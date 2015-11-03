Labaro Viola

Notizie Juric Fiorentina

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"

27 febbraio 2026 13:51

Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric

10 novembre 2025 10:41

Juric sullo scontro di Marsiglia: "Lookman ragazzo particolare, questi episodi migliorano i rapporti"

08 novembre 2025 15:45

Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona

05 novembre 2025 23:04

Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"

26 ottobre 2025 00:25

Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"

25 ottobre 2025 23:46

Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi

04 ottobre 2025 22:51

Juric, bordata alla Roma: "Mi hanno buttato da solo in un ambiente difficilissimo, non è stato facile"

27 settembre 2025 20:53

Attenta Fiorentina! Novità in casa Atalanta: Lookman chiarisce con Juric e la dirigenza e torna in gruppo

18 settembre 2025 16:31

Caos Atalanta, Juric attacca Lookman: “Non devo pregarlo di giocare per noi! Siamo l’Atalanta e abbiamo dei valori”

13 settembre 2025 15:36

Juric ricoverato per un infezione alle vie aeree, situazione in miglioramento. Salta l'inizio del ritiro

15 luglio 2025 11:16

Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni

13 giugno 2025 23:36

Juric sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, preferito a Thiago Motta e Palladino per sostituire Gasperini

06 giugno 2025 12:44

Pedullà: "L'Atalanta ha sondato Palladino, ma alla fine ha scelto Juric, biennale da 2 milioni"

05 giugno 2025 23:27

Padovan: “Palladino lo vedrei bene all’Inter. La società Fiorentina dovrebbe tornare a studiare”

05 giugno 2025 18:08

Di Marzio rivela: "L'Atalanta ha terminato il casting per il nuovo allenatore: in pole c'è Ivan Juric"

04 giugno 2025 22:02

Di Marzio annuncia: "Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra"

12 novembre 2024 22:24

Juric non arriva neanche alla conferenza stampa, la Roma lo ha esonerato. Parlerà il ds Ghisolfi

10 novembre 2024 18:01

È notte fonda per la Roma. Il Bologna di Italiano espugna l'Olimpico (2-3) e giallorossi fermi a 13 punti

10 novembre 2024 17:31

Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo

09 novembre 2024 18:14

Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"

08 novembre 2024 23:43

Polveriera Roma, Juric esonerato anche se vince contro il Bologna, al suo posto si tratta per Mancini

08 novembre 2024 21:50

Hummels ancora umiliato da Juric, gli preferisce Cristante da centrale: "Ho messo formazione migliore"

07 novembre 2024 18:40

Caos Roma, I giocatori non vogliono più Juric. Hermoso si è pentito, Hummels chiede la cessione?

05 novembre 2024 18:45

Paulo Sousa può tornare ad allenare in Italia, la Roma ci pensa per sostituire Juric, ci sono contatti

04 novembre 2024 11:24

Caos totale a Roma, Juric vicino all'esonero ma i Friedkin non vogliono richiamare De Rossi. Gli scenari

03 novembre 2024 23:36

Juric: "A Firenze è stato un disastro, oggi abbiamo fatto benissimo. Errori da giocatori e arbitro"

03 novembre 2024 20:29

Juric: "Post Fiorentina-Roma ci sono stati due giorni di litigi pesanti, a Firenze un crollo emotivo"

30 ottobre 2024 12:35

Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"

28 ottobre 2024 18:52

Juric, esonero dopo la figuraccia contro la Fiorentina? Macchè, sarà in panchina contro il Torino

28 ottobre 2024 13:54

La Fiorentina ha mandato al manicomio la Roma: lite tra Juric e i giocatori nello spogliatoio al Franchi

28 ottobre 2024 10:40

Corriere Fiorentino: “Palladino abbandona il gioco di Juric e batte così il suo maestro”

28 ottobre 2024 08:38

Juric: "Oggi abbiamo sbagliato tutto, forse siamo crollati emotivamente per troppa frustrazione"

27 ottobre 2024 23:50

Juric applaude Palladino: "Sta diventando un grande tecnico. Ha cambiato e ha preso la strada giusta"

27 ottobre 2024 20:30

Palladino chiamato a sfatare i tabù: il tecnico della Fiorentina non ha mai vinto contro Juric e la Roma

27 ottobre 2024 19:28

Juric: "La Fiorentina è una squadra di grande valore, ha 20 giocatori tutti con tanta qualità"

26 ottobre 2024 13:20

Roma, Hummels punzecchia Juric sui social per il mancato esordio: "Oggi allenamento, come sempre"

25 ottobre 2024 18:20

Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze

24 ottobre 2024 23:38

Juric alza la voce: "La Roma non ha la mentalità vincente, deve cambiare registro. Non accetto più scuse"

23 ottobre 2024 17:03

De Rossi richiamato dalla Roma se salta Juric? Lui cambia agente per trovare subito un'altra panchina

22 ottobre 2024 19:06

Polveriera Roma, se Juric perde contro la Fiorentina verrà esonerato e tornerà De Rossi. Caos totale

21 ottobre 2024 16:26

Corriere dello Sport: "Juric rischia l'esonero dalla Roma. Con la Fiorentina sarà decisiva"

14 ottobre 2024 13:07

Caos a Roma, Juric esonerato se non vince a Monza, al suo posto viene richiamato De Rossi

06 ottobre 2024 16:17

Basile: "Sapere che Juric è andato alla Roma è un sollievo, temevo potesse venire a Firenze"

19 settembre 2024 15:06

Di Marzio conferma: "Juric è il nuovo allenatore della Roma, dirigerà l'allenamento di oggi"

18 settembre 2024 13:58

Nazione, Palladino tentato da Bologna e Lazio. La Fiorentina va su Juric e Vanoli 

02 giugno 2024 09:23

Pedullà: "Nessun incontro tra la Fiorentina e Palladino. In lizza ci sono anche Juric e Vanoli. Aquilani piace molto"

01 giugno 2024 10:04

Nazione, De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric una forte alternativa. Occhio all'alternativa Pecchia"

31 maggio 2024 07:33

Juric: "Adesso tifiamo la Fiorentina in finale e speriamo che il Torino vada in Conference"

26 maggio 2024 21:00

Juric crede nella Conference: "Vinciamo a Bergamo, poi vediamo cosa capita alla Fiorentina"

25 maggio 2024 14:00

Juric: "Il mio addio a Torino è certo. Ci credo all'Europa ma dipende anche dalla Fiorentina"

18 maggio 2024 23:33

Juric duro e parole d'addio al Torino: "Oggi l'abbiamo rubata al Verona. Società non unita non va lontano"

12 maggio 2024 19:12

Juric: "Stare in classifica vicini a Fiorentina e Napoli dà soddisfazione. Rinnovo? Non ero convinto"

11 maggio 2024 11:02

Cairo saluta Juric: "I contratti finiscono gli ho detto di restare ma si è voluto tenere le porte aperte"

04 maggio 2024 12:50

Tuttosport conferma: “Il Torino vuole Italiano, sta per interrompere il contratto con Juric”

01 maggio 2024 09:08

Italiano, domani l’ultima in Europa al Franchi. Nel suo futuro c’è il Torino, da giorni ci sta parlando 

01 maggio 2024 09:05

La Stampa: "Toro e Fiorentina, per la panchina tra l'idea scambio e l'obiettivo Sarri"

29 aprile 2024 22:18

La Stampa: "Fine dell'era Juric. Italiano la prima scelta, il Toro segue anche Palladino e Sarri, due obiettivi della Fiorentina"

29 aprile 2024 11:28

Juric prepara l'addio al Torino: "Le cose sono chiare da tempo. Non so se riusciremo ad andare in Europa"

27 aprile 2024 11:49

TMW: "Aquilani candidato numero 1 per la panchina della Fiorentina, in calo Gilardino, Juric outsider"

25 aprile 2024 17:44

Contatto telefonico tra Pradè e Juric, sondaggio della Fiorentina per l'allenatore. Ostacolo Riso?

19 aprile 2024 20:03

Di Livio: "Le punte non segnano perché non hanno mai un pallone in verticale"

17 aprile 2024 21:41

Cairo vuole Vincenzo Italiano sulla panchina del Torino, avviati i primi contatti

14 aprile 2024 22:15

Juric: "Se non si può far felici i tifosi rispettando la storia del Toro giusto farsi da parte"

13 aprile 2024 21:44

Sentite Di Livio: "Mi piacerebbe Juric alla Fiorentina perchè ora manca di carattere e veleno"

05 aprile 2024 18:18

Da Torino: Juric rientra in corsa tra i nomi papabili per la successione di Italiano a Firenze

17 marzo 2024 14:40

Juric ammette: "Squalifica generosa per quello che ho fatto. Ringrazio Italiano per aver capito"

07 marzo 2024 13:36

Dopo il "ti taglio la gola" a Italiano, arriva il verdetto sul gestaccio di Juric: 2 giornate di squalifica

05 marzo 2024 17:03

Non solo contro Italiano, Juric attacca giornalista: "Non conosci il calcio" poi chiede scusa in diretta

04 marzo 2024 14:32

Tuttosport: "Pradè manda Italiano a far pace con l'allenatore granata, ma è grave il gesto di Juric"

04 marzo 2024 13:07

La Stampa: "Juric rischia squalifica di un mese se le minacce a Italiano sono state iscritte a referto"

04 marzo 2024 10:33

Juric commenta: "Il rosso a Ricci è stato esagerato. Dispiace non aver fatto gol nel primo tempo"

03 marzo 2024 00:02

Juric abbraccia Italiano in diretta: "Lui è un amico, sono cose che in campo succedono, c'è adrenalina"

02 marzo 2024 23:48

Italiano racconta la minaccia di Juric: "Parlavo con il quarto uomo ed ha frainteso, non era lucido"

02 marzo 2024 23:38

Juric minaccia Italiano: "Ti taglio la gola". Anche Cairo è sceso in campo per chiedere scusa

02 marzo 2024 23:22

I convocati del Torino per la sfida contro la Fiorentina: tornano Buongiorno e Lazaro, fuori Lovato

02 marzo 2024 18:01

Juric VS Italiano: Così simili, così diversi, allenatori a confronto in un duello acceso tra passione e tattica

02 marzo 2024 14:40

Tuttosport: “Italiano piace molto al Torino per il dopo Juric ma lui lascerebbe la Fiorentina solo per un top club”

02 marzo 2024 08:46

Juric: "La Fiorentina farà poca speculazione. Belotti? Mai visto un idolo come lui qui a Torino"

01 marzo 2024 13:40

Fiorentina e Torino ultime per kilometri corsi in Serie A, il Torino spesso crolla nel secondo tempo

01 marzo 2024 11:42

Mandragora: “Pensavo di essere riscattato dal Torino. Juric ed Italiano? Entrambi ti entrano nella testa”

01 marzo 2024 08:49

Da Torino, Juric sorride in vista della Fiorentina: Buongiorno potrebbe tornare tra i titolari

29 febbraio 2024 14:45

Buongiorno torna a disposizione per il match contro la Fiorentina, Juric ritrova la difesa titolare

29 febbraio 2024 11:16

Un collaboratore di Juric è stato fermato dalla polizia a Trigoria: stava spiando l'allenamento della Roma

25 febbraio 2024 21:42

Juric annuncia: "Se tutto va bene Buongiorno torna nella gara contro la Fiorentina il 2 marzo"

21 febbraio 2024 16:21

Cairo silura Juric: "Ha detto che vuole restare? Non me ne frega più un ca**o. Chissenefrega"

17 febbraio 2024 11:12

Torino e Juric ai ferri corti: "Resto al Toro se raggiungiamo l'Europa, altrimenti me ne vado"

05 febbraio 2024 17:51

Juric si sfoga: "Vincendo saremmo stati con la Fiorentina. Sentire parlare di mediocrità è triste"

04 febbraio 2024 18:15

Juric festeggia: "Anche a Firenze contro la Fiorentina abbiamo dominato ma abbiamo perso"

07 gennaio 2024 17:40

Juric torna sulla sconfitta di Firenze: "Fiorentina ha segnato troppo facilmente. Leggerezza imperdonabile"

06 gennaio 2024 18:20

Juric: "Abbiamo dominato e non meritavamo di perdere, la Fiorentina l'ha vinta grazie alla cattiveria"

29 dicembre 2023 21:09

Juric: "Fiorentina grande squadra con tantissime scelte. Sarà una partita aggressiva"

28 dicembre 2023 14:30

Juric: "Adesso troveremo contro la Fiorentina che abbiamo visto ieri è in grande forma. Vogliamo vincere"

23 dicembre 2023 17:31

Juric: "Non penso al mercato perchè siamo tutti concentrati dalla sfida contro la Fiorentina"

22 dicembre 2023 19:09

Juric furioso: "Scandaloso non darci quel rigore, contro il Monza accade sempre cosi, inspiegabile"

11 novembre 2023 23:30

Lo voleva Pradè al posto di Iachini, adesso Juric rischia di essere cacciato dal Torino di Cairo

23 ottobre 2023 12:10

Juric quasi in lacrime dopo la domanda di Diletta Leotta: "In due anni e mezzo non ci sono riuscito..."

07 ottobre 2023 20:43

Juric stanco del progetto Torino? Cairo lo chiama per il rinnovo, lui prende tempo. Vuole club da Europa

05 ottobre 2023 19:15

Juric resta al Torino. Ha ricevuto la promessa da Cairo di una squadra più forte il prossimo anno

04 giugno 2023 19:46

Juric: "Volevamo arrivare ottavi ma la differenza tra noi e le prime otto in classifica è troppo grande"

03 giugno 2023 21:34

Archivio

Esplora l'archivio di Juric

Sett. 9
Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 29 Sett. 24 Sett. 23
Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 53 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 7 Sett. 5
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 25
Sett. 23
Sett. 44 Sett. 24
Sett. 50 Sett. 36