Juric è il nuovo allenatore della Roma, dirigerà l'allenamento di oggi"
18 settembre 2024 13:58
Nazione, Palladino tentato da Bologna e Lazio. La Fiorentina va su Juric e Vanoli
02 giugno 2024 09:23
Pedullà: "Nessun incontro tra la Fiorentina e Palladino. In lizza ci sono anche Juric e Vanoli. Aquilani piace molto"
01 giugno 2024 10:04
Nazione, De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric una forte alternativa. Occhio all'alternativa Pecchia"
31 maggio 2024 07:33
Juric: "Adesso tifiamo la Fiorentina in finale e speriamo che il Torino vada in Conference"
26 maggio 2024 21:00
Juric crede nella Conference: "Vinciamo a Bergamo, poi vediamo cosa capita alla Fiorentina"
25 maggio 2024 14:00
Juric: "Il mio addio a Torino è certo. Ci credo all'Europa ma dipende anche dalla Fiorentina"
18 maggio 2024 23:33
Juric duro e parole d'addio al Torino: "Oggi l'abbiamo rubata al Verona. Società non unita non va lontano"
12 maggio 2024 19:12
Juric: "Stare in classifica vicini a Fiorentina e Napoli dà soddisfazione. Rinnovo? Non ero convinto"
11 maggio 2024 11:02
Cairo saluta Juric: "I contratti finiscono gli ho detto di restare ma si è voluto tenere le porte aperte"
04 maggio 2024 12:50
Tuttosport conferma: “Il Torino vuole Italiano, sta per interrompere il contratto con Juric”
01 maggio 2024 09:08
Italiano, domani l’ultima in Europa al Franchi. Nel suo futuro c’è il Torino, da giorni ci sta parlando
01 maggio 2024 09:05
La Stampa: "Toro e Fiorentina, per la panchina tra l'idea scambio e l'obiettivo Sarri"
29 aprile 2024 22:18
La Stampa: "Fine dell'era Juric. Italiano la prima scelta, il Toro segue anche Palladino e Sarri, due obiettivi della Fiorentina"
29 aprile 2024 11:28
Juric prepara l'addio al Torino: "Le cose sono chiare da tempo. Non so se riusciremo ad andare in Europa"
27 aprile 2024 11:49
TMW: "Aquilani candidato numero 1 per la panchina della Fiorentina, in calo Gilardino, Juric outsider"
25 aprile 2024 17:44
Contatto telefonico tra Pradè e Juric, sondaggio della Fiorentina per l'allenatore. Ostacolo Riso?
19 aprile 2024 20:03
Di Livio: "Le punte non segnano perché non hanno mai un pallone in verticale"
17 aprile 2024 21:41
Cairo vuole Vincenzo Italiano sulla panchina del Torino, avviati i primi contatti
14 aprile 2024 22:15
Juric: "Se non si può far felici i tifosi rispettando la storia del Toro giusto farsi da parte"
13 aprile 2024 21:44
Sentite Di Livio: "Mi piacerebbe Juric alla Fiorentina perchè ora manca di carattere e veleno"
05 aprile 2024 18:18
Da Torino: Juric rientra in corsa tra i nomi papabili per la successione di Italiano a Firenze
17 marzo 2024 14:40
Juric ammette: "Squalifica generosa per quello che ho fatto. Ringrazio Italiano per aver capito"
07 marzo 2024 13:36
Dopo il "ti taglio la gola" a Italiano, arriva il verdetto sul gestaccio di Juric: 2 giornate di squalifica
05 marzo 2024 17:03
Non solo contro Italiano, Juric attacca giornalista: "Non conosci il calcio" poi chiede scusa in diretta
04 marzo 2024 14:32
Tuttosport: "Pradè manda Italiano a far pace con l'allenatore granata, ma è grave il gesto di Juric"
04 marzo 2024 13:07
La Stampa: "Juric rischia squalifica di un mese se le minacce a Italiano sono state iscritte a referto"
04 marzo 2024 10:33
Juric commenta: "Il rosso a Ricci è stato esagerato. Dispiace non aver fatto gol nel primo tempo"
03 marzo 2024 00:02
Juric abbraccia Italiano in diretta: "Lui è un amico, sono cose che in campo succedono, c'è adrenalina"
02 marzo 2024 23:48
Italiano racconta la minaccia di Juric: "Parlavo con il quarto uomo ed ha frainteso, non era lucido"
02 marzo 2024 23:38
Juric minaccia Italiano: "Ti taglio la gola". Anche Cairo è sceso in campo per chiedere scusa
02 marzo 2024 23:22
I convocati del Torino per la sfida contro la Fiorentina: tornano Buongiorno e Lazaro, fuori Lovato
02 marzo 2024 18:01
Juric VS Italiano: Così simili, così diversi, allenatori a confronto in un duello acceso tra passione e tattica
02 marzo 2024 14:40
Tuttosport: “Italiano piace molto al Torino per il dopo Juric ma lui lascerebbe la Fiorentina solo per un top club”
02 marzo 2024 08:46
Juric: "La Fiorentina farà poca speculazione. Belotti? Mai visto un idolo come lui qui a Torino"
01 marzo 2024 13:40
Fiorentina e Torino ultime per kilometri corsi in Serie A, il Torino spesso crolla nel secondo tempo
01 marzo 2024 11:42
Mandragora: “Pensavo di essere riscattato dal Torino. Juric ed Italiano? Entrambi ti entrano nella testa”
01 marzo 2024 08:49
Da Torino, Juric sorride in vista della Fiorentina: Buongiorno potrebbe tornare tra i titolari
29 febbraio 2024 14:45
Buongiorno torna a disposizione per il match contro la Fiorentina, Juric ritrova la difesa titolare
29 febbraio 2024 11:16
Un collaboratore di Juric è stato fermato dalla polizia a Trigoria: stava spiando l'allenamento della Roma
25 febbraio 2024 21:42
Juric annuncia: "Se tutto va bene Buongiorno torna nella gara contro la Fiorentina il 2 marzo"
21 febbraio 2024 16:21
Cairo silura Juric: "Ha detto che vuole restare? Non me ne frega più un ca**o. Chissenefrega"
17 febbraio 2024 11:12
Torino e Juric ai ferri corti: "Resto al Toro se raggiungiamo l'Europa, altrimenti me ne vado"
05 febbraio 2024 17:51
Juric si sfoga: "Vincendo saremmo stati con la Fiorentina. Sentire parlare di mediocrità è triste"
04 febbraio 2024 18:15
Juric festeggia: "Anche a Firenze contro la Fiorentina abbiamo dominato ma abbiamo perso"
07 gennaio 2024 17:40
Juric torna sulla sconfitta di Firenze: "Fiorentina ha segnato troppo facilmente. Leggerezza imperdonabile"
06 gennaio 2024 18:20
Juric: "Abbiamo dominato e non meritavamo di perdere, la Fiorentina l'ha vinta grazie alla cattiveria"
29 dicembre 2023 21:09
Juric: "Fiorentina grande squadra con tantissime scelte. Sarà una partita aggressiva"
28 dicembre 2023 14:30
Juric: "Adesso troveremo contro la Fiorentina che abbiamo visto ieri è in grande forma. Vogliamo vincere"
23 dicembre 2023 17:31
Juric: "Non penso al mercato perchè siamo tutti concentrati dalla sfida contro la Fiorentina"
22 dicembre 2023 19:09
Juric furioso: "Scandaloso non darci quel rigore, contro il Monza accade sempre cosi, inspiegabile"
11 novembre 2023 23:30
Lo voleva Pradè al posto di Iachini, adesso Juric rischia di essere cacciato dal Torino di Cairo
23 ottobre 2023 12:10
Juric quasi in lacrime dopo la domanda di Diletta Leotta: "In due anni e mezzo non ci sono riuscito..."
07 ottobre 2023 20:43
Juric stanco del progetto Torino? Cairo lo chiama per il rinnovo, lui prende tempo. Vuole club da Europa
05 ottobre 2023 19:15
Juric resta al Torino. Ha ricevuto la promessa da Cairo di una squadra più forte il prossimo anno
04 giugno 2023 19:46
Juric: "Volevamo arrivare ottavi ma la differenza tra noi e le prime otto in classifica è troppo grande"
03 giugno 2023 21:34
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